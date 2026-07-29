24 órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, Szarvas határában eloltották a tüzet

Huszonnégy órája dolgoznak a tűzoltók Érd és Százhalombatta között, ahol kedd délután tarló, körbálák, valamint harmincezer köbméternyi komposzt gyulladt be - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdán az MTI-t. Szarvas határában száraz fű, avar és gaz égett nagy területen, egy erdős területen szerda kora délután; a tűzoltók eloltották a tüzet.

Huszonnégy órája dolgoznak a tűzoltók

Érd és Százhalombatta között,

ahol kedd délután tarló, körbálák, valamint harmincez er köbméternyi komposzt gyulladt be - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szerdán az MTI-t.

Az elmúlt huszonnégy órában az érdi, törökbálinti, szigetszentmiklósi, fővárosi, százhalombattai, monori, szentendrei, dabasi, gödöllői, váci, nagykátai hivatásos egységek, létesítményi tűzoltók, illetve zuglói, rózsadombi, százhalombattai önkéntes tűzoltók vesznek részt a lángok megfékezésében. Munkájukat több munkagép, illetve lajtos kocsi segíti. Az egységek váltásokban, megfelelő pihentetés mellett dolgoznak - ismertették. Azt írták, hogy a beavatkozás még hosszú ideig eltarthat.

Az OKF kedden közölte, hogy kigyulladt egy komposztáló üzem tárolója Százhalombatta közelében. Akkor azt írták, hogy a komposztálón kívül szalmabálák is égnek a város és a 6-os főút közötti területen. A lángokat ugyan körülhatárolták, ám a Pest vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával folyó munkálatok elhúzódnak.

Száraz fű, avar és gaz égett nagy területen

Szarvas határában,

egy erdős területen szerda kora délután; a tűzoltók eloltották a tüzet, ami lakóházakat veszélyeztetett – tájékoztatta az MTI-t a Békés Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője.

Makhajda Bence elmondta, a tűzoltók a még izzó gócpontokat számolják fel. Személyi sérülés nem történt, lakosságvédelmi intézkedésre nem került sor, lakóingatlanban anyagi kár nem keletkezett. A tűz keletkezésének okait vizsgálják.

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