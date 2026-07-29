Mostantól a ChatGPT-n is lehet taxit rendelni

Az integrációval az utasok a ChatGPT felületén keresztül indíthatják el a fuvarrendelést. A rendszer megmutatja a várható költséget, az útvonal-lehetőségeket, valamint a sofőr érkezési idejét. Emellett javaslatot tehet az optimális felvételi pontra is, ami csökkentheti a várakozási időt.
A Bolt ChatGPT-integrációja bővítményként érhető el a ChatGPT áruházában.
A foglalás véglegesítése egyelőre továbbra is a Bolt alkalmazásban történik: a ChatGPT-ben megadott adatok átkerülnek az applikációba, ahol az utas megerősítheti a rendelést. A fizetés jelenleg szintén a Bolt appban zajlik, de a vállalat tervei szerint később a ChatGPT-n belüli fizetés is elérhetővé válhat.
A Bolt szerint a fejlesztés illeszkedik ahhoz a trendhez, hogy az utazástervezésben egyre nagyobb szerepet kapnak a mesterségesintelligencia-alapú eszközök. A vállalat célja, hogy a fuvarrendelés a beszélgetésalapú felületeken keresztül is egyszerűbben elérhető legyen.
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