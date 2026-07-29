Itt a túlfogyasztás napja: idén is felélte az emberiség a Föld egy évre elegendő tartalékait

A globális túlfogyasztás napja azt a határvonalat jelöli, amikortól az emberiség ökológiai értelemben hitelből él. Jelenleg a bolygó népessége 73 százalékkal gyorsabban meríti ki a természet erőforrásait, mint ahogy azok regenerálódni tudnának, így
a fogyasztás kielégítéséhez 1,73 Földre lenne szükség.
Az egyes országok ökológiai lábnyoma között hatalmas eltérések mutatkoznak. Míg Katar lakóinak fogyasztási ütemével már február elején elfogynának az éves tartalékok, addig bizonyos fejlődő országok ma is a fenntarthatósági határokon belül maradnak. Magyarország a globális átlagnál is kedvezőtlenebbül teljesít, hazánkban már június 24-én elérkezett ez a fordulópont.
A növekvő ökológiai adósság hátterében főként a fosszilis energiazsoldosokra épülő gazdasági modell, a pazarló termelés és az intenzív, fenntarthatatlan mezőgazdaság áll. Ezek következményei Magyarországon is egyre kézzelfoghatóbbak a súlyosbodó aszályok, a szélsőséges időjárási jelenségek és a vizes élőhelyek kiszáradása formájában.
Az 1970-es évek óta halmozódó hiány mára több mint húsz évnyi globális regenerációs kapacitásnak felel meg.
A WWF Magyarország hangsúlyozza, hogy a helyzet kezeléséhez mind egyéni, mind társadalmi szintű lépésekre szükség van. Az egyéni energiatakarékosság – például a fogyasztás tudatos nyomon követése – azonnali és jelentős megtakarítást hozhat. Rendszerszinten ugyanakkor az energiatermelés szerkezeti átalakítása a legfontosabb feladat. A Global Footprint Network számításai szerint a fosszilis forrásokból származó szén-dioxid-kibocsátás megfelezésével önmagában közel három hónappal lehetne későbbre tolni a túlfogyasztás napját.
A hazai kibocsátáscsökkentés szempontjából meghatározó lehet a Gazdasági és Energetikai Minisztérium bejelentése, amely szerint 2030-ig a jelenlegi tízszeresére növelnék a hazai szélerőművek beépített kapacitását. A természetvédelmi szervezet egyetért azzal, hogy a szélenergia kiaknázásában komoly lehetőségek rejlenek, hiszen a modern turbinák megbízhatóan és alacsony költséggel termelnek villamos energiát, ráadásul az éjszakai és téli időszakokban jól kiegészítik a napenergiát.
Csontos Csaba, a WWF Magyarország éghajlatvédelmi programvezetője azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy minden energiatermelő technológiának van környezeti terhelése. Emiatt elengedhetetlen, hogy az új szélerőműveket átláthatóan, a társadalmi és természeti szempontokat egyaránt figyelembe véve tervezzék meg, és az élővilág számára alacsony kockázatot jelentő területekre telepítsék azokat. Csak az így megvalósuló beruházásokkal érhető el, hogy a megtermelt zöldenergia ténylegesen csökkentse az ország ökológiai lábnyomát.
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