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Mostantól a ChatGPT-n is lehet taxit rendelni
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Mostantól a ChatGPT-n is lehet taxit rendelni

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A világon elsőként a Bolt elérhetővé tette fuvarfoglalási funkcióját a ChatGPT-n keresztül is. A szolgáltatás Magyarország mellett az Európai Unió országaiban, az Egyesült Királyságban, Svájcban, Norvégiában, Ukrajnában és Azerbajdzsánban is elérhető - közölte a társaság.

Az integrációval az utasok a ChatGPT felületén keresztül indíthatják el a fuvarrendelést. A rendszer megmutatja a várható költséget, az útvonal-lehetőségeket, valamint a sofőr érkezési idejét. Emellett javaslatot tehet az optimális felvételi pontra is, ami csökkentheti a várakozási időt.

A Bolt ChatGPT-integrációja bővítményként érhető el a ChatGPT áruházában.

A foglalás véglegesítése egyelőre továbbra is a Bolt alkalmazásban történik: a ChatGPT-ben megadott adatok átkerülnek az applikációba, ahol az utas megerősítheti a rendelést. A fizetés jelenleg szintén a Bolt appban zajlik, de a vállalat tervei szerint később a ChatGPT-n belüli fizetés is elérhetővé válhat.

A Bolt szerint a fejlesztés illeszkedik ahhoz a trendhez, hogy az utazástervezésben egyre nagyobb szerepet kapnak a mesterségesintelligencia-alapú eszközök. A vállalat célja, hogy a fuvarrendelés a beszélgetésalapú felületeken keresztül is egyszerűbben elérhető legyen.

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Címlapkép forrása: Repina Valeriya via Getty Images

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