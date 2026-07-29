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Az űrből is látszik, mi történt a Dunával: látványos műholdfelvételt közöltek az EU oldalán
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Az űrből is látszik, mi történt a Dunával: látványos műholdfelvételt közöltek az EU oldalán

Portfolio
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Látványos műholdfelvételeket közölt az Európai Unió hivatalos, űrpolitikai és űrprogramokkal foglalkozó weboldala a Dunakanyarban tapasztalható alacsony folyami vízszintről, összevetve az idei helyzetet a tavalyival.

A hosszan tartó szárazság és a nyári hőség hatására jelentősen lecsökkent a Duna vízszintje Magyarország északi részén. Az érintett szakasz a Dunakanyar része, ahol a folyó egy hosszú, erdős szigetet ölel körül, amelyet mezőgazdasági területek és települések szegélyeznek. Az alacsony vízállás a hajózást és a folyami turizmust egyaránt megnehezíti, emiatt

az északi városokba tartó sétahajó-járatokat július közepe óta szüneteltetik

- emlékeztetett az EU Space Policy.

Az Európai Unió hivatalos, űrpolitikai és űrprogramokkal foglalkozó weboldalán megjelent elemzés a Copernicus Sentinel-2 műholdak felvételein alapul, amelyek 2025. július 14-én, illetve 2026. július 25-én készültek.

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A 2026-os felvételen jól kivehetők a folyó kanyarulataiban kibukkanó, világos színű hordalékzátonyok.

A folyót két oldalról szántóföldek, beépített területek és a közlekedési infrastruktúra mozaikja övezi.

vízszint

A Copernicus műholdas adatai segítik a hatóságokat a szárazra került partszakaszok feltérképezésében, valamint a vízfelszín kiterjedésének nyomon követésében a tartósan alacsony vízhozamú időszakokban. Az így nyert adatok hatékonyan támogatják a hajózhatósági feltételek, az édesvízi élőhelyek, valamint a vízgazdálkodási igények felmérését.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Krizsán Csaba

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