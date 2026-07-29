Elképesztő növekedésben a világ egyik legnagyobb chipgyártója, a piacnak ez most mégis kevés

A számok éves összevetésben így is látványosak, hiszen a bevétel 257 százalékkal, az üzemi eredmény pedig csaknem 557 százalékkal ugrott meg egy év alatt. Az előző negyedévhez képest az árbevétel 51, a nyereség pedig 61 százalékkal emelkedett. A vállalat történetében először haladta meg az első féléves összesített árbevétel a 100 billió vont, ami egyértelműen jelzi a mesterséges intelligencia iránti rendkívül erős keresletet.
A cég közleménye szerint a bővülő AI-infrastruktúra-fejlesztések tartós keresletnövekedést hoztak, a nagy teljesítményű AI-szerverekbe szánt termékek pedig rekordszintű áremelkedést eredményeztek. A DRAM- és a NAND flash memóriák ára egyaránt emelkedett, a kiemelkedő jövedelmezőséget pedig a vállalat a magas hozzáadott értékű termékek – mint a HBM, az AI-szerverekbe szánt DRAM, valamint a vállalati SSD-k – értékesítésének növelésével érte el.
Josh Gilbert, az eToro ázsiai és csendes-óceáni régiós vezető elemzője szerint a 83 százalékos bruttó marzs azt jelzi, hogy a vállalat ármeghatározó ereje továbbra is töretlen. Az elemző hozzátette, hogy ez a helyzet nem egy gyengülő keresletű piacra utal, hanem olyanra, ahol a vásárlók versengenek a szűkös kínálatért.
A HBM4 technológia terén az SK Hynix jelentős előnyre tett szert az energiahatékonyság és a költségversenyképesség szempontjából.
A második negyedévben megkezdte a HBM4 tömeggyártását, a félév során pedig lezárta a HBM4E mintaszállításait. A NAND üzletágban a fejlettebb gyártási eljárásokra való átállást gyorsítja a társaság, így a 321 rétegű termékek már a teljes termelés legnagyobb részét adják, év végére pedig a hazai kapacitás mintegy felét tehetik ki.
A vállalat idei beruházásait a 40 billió vonos sáv felső határához közel tervezi, és a júliusi, Nasdaq tőzsdén történő ADR-bevezetésre kíván építeni. A növekedést szolgáló befektetéseket helyezi előtérbe, miközben a stabil pénzügyi háttér fenntartására is törekszik. Kulcsügyfelei között olyan amerikai technológiai óriások szerepelnek, mint az Nvidia, amellyel a partnerséget nemrégiben egy több évre szóló, több mint 500 milliárd dollár értékű megállapodással mélyítették el.
A várakozásoktól elmaradó számok következtében az SK Hynix árfolyama 12,2 százalékot esett.
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