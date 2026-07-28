Vérengzés volt a dél-koreai tőzsdén - Mi vár Európára?

Ázsiában a dél-koreai Kospi ma 10 százalékot zuhant, miután az indexben jelentős súllyal szereplő Samsung és SK Hynix részvényei is meredeken estek. Európában bizonytalan hangulatú nyitás jöhet.
Eladási hullám söpört végig: valósággal menekülnek a befektetők a sztárrészvényekből
Meredek zuhanással indították a keddi napot a félvezetőgyártók részvényei az ázsiai tőzsdéken, folytatva a Wall Streeten megkezdett esést - írja a CNBC. Az SK Hynix több mint 13 százalékot zuhant.
Hatalmas zuhanás a dél-koreai tőzsdén, Európa bizonytalanul kezdhet
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Vegyesen zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 0,5 százalékot emelkedett, a S&P 500 stagnált, míg a Nasdaq 0,3 százalék mínuszban zárt.
- Ázsiában a dél-koreai Kospi ma 10 százalékot zuhant, miután az indexben jelentős súllyal szereplő Samsung és SK Hynix részvényei is meredeken estek. A japán Nikkei 225 4 százalékkal, a Topix pedig 2,42 százalékkal került lejjebb. Az ausztrál S&P/ASX 200 eközben 0,43 százalékkal emelkedett.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalékot eshet, a CAC 0,1 százalékkal kerülhet feljebb, míg a FTSE 0,2 százalékot eshet.
- Eséssel nyithatnak az amerikai tőzsdék, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a Dow Jones 0,01 százalékkal kerülhet lejjebb, a S&P 500 0,33 százalék mínuszban nyithat, míg a Nasdaq 1,07 százalékot eshet.
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,1 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos eséssel a Hang Seng index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 51,0 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 47,1 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 210,08
|0,5%
|0,7%
|0,6%
|8,6%
|16,3%
|48,9%
|S&P 500
|7 413,18
|0,0%
|-0,4%
|0,8%
|8,3%
|16,0%
|68,4%
|Nasdaq
|28 039,21
|-0,3%
|-2,0%
|-3,7%
|11,0%
|20,5%
|87,5%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|64 931,19
|0,5%
|1,2%
|-6,4%
|29,0%
|56,6%
|132,1%
|Hang Seng
|25 207,18
|1,0%
|0,3%
|11,2%
|-1,7%
|-0,7%
|0,5%
|CSI 300
|4 702,43
|1,1%
|2,3%
|-3,4%
|1,6%
|13,9%
|-1,0%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 361,03
|1,0%
|2,1%
|2,8%
|3,6%
|4,7%
|63,4%
|CAC
|8 406,06
|0,4%
|0,8%
|0,3%
|3,1%
|7,3%
|28,7%
|FTSE
|10 781,75
|0,4%
|2,4%
|2,6%
|8,6%
|18,2%
|54,1%
|FTSE MIB
|52 054,95
|0,5%
|0,4%
|1,5%
|15,8%
|27,8%
|107,5%
|IBEX
|19 741,3
|0,8%
|2,8%
|1,6%
|14,1%
|38,7%
|126,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|144 473,41
|0,7%
|2,0%
|3,4%
|30,1%
|42,5%
|207,4%
|ATX
|6 354,29
|-1,6%
|-0,7%
|-0,8%
|19,3%
|38,9%
|82,3%
|PX
|2 686,26
|1,2%
|3,6%
|4,9%
|0,0%
|21,6%
|124,6%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 090
|1,6%
|3,0%
|0,6%
|31,3%
|61,9%
|193,9%
|Mol
|4 398
|-1,7%
|4,1%
|19,9%
|49,6%
|42,8%
|88,1%
|Richter
|11 740
|0,9%
|-1,6%
|-4,2%
|19,0%
|12,8%
|47,4%
|Magyar Telekom
|2 706
|2,2%
|2,7%
|1,0%
|51,0%
|53,8%
|534,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|84,25
|-8,2%
|-0,2%
|19,8%
|47,1%
|26,9%
|17,6%
|Brent
|88,37
|-8,8%
|-1,1%
|22,7%
|45,2%
|29,1%
|18,4%
|Arany
|4 076,37
|0,0%
|1,5%
|-0,1%
|-5,7%
|22,3%
|126,8%
|Devizák
|EURHUF
|360,4500
|-0,1%
|-0,2%
|1,9%
|-6,1%
|-9,1%
|0,5%
|USDHUF
|316,9767
|-0,1%
|0,1%
|2,1%
|-3,0%
|-6,2%
|4,5%
|GBPHUF
|420,9250
|-0,5%
|-1,1%
|2,5%
|-4,5%
|-7,3%
|-0,3%
|EURUSD
|1,1372
|-0,1%
|-0,3%
|-0,2%
|-3,2%
|-3,1%
|-3,8%
|USDJPY
|163,7600
|0,0%
|0,8%
|1,3%
|4,5%
|10,9%
|49,1%
|GBPUSD
|1,3302
|-0,2%
|-1,0%
|0,8%
|-1,1%
|-1,0%
|-4,2%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 697,72
|-0,6%
|-2,3%
|6,1%
|-28,2%
|-45,9%
|61,4%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,64
|-0,8%
|1,2%
|6,4%
|11,5%
|6,0%
|276,3%
|10 éves német állampapírhozam
|3,1
|-1,5%
|-0,5%
|8,8%
|8,3%
|15,9%
|-739,0%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,51
|-2,9%
|0,6%
|7,9%
|-19,8%
|-22,7%
|92,0%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: witthaya_prasongsin
Drónokkal csaptak le Oroszországra: fontos gyár és raktár ég az orosz főváros közelében
Megvan az ukrán drónok új kedvenc célpontja.
