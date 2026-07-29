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Mi lesz a gyorsforgalmi úttal? - Vitézy Dávidhoz fordultak a vasiak
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Mi lesz a gyorsforgalmi úttal? - Vitézy Dávidhoz fordultak a vasiak

MTI
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Nyílt levélben fordult Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterhez a Közösen Vas Megyéért Egyesület, amely az M87-es gyorsforgalmi út mielőbbi megépítését sürgeti - közölte az MTI-vel szerdán a szervezet.

Az egyesület az MTI-hez is eljuttatott levélben kifejtette: egyetértenek azzal, hogy a közpénzből finanszírozott beruházásoknak minden esetben tisztességes, átlátható és szakmailag megalapozott keretek között kell megvalósulniuk, és nem támogatható a túlárazás.

Az M87-es gyorsforgalmi út ügye ugyanakkor szerintük nem kerülhet a fiók mélyére,

a Kőszeg-Szombathely térség fejlődése, közlekedési helyzete, a térségben élők érdeke szerintük egyaránt megköveteli az útfejlesztést. A Közösen Vas Megyéért Egyesület azt kéri, hogy vegyék elő újra az M87-es projekt kérdését - írták a közleményben.

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- olvasható a miniszternek címzett nyílt levélben.

Hétfőn hasonló tartalmú levelet tett közzé a Polgármesterek Vas Megyéért Egyesület. Emlékeztettek arra, hogy a 87-es főút évek óta az ország egyik legterheltebb határ felé vezető útvonala. Az MTI-hez eljuttatott közleményében arról is tájékoztatott Danka Lajos, az egyesület elnöke - aki a Mi Hazánk színeiben indult az idei országgyűlési választásokon -, hogy aláírásgyűjtés indítását kezdeményezték Vas vármegyében a gyorsforgalmi út és a szombathelyi elkerülő út mielőbbi megépítéséért.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter hétfőn a Facebook-oldalán úgy fogalmazott: tizenegy éve tart az ígérgetés Vas vármegyében az M86-M87 Kőszeg-Szombathely-Körmend gyorsforgalmi út megépítéséről. Emlékeztetett:

először 2015-ben ígérték meg az utat, de azóta sem épült meg.

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