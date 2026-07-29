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Lassabban fog dolgozni a Magyar Posta a hőség miatt, a lakosság megértését kérik
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Lassabban fog dolgozni a Magyar Posta a hőség miatt, a lakosság megértését kérik

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Változik a postai szolgáltatásnyújtás a hőségriadó alatt - közölte a Magyar Posta a honlapján.

Az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként a Magyar Posta kiemelt figyelmet fordít munkatársai védelmére, különösen az olyan magas kockázatú időszakokban, mint a hőségriasztás - fogalmaz a közlemény.

Az extrém meleg miatt 2026. július 30. és augusztus 4. közötti időszakban országosan elrendelték, hogy a kézbesítők

csak annyi küldeménnyel induljanak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra.

A légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezárjuk. A nem klimatizált posták listája ide kattintva elérhető. A munkatársak egészségének védelme érdekében hozott intézkedéseink miatt a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben előfordulhatnak lassulások, amiért az ügyfeleik megértését kérik.

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Kiemelten fontosnak tartják kollégáink felkészítését is a rendkívüli helyzetre, külön figyelmet fordítva a munkájukat szabadban végzőkre, akik számára védőitalt (hűtött ivóvizet), 50 faktoros napvédőkrémet, védősapkát biztosítanak, valamint a zöld munkapóló helyett fehér pólót is viselhetnek. Arról is informálják a munkatársakat, hogy országszerte hol találnak olyan klimatizált helyet, ahová munkavégzés közben betérhetnek lehűlni.

A mindenkori védekezéssel kapcsolatos döntéseket a Magyar Posta az aktuális időjárási körülmények ismeretében hozza meg a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - zárul a közlemény.

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