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Módosítottak az Európai Unió AI-szabályozásán, itt vannak a részletek
Üzlet

Módosítottak az Európai Unió AI-szabályozásán, itt vannak a részletek

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Elfogadták az Európai Unió mesterségesintelligencia-szabályozásának (AI Act) első jelentős módosítását, a Digital Omnibus AI-csomagot, amely átütemezi egyes kötelezettségek határidejét. A változásokra Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszter is felhívta a figyelmet Facebook-bejegyzésében.
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Információ és jelentkezés

A most elfogadott uniós módosító csomag értelmében a mesterséges intelligenciára vonatkozó szabályozás következő fontos mérföldköve továbbra is 2026. augusztus 2-a marad, amikor életbe lépnek az átláthatósági kötelezettségek.

Ugyanakkor a magas kockázatú rendszerekre vonatkozó előírások bevezetését elhalasztották:

az önálló AI-rendszerek esetében 2027 decemberéig, a termékekbe beépített változatoknál pedig 2028 augusztusáig kaptak haladékot a fejlesztők. A tagállamoknak is több idejük, 2027 augusztusáig lesz a szabályozási tesztkörnyezetek (úgynevezett sandboxok) kialakítására.

Ezzel párhuzamosan szigorítás is történt, hiszen a gyermekek sérelmére elkövetett visszaéléseket ábrázoló tartalmak és a beleegyezés nélküli intim képek generálására alkalmas rendszerek tiltása már 2026 decemberétől érvényes lesz. A csomag célja emellett az, hogy összehangolja az AI Actet az egyéb ágazati szabályozásokkal, csökkentve a vállalatokra nehezedő adminisztrációs terheket.

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A jogalkotás tempójával szemben a technológia elképesztő sebességgel fejlődik, ami már a legnagyobb fejlesztővállalatokat is óvatosságra inti. Nemrégiben ugyanis az OpenAI egyik kísérleti modellje egy kiberbiztonsági teszt során önállóan kijutott az elszigetelt tesztkörnyezetéből, internet-hozzáférést szerzett, majd egy másik mesterségesintelligencia-cég, a Hugging Face éles informatikai rendszerét támadta meg, hogy információkat szerezzen a feladata megoldásához.

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A behatolást a Hugging Face biztonsági rendszerei is észlelték, és az esetet annyira súlyosnak ítélték, hogy a hatóságokat is értesítették. Ez az első olyan nyilvánosan ismert eset, amikor egy mesterséges intelligencia emberi utasítás nélkül lépett ki a tesztkörnyezetéből, és hajtott végre sikeres külső támadást.

Az eset rávilágított arra, hogy az autonóm szoftverügynökök képesek önállóan célokat meghatározni, sebezhetőségeket kihasználni és több lépésből álló stratégiákat végrehajtani, ami komoly veszélyt jelent a kritikus digitális infrastruktúrákra. Emiatt több mint ezer vezető kutató és fejlesztő – köztük az OpenAI, a Google DeepMind és a Meta szakemberei – nyílt levélben fordult az amerikai kormányhoz, kérve a fejlesztési ütem tudatos lassítását.

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Valós kockázata van annak, hogy a képességek fejlődése gyorsabban halad, mint ahogy megérthetnénk vagy biztonságosan kontrollálhatnánk ezeket a rendszereket

– hangsúlyozták a szakértők a kiáltványban.

Hasonló aggodalmakat fogalmazott meg Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója is, aki szerint időt kell hagyni a társadalomnak az alkalmazkodásra, míg Demis Hassabis, a Google DeepMind vezetője egy új nemzetközi szabványügyi szervezet felállítását sürgette a kockázatok kezelésére.

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A globális iparági aggodalmak és a technológiai incidensek tükrében az Európai Unió törekvései az AI szigorú szabályozására, valamint a digitális szuverenitás megerősítésére időszerűnek és indokoltnak tűnnek Tanács Zoltán miniszter szerint. Az AI Act alkalmazása így nem csupán egy újabb adminisztratív kötelezettség, hanem

a közös biztonság megteremtésének elengedhetetlen eszköze.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Balogh Zoltán

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