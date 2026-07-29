Egyszerűen megőrülnek a magyarok a kínai autókért, felrobbant a kínálat is

Látványosan terjeszkednek a kínai autómárkák a hazai használtautó- és újautó-piacon a Használtautó.hu legfrissebb, 2026 első félévére vonatkozó statisztikái szerint. 77%-kal többen érdeklődtek idén kínai autók iránt, mint tavaly, a kínálat pedig a duplájára ugrott.

A Használtautó.hu adatai alapján 2026 januárja és júniusa között több mint 21 600 érdeklődés érkezett a top 20 legnépszerűbb kínai autómodellre, ami jelentős,

77%-os ugrás a tavalyi év első félévében mért 12 100-as volumenhez képest.

Ezzel párhuzamosan a portálon elérhető kínálat is dinamikusan nőtt: a leggyakoribb kínai típusokból származó hirdetések száma 1670-ről 3300 darabra bővült, vagyis a választék egyetlen év alatt közel megduplázódott.

A piacon megjelenő kínai modellek döntő többsége kifejezetten fiatal, átlagosan 0,2 és 3 év közötti, alacsony futásteljesítményű, újszerű vagy újautó-állományból kerül ki.

A márkák versenyében az MG megőrizte piacvezető pozícióját.

Az év első hat hónapjában több mint 10 100 érdeklődés érkezett a gyártó modelljeire, ami 34,3%-os éves növekedést jelent.

A második legnépszerűbb kínai márka a BYD. A márka iránti kereslet több mint két és félszeresére (156%-kal) ugrott egy év alatt, a tavalyi 2700-ról idén több mint 6900-ra nőtt a megkeresések száma a portálon.

A harmadik helyen álló OMODA több mint két és félszeresére (+167%), míg a negyedik JAECOO több mint a duplájára (+103%) növelte érdeklődési volumenét.

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