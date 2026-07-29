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Időjárás-jelentés: csütörtökön már 37 fok is lehet
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Időjárás-jelentés: csütörtökön már 37 fok is lehet

MTI
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Az európai kontinens legnagyobb részén anticiklon alakítja az időjárást, hatására zavartalanul napos az idő. Csütörtökön 32 és 37 fok között alakul hazánkban a legmagasabb nappali hőmérséklet - jelezte előre a HungaroMet.

Időjárási helyzet Európában

Szárazföldünk legnagyobb részén anticiklon alakítja az időjárást, hatására zavartalanul napos az idő, gomolyfelhők leginkább a hegyek felett növekednek, amelyekből lokálisan alakul ki zápor, zivatar. A magasnyomást egyre forróbb levegő tölti ki: a déli és a nyugati területeken

a legtöbb helyen 35 fok felett alakul a maximum, és éjszaka sem frissül fel a levegő.

Szerda hajnalban Szicílián volt, ahol 27 foknál nem mértek alacsonyabb minimum-hőmérsékletet. Változékonyabb időt a Kelet-európai-síkságon és a Brit-szigeteknél okoz egy-egy légörvény, utóbbi hidegfrontja Skóciánál jár. A Kárpát-medence időjárását is anticiklon alakítja, tovább fokozódik a kánikula.

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Várható időjárás az ország területén csütörtök éjfélig

Túlnyomóan derült vagy felhőtlen időre számíthatunk, csupán a Dunántúlra sodródhatnak nyugat felől átmenetileg fátyolfelhők. Csapadék nem várható. A Dunántúlon (különösen annak északi felén) délies szél lesz a jellemző, melyet főleg a nappali órákban élénk lökések is kísérhetnek, míg a Dunától keletre jórészt gyenge marad a változó irányú légmozgás.

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A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően 13 és 18 fok között valószínű, ennél alacsonyabb értékeket a hidegre hajlamos helyeken mérhetünk, a szelesebb északnyugati részeken, a magasabban fekvő helyeken, a vízpartoknál és a nagyobb városok belsejében viszont melegebb lesz a hajnal. A legmagasabb nappali hőmérséklet

csütörtökön 32 és 37 fok között alakul.

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