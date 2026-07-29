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Edzéshez használt étrendkiegészítőket hívtak vissza Magyarországon: azt kérik, ne fogyasszuk el őket
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Edzéshez használt étrendkiegészítőket hívtak vissza Magyarországon: azt kérik, ne fogyasszuk el őket

Portfolio
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Az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyorsriasztási rendszerén (RASFF) érkezett bejelentés alapján nem engedélyezett összetevőt, trikreatin-malátot azonosítottak bizonyos étrend-kiegészítőkben. Az érintett termékeket a BioTechUSA Kft. által üzemeltetett Shopbuilder webáruházban értékesítették - írta a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) haladéktalanul felvette a kapcsolatot az érintett vállalkozással. A cég a hatósággal együttműködve, a vásárlók egészségének védelmét szem előtt tartva, saját hatáskörben megtette a szükséges intézkedéseket, így

megszüntette az érintett árucikkek forgalmazását, és gondoskodott a kifogásolt tételek visszahívásáról.

A visszahívás oka, hogy az étrend-kiegészítők a hatályos szabályozás értelmében nem engedélyezett összetevőt, trikreatin-malátot tartalmaznak.

Az intézkedés a lengyel Olimp Laboratories által gyártott TCM Mega Caps termék 120, illetve 400 kapszulás kiszerelésének valamennyi gyártási tételét érinti.

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Emellett visszahívták a szintén lengyel OstroVit által előállított, 500 grammos kiszerelésű Tri-Creatine Malate nevű étrend-kiegészítő citromos, narancsos, valamint natúr ízesítésű változatainak összes tételét. Ezeket a termékeket e-kereskedőként a szadai székhelyű BioTechUSA Kft. forgalmazta.

A hatóság nyomatékosan kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a megnevezett termékek valamelyikéből vásároltak, és az még a birtokukban van,

egészségük megóvása érdekében semmiképpen ne fogyasszák el azokat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

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