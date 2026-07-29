Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

A benzin beszerzési ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 9 forinttal emelkedik holnap.
Kérdéses, hogy csütörtök délelőtt mindez miként jelentkezik majd a kiskereskedelmi árakban, írja a holtankoljak.
2026.07.29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 600 Ft/liter
- Gázolaj: 632 Ft/liter
A ma életbe lépett árváltozást a kutak újra eltérően érvényesítettek, a gázolaj ára jelentősen emelkedett.
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