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Az elmúlt évtizedek legnagyobb könyvizsgálói-tanácsadói felvásárlása jöhet
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Az elmúlt évtizedek legnagyobb könyvizsgálói-tanácsadói felvásárlása jöhet

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A Grant Thornton 5 milliárd dolláros, teljes egészében készpénzes ügylet keretében megvásárolja versenytársát, a tőzsdén jegyzett CBIZ-t. Ez a könyvvizsgálati és tanácsadási szektor legnagyobb akvizíciója az elmúlt évtizedekben, amellyel a cég a Big Four mögötti legnagyobb amerikai szereplővé lép elő - közölte a Financial Times.

A szerdán bejelentett tranzakció nyomán olyan vállalatcsoport jön létre, amelynek

összesített amerikai árbevétele meghaladja az 5 milliárd dollárt.

A megállapodás jól mutatja, hogyan gyorsította fel a magántőke a középvállalati könyvvizsgálati szektor konszolidációját. A Grant Thornton azóta hajt végre sorozatos felvásárlásokat, hogy két évvel ezelőtt többségi részesedést adott el a New Mountain Capital vezette konzorciumnak, ám amerikai árbevétel tekintetében időközben megelőzte egy másik, szintén magántőke-hátterű és akvizíciókra fókuszáló riválisa, a Baker Tilly.

A CBIZ – amely csaknem 30 éve az egyetlen tőzsdén jegyzett amerikai könyvvizsgáló társaság – szintén jelentősen növekedett, miután 2024-ben felvásárolta a Marcumot, az amerikai tőzsdei cégek egyik legtöbb megbízással rendelkező könyvvizsgálóját. A CBIZ jelenleg árbevétel alapján a nyolcadik legnagyobb amerikai cég, míg a Grant Thornton a kilencedik helyet foglalja el. A CBIZ több mint 9500 munkatársat foglalkoztat az Egyesült Államokban, és hagyományosan a kis- és középvállalkozásokra, valamint a magánügyfelekre összpontosít.

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A Grant Thornton egy nemzetközi céghálózat része, amelynek több tagját a New Mountainnel közösen tulajdonolják, így a tranzakció a felek szerint a CBIZ ügyfelei számára is elérhetővé teszi a globális szolgáltatásokat. A New Mountain a tranzakció zárása után külön társaságba szervezné ki a CBIZ nem számviteli üzletágait, amelyek nyugdíj- és biztosítási szolgáltatásokat nyújtanak.

A megállapodás értelmében a CBIZ részvényesei papíronként 55 dollárt kapnak készpénzben, ami az adósságállománnyal együtt

5 milliárd dolláros vállalati értéket jelent.

Ez 18 százalékos felárat jelent a keddi záróárhoz képest, a 30 napos átlagárhoz képest pedig 54 százalékos prémiumot mutat, ugyanakkor elmarad a tavaly év elején elért 88,65 dolláros árfolyamcsúcstól.

A CBIZ pénzügyi eredményei a Marcum felvásárlása óta rendszeresen elmaradtak a Wall Street várakozásaitól. A társaság korábban magasabb értékeltségen forgott, mint magántőke-hátterű riválisai, ám

a gyengébb teljesítmény miatt végül azok mögé csúszott, ami gyakorlatilag felvásárlási célponttá tette a céget.

CBIZ

Címlapkép forrása: J. David Ake/Getty Images

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