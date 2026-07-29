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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
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Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

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Csütörtökön további árváltozásra számíthatunk az üzemanyagokat tekintve, írja a holtankoljak.

A benzin beszerzési ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 9 forinttal emelkedik holnap.

Kérdéses, hogy csütörtök délelőtt mindez miként jelentkezik majd a kiskereskedelmi árakban, írja a holtankoljak. 

2026.07.29-én az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 600 Ft/liter
  • Gázolaj: 632 Ft/liter

A ma életbe lépett árváltozást a kutak újra eltérően érvényesítettek, a gázolaj ára jelentősen emelkedett. 

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