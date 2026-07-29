Hatalmas előnye van a kecskeméti Mercedes-gyárnak a német üzemekkel szemben

Ola Källenius vezérigazgató szerint Németország költséghátránya mára nagyobb lett annál, mint amit az ország mint termelési helyszín technológiai, infrastrukturális és képzettségi előnyei ellensúlyozni tudnak.
Az ipari munkaerő átlagos óránkénti költsége Németországban megközelíti az 50 eurót, Magyarországon viszont 16 euró alatt marad.
Emellett a magyarországi dolgozók jellemzően heti 40 órában dolgoznak, kevesebb munkaszüneti nap mellett, miközben a betegszabadságok száma is alacsonyabb.
A Mercedes ezért a németországi munkafeltételek átalakítását is napirendre venné. Källenius a jelenlegi 35 órás munkahét meghosszabbításáról tárgyalna az IG Metall szakszervezettel,
a dolgozói érdekképviselet azonban ellenzi, hogy a munkavállalók változatlan fizetés mellett dolgozzanak többet.
A vita jól mutatja, mekkora nyomás nehezedik a német autógyártók hazai üzemeire.
Ezzel párhuzamosan a Mercedes egyre több feladatot helyez át alacsonyabb költségű régiókba, köztük Magyarországra és Lengyelországba. A kecskeméti gyár mintegy egymilliárd eurós bővítése nemrég fejeződött be: az üzem területe több mint kétszeresére nőtt, új karosszéria- és összeszerelő csarnokok, valamint akkumulátor-összeszerelő kapacitások épültek.
A beruházás után Kecskemét a Mercedes legnagyobb európai gyártóhelyévé válhat, éves kapacitása pedig 300–400 ezer autó körül alakulhat. Itt készül az új elektromos C-osztály, később pedig az elektromos GLC és a kisebb G-osztály gyártása is megjelenhet az üzemben.
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