Megmozdult a föld a parajdi sóbányánál, magasabb fokozatú riasztásra kapcsolhatnak

Másodfokú riasztás bevezetését javasolja a román Országos Sóipari Társaság (Salrom) az elárasztott parajdi sóbánya térségében észlelt földmozgás és mikrorezgések miatt - közölte a román sajtó az állami vállalat közleménye alapján.

A Salrom tájékoztatása szerint a szakemberek földmozgást észleltek a sóhegyben, és július 25-27. között

a Korond-patak vizének a sótartalma is megnőtt.

Az Adevarul.ro által kedden késő este ismertetett közlemény szerint a jelzett időszakban a román Országos Földfizikai Intézet szakemberei is több ízben mikrorezgéseket észleltek a megfigyelt területen. Ezek intenzitása és gyakorisága csökken. A helyszíni vizsgálatok során nem találtak újabb beomlást vagy más, instabilitásra utaló jelet.

A Salrom másodfokú riasztás bevezetését javasolja a székelyföldi sóbánya térségében a jelenlegi elsőfokú helyett. A közleményben hangsúlyozzák, hogy a mikrorezgések a sóhegyben történő feszültségeloszlási folyamatok következményei is lehetnek. Ez önmagában még nem utal omlásra, azonban folyamatos megfigyelésre ad okot. Továbbá szükségessé teszi a szeizmikus adatok és a geotechnikai, hidrogeológiai és topográfiai mérések összevetését - írták.

Az állami vállalat közölte: azért javasolja a másodfokú riasztás bevezetését, mert

a szeizmikus jelenségek erőssége meghaladja a jelenlegi, első fokozatnak megfelelő szintet.

Megelőző intézkedésről van szó, mely fokozza a hatósági jelenlétet, de a lakosság evakuálását nem írja elő - húzták alá.

A szakemberek állandó jelleggel figyelemmel követik a szeizmikus adatokat és a geotechnikai, topográfiai és hidrogeológiai mérések eredményeit.

A román állami tulajdonban lévő parajdi sóbányába 2025 májusában zúdult be a felette folyó Korond-patak vize. Az áradat néhány nap alatt teljesen elöntötte a tárnákat. A sóbánya Székelyföld egyik leglátogatottabb turisztikai látványossága volt, amelyet évente százezrek kerestek fel, és amelytől nemcsak az ott dolgozó bányászok, hanem a településen és a környékén létrejött több száz vendéglátóhely üzemeltetőinek és alkalmazottainak a megélhetése is függött.

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