Katasztrofális szárazság: az egyik nagy biztosítónál még nem láttak ekkora aszálykárt

A hazai aszályhelyzetet már több szempont alapján elemezték a szakemberek, de mostanra a Groupama Biztosítónál is milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett - közölte a biztosító.

Az elmúlt napok esőzései, habár javítottak az emberek hő- és komfortérzetén, a mezőgazdaság számára csak minimális vízmennyiséget jelentettek. A legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékből jelentették eddig. Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy mit jelent ez a korábbi évekhez képest, árulkodó lehet, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején,

2022-ben feleannyi kárt jelentettek július közepéig, mint idén.

A szomorú rekordokat jelentő 2022-es évben összesen közel 7 milliárd forint értékben fizetett ki kárigényeket a Groupama az aszálykárt szenvedett gazdáknak, akkor júliusig ez az összeg még csak a félmilliárd forinthoz közelített. Az idei évben viszont már most közel egymilliárd forintnál tart a kifizetés. A tavalyi évvel is összehasonlítva – bár 2025-ben inkább a nyár második fele volt szárazabb –, július közepén még alig haladta meg a 100 millió forintot ez a szám.

A csapadékhiány eddigi legnagyobb vesztesei – a kárbejelentések alapján – az őszi búza, az őszi árpa, az őszi durumbúza és a kukorica. Ezekben a növénykultúrákban országszerte komoly károk keletkeztek. Jól látható az a trend is, hogy a tavaszi hónapokban már nemcsak a fagykártól kell tartani, hanem az egyre korábban érkező aszálytól is, ez pedig kihathat a biztosítások megkötésének észszerű időzítésére is.

„Figyelembe véve, hogy a téli és tavaszi fagykár kockázata mellett egyre gyakoribb a kora tavaszi szárazság is,

érdemes lesz minél előbb megkötni a jövő évi biztosítást, legalább az idén ősszel elvetendő termények esetében.

Ennek oka, hogy ezek fejlődésére nagy befolyással van, hogy milyen lesz majd az évkezdet az időjárás szempontjából” – összegezte Kókai Gábor, a Groupama Biztosító mezőgazdasági ágazatvezetője.

Jól érzékelteti az agrárium időjárásnak való kitettségét és a káresemények súlyosságát, hogy

amíg a hónapok óta tartó szárazság több mint 70 millió forint kárt okozott egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdaságban, addig

egy öt-tíz perces jégeső is ugyanekkora összegű kárt okozott egy Tolna megyei agrárvállalkozásnál.

Az idei évben a kárkifizetések nagyságát tekintve

az aszály után a jégeső, majd pedig a tavaszi fagy okozta a legnagyobb pusztítást, ezeket a viharkárok követik.

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