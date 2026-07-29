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Masszív létszámcsökkentésre készül a BMW, több ezer dolgozó lehet érintett
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Masszív létszámcsökkentésre készül a BMW, több ezer dolgozó lehet érintett

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A BMW önkéntes végkielégítési programot indít németországi dolgozói ezreinek, hogy karcsúbbá és versenyképesebbé váljon a kínai gyártókkal szemben. A németországi leépítés adja majd a világszerte tervezett, mintegy 8000 fős létszámcsökkentés nagy részét, ami a teljes munkaerőállomány nagyjából 5 százalékát érinti - tudósított a Bloomberg.

Az ajánlat a kutatás-fejlesztési, a tervezési és egyéb vállalati területek munkatársainak szól,

a gyártósori dolgozók nem élhetnek vele.

A cég emellett a következő hónapokban a vezetői szintek karcsúsítását is tervezi a szélesebb körű létszámleépítés részeként. Az önkéntes program októberben indul, és 2027 végéig tart.

A BMW megerősítette, hogy sikerült megállapodniuk az üzemi tanáccsal a németországi átszervezésről. A lépés hátterében a múlt havi jelentős profit warning áll. Milan Nedeljkovics vezérigazgató a kínai kereslet meredek visszaesésére reagál, hiszen Kína a BMW legnagyobb egyedi piaca. A helyi gyártók – élükön a BYD-vel – erősödő versenye, különösen az elektromos autók szegmensében, valamint az ingatlanpiaci válság minden autógyártót sújt, ráadásul ugyanezek a riválisok már Európában is terjeszkednek. A cég mindemellett a közel-keleti háború hatásaival és az amerikai vámokkal is szembesül. A vállalat a jövedelmezőség javulását 2028-tól várja az intézkedésektől.

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A német autóiparban a leépítés költséges folyamat, mivel a munkavállalói garanciák általában kizárják a rendes felmondást, így a cégeknek nagyvonalú csomagokat kell kínálniuk. A BMW tavaly év végén 87 436 embert foglalkoztatott Németországban, ami a globális létszám több mint fele, ráadásul a hazai munkaerőállomány már így is 2,3 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

Horst Ott, az IG Metall bajorországi tisztségviselője és a BMW felügyelőbizottsági tagja szerint a cég egyszerre reagál a gyengélkedő kínai piacra és erősíti német telephelyeinek versenyképességét, miközben a kollektív szerződések érvényben maradnak. A megállapodás viszonylag zökkenőmentesen jött létre – ellentétben a Volkswagennél zajló konfliktussal, ahol Oliver Blume vezérigazgató hónapokig tartó, nehéz tárgyalásokra készül a szakszervezetekkel.

A korábban a gyártásért felelős igazgatóként dolgozó Nedeljkovics irányítása alatt a BMW az elmúlt években több milliárd eurót fektetett a Neue Klasse platformba, amelyet most vezet be világszerte. A gyártó abban bízik, hogy az új modellek segítenek felvenni a versenyt a Teslával és a kínai riválisokkal szemben.

Címlapkép forrása: Peter Kneffel/picture alliance via Getty Images

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