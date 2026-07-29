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Leállítják a Paksi Atomerőmű egyik blokkját
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Leállítják a Paksi Atomerőmű egyik blokkját

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Tovább csökkent a Duna vízszintje Paksnál, ezért szerda délután megkezdik a Paksi Atomerőmű 3. blokkjának leállítását – közölte az MVM.

A folyó vízállása Paksnál már mínusz 118 centiméterre süllyedt, miközben az elmúlt napokban több szakaszon is negatív rekordok dőltek meg.

A korábbi teljesítménycsökkentések után az erőmű szakemberei július 29-én 15 órától kezdik meg a 3. blokk leállítását.

Az intézkedés közvetlen előzménye, hogy július 27-én, az akkor rekordalacsonynak számító mínusz 106 centiméteres vízállás mellett 254 megawattal csökkentették az 1. blokk teljesítményét. Egy nappal később a Duna már mínusz 112 centiméteren állt, ezért a 3. blokk termelését is 237 megawattal mérsékelték.

A tartós szárazság és a kánikula miatt júniusban és júliusban már több alkalommal is vissza kellett fogni az atomerőmű teljesítményét. A korlátozásokra a hűtésre használt, majd a Dunába visszabocsátott víz hőmérsékletére vonatkozó környezetvédelmi előírások betartása érdekében van szükség. Az MVM közlése szerint folyamatosan figyelik a folyó vízhozamának és hőmérsékletének alakulását.

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