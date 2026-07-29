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Emelkedik a magyar tőzsde
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Emelkedik a magyar tőzsde

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Emelkedéssel indult a kereskedés a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol árfolyama erősödik, egyedül a Magyar Telekom gyengélkedik.

Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén, a BUX 0,3 százalékkal került feljebb, így jelenleg 144 778 ponton áll az index értéke.

A BUX-index jelenleg a 20, az 50, és a 200 napos mozgóátlaga fölött áll, tehát a fontosabb időtávokon egyértelműen emelkedő trend figyelhető meg a hazai részvényindex esetében.

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Alapvetően jó a hangulat a magyar tőzsdén, a blue chipek közül az OTP, a Richter és a Mol árfolyama emelkedik, miközben csak a Magyar Telekom árfolyama esik.

Hazai blue chipek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A mai nyitásban vegyes a hangulat a midcapek piacán, a közepes kapitalizációjú részvények közül a legjobban a PannErgy és a Waberer's teljesít, míg a leggyengébben az Akko és a Zwack indítja a napot.

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Hazai midcapek mai árfolyamváltozása
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén a következő részvények teljesítenek a legjobban és leggyengébben ma reggel.

Az 5 legjobban és leggyengébben teljesítő részvény ma a BÉT-en
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.

A magyar tőzsdén az öt legforgalmasabb papír között szerepel ma az OTP és a Mol, de a Richter is felfért a listára ma reggel.

Az 5 legnagyobb forgalmú részvény ma a BÉT-en (millió forint)
Forrás: Portfolio-Teletrader Kft.
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Címlapkép forrása: Cristina Villar Martin

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

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