Új szabályok a fenntarthatósági kommunikációban - Lehet egy lekvár környezetbarát?
Amikor egy igaz állítás is megtévesztő lehet.
Hatalmas lehetőség előtt Magyarország: a Kelet nagyhatalma árgus szemmekkel figyeli, mit lép a Tisza-kormány
Gyarmati István: ritkán adódik egy ilyen méretű országnak ekkora lehetősége a világpolitika befolyásolására.
Nagy döntés előtt Amerika: Trumpék átírnák választási szabályokat
99 nappal a novemberi félidős választások előtt.
Amerika új úton: filléres fegyverekkel árasztanák el a csatatereket
Irán ellen is ez lehet a megoldás.
Megszólaltak az elemzők a Tisza Párt megtorpanását mutató felmérésekről
Orbán Viktor is értékelte a fejleményeket.
Csapás érte a gazdag monarchiát: lehet, hogy felsültek a modern légvédelmi eszközök
Követeléseket fogalmztak meg a lázadók.
Macy's Inc - kereskedés
Ez itt a januári posztom a Macy's-ról, elég optimista voltam akkor. A napos chartot nézve már örültem, hogy jön az ötödik hullám, és ki tudok szállni 25-30 dollár között. Nem így történ
Három változás a személyi kölcsönöknél, ami mellett nem lehet elmenni szó nélkül
Két bank csökkentette a személyi hiteleinek a kamatát. Egy harmadik pedig megemelte a maximális futamidőt, így hosszabb futamidővel, alacsonyabb havi törlesztőrészlet mellett lehet hitelt igény
Erős gazdaság, mégis menekülnek a befektetők - Ezért mérgező a populizmus
A gazdaság közel megduplázódott másfél évtized alatt, a tőzsde dollárban mérve mégis ugyanott áll, mint 15 évvel ezelőtt. A népesség növekvő és fiatal, az ország... The post Erős gazda
Az iráni háború miatt a gázpiacon nagyobb a baj, mint az olajnál
A százdolláros olaj már közel van, de a Hormuzi-szoros körüli konfliktus hatása messze túlmutat a benzinkutakon. Az ellátási zavarok az európai gázárakat, a műtrágyagyártást és... The pos
Közösségen belüli adómentes termékértékesítés: milyen dokumentumokkal kerülhető el az adóbírság?
A magyar vállalkozások számára az Európai Unió egységes piaca jelentős értékesítési lehetőségeket kínál. Az EU-n belüli termékértékesítés adómentessége azonban nem automatikus: az
Korunk egyik legkárosabb hülyesége: a lakástulajdonlás
(A bejegyzés szerzője szerint.) Húsz évvel ezelőtt rájöttem arra, amit - például nálunk - mindmáig nem ért az emberek többsége.  Arra, hogy az észak-európai népek... The post Korunk e
Itt a valaha volt legerősebb El Niño, ami sokat elárul a ránk váró jövőről
A 2026-os El Niño az átlagoshoz képest 2 fokkal emelheti az óceánfelszín hőmérsékletét, így az idei lehet a valaha mért második legmelegebb év. Ez nem csupán me
Sokba kerül neked az önbizalomhiány
A mai téma ugyan inkább a pszichológia témakörébe tartozik, de nagyon komoly hatása van a pénzügyeinkre is. Az önbizalom egy kétélű fegyver. A túl sok és a túl kevés is bajba sodorhatja az
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.
Minden jel a drágább üzemanyag felé mutat: mi jöhet most?
Három oldalról szorongatják a magyar autósokat.
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.