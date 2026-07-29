Leállítják a Paksi Atomerőmű egyik blokkját

A folyó vízállása Paksnál már mínusz 118 centiméterre süllyedt, miközben az elmúlt napokban több szakaszon is negatív rekordok dőltek meg.
A korábbi teljesítménycsökkentések után az erőmű szakemberei július 29-én 15 órától kezdik meg a 3. blokk leállítását.
Az intézkedés közvetlen előzménye, hogy július 27-én, az akkor rekordalacsonynak számító mínusz 106 centiméteres vízállás mellett 254 megawattal csökkentették az 1. blokk teljesítményét. Egy nappal később a Duna már mínusz 112 centiméteren állt, ezért a 3. blokk termelését is 237 megawattal mérsékelték.
A tartós szárazság és a kánikula miatt júniusban és júliusban már több alkalommal is vissza kellett fogni az atomerőmű teljesítményét. A korlátozásokra a hűtésre használt, majd a Dunába visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása érdekében van szükség. Az MVM közlése szerint folyamatosan figyelik a folyó vízhozamának és hőmérsékletének alakulását.
Címlapkép forrása: Portfolio
Rendkívüli készültséget jelentettek Paksnál
Úszóműveket és darukat vezényeltek a Dunára.
Döntött a parlamenti bizottság Magyar Péter mentelmi jogáról
Egy tiszás képviselő esetében a mentelmi jogának felfüggesztését javasolják.
Meddig eshet a Micron?
Egy hónap és közel 40 százalékos esés után.
Hatalmas veszélyben Magyarország élővizei: mindenki a szomorú rekordokra figyel
Nem festenek jól a kilátások.
Nem adják fel az oroszok: azt mondják, hamarosan újabb ország támadja meg Ukrajnát – Így néz majd ki a csapás
Három város is célkeresztbe kerülhet - állítják.
Petíció indult a kötelező vendéglátói adatszolgáltatás ellen
Csökkentenék az adminisztrációs terheket.
Beperelték a belga államot a második világháborús deportálások miatt
A kártérítés mellett a felelősség elismerését követelik.
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Bizalmi vagyonkezelés 2026: új korszak jöhet a családi vagyontervezésben?
Jelen blogbejegyzésünkben röviden bemutatjuk a bizalmi vagyonkezelési struktúrákra vonatkozó adózási környezet elfogadott változásait. A 2026. augusztus 31-én hatályba lépő jogszabály els
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
"Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?" - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: "Jó lenne félretenni, de miből?" Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj
Szárnyalnak a Wall Street-i nagybankok: erős negyedévet zárt az amerikai pénzügyi szektor
Mit árulnak el a Wall Street-i nagybankok várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményei az amerikai fogyasztásról, a hitelpiacról és a tőkepiaci aktivitásról? The post Szárnyalnak
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.