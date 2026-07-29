Kapkodták a 911-est, megugrott a Porsche profitja

A cég üzemi eredménye az év első hat hónapjában 34 százalékkal, 1,35 milliárd euróra ugrott, felülmúlva a Bloomberg által megkérdezett elemzők várakozásait. Az eredményhez a szigorú költségfegyelem és a tudatos árazási politika is hozzájárult.
Az eredmények némi megkönnyebbülést hoznak Michael Leiters új vezérigazgató számára, aki a 2022-es tőzsdei bevezetés óta tapasztalt egyik legnehezebb időszakban próbálja stabilizálni a vállalatot. A talpraállást továbbra is nehezíti a zsugorodó kínai értékesítés, az amerikai vámok és a csúcskategóriás elektromos autók iránti ingadozó kereslet.
A német gyártó az első félévben kevesebb autót értékesített, mint a tavalyi év azonos időszakában, elsősorban a kínai piac gyengülése miatt, ahol az ingatlanpiaci válság visszafogja a luxustermékek vásárlását.
Az üzemi eredmény mégis nőtt, mivel az értékesítési mixben alacsonyabb arányt képviseltek az elektromos modellek, és megnőtt a magasabb áron értékesített járművek aránya.
A 911-es kiszállításai mintegy egyötödével nőttek az első félévben, amelyen belül jelentős részt képviseltek a csúcskategóriás GTS-, Turbo- és GT-változatok. Ez képes volt ellensúlyozni a Macan, a Panamera és a Taycan modellek eladásainak visszaesését. Az éves előrejelzés fenntartása több időt biztosít Leiters számára annak bizonyítására, hogy a költségcsökkentés és a megújított modellkínálat képes visszaállítani a kiemelkedő profitmarzsot.
Kína általánosságban is komoly nyomást gyakorol az európai márkákra, hiszen a Mercedes-Benz, a BMW és a Volkswagen-csoporthoz tartozó Audi egyaránt csökkenő eladásokkal küzd a világ legnagyobb, éles árverseny jellemezte autópiacán. A BMW és az Audi a közelmúltban lefelé is módosította előrejelzéseit.
Leiters októberben, egy befektetői nap keretében tervezi részletesen ismertetni a vállalat átszervezési tervét.
A vártnál kedvezőbb eredmények hatására a Porsche részvényei kezdetben 4 százalékos pluszban voltak, azóta viszont visszaadták az emelkedést.
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