  • Megjelenítés
Petíció indult a kötelező vendéglátói adatszolgáltatás ellen
Üzlet

Petíció indult a kötelező vendéglátói adatszolgáltatás ellen

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Petíció indult az NTAK vendéglátói adatszolgáltatási kötelezettségének megszüntetéséért – közölte az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete.

A szervezet országos petíciót indított az NTAK vendéglátói adatszolgáltatási kötelezettségének megszüntetése, az adminisztratív terhek csökkentése és a turizmusfejlesztési hozzájárulás felülvizsgálata érdekében.

A kezdeményezés célja, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét arra: a magyar vendéglátás jelenleg olyan gazdasági környezetben működik, ahol a folyamatos költségnövekedés, a munkaerőhiány, az infláció és az emelkedő energiaárak mellett egyre nagyobb adminisztratív terhek nehezítik a vállalkozások mindennapjait.

Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete szerint

a vendéglátóhelyek számára kötelező NTAK-adatszolgáltatás jelentős többletmunkát jelent,

Még több Üzlet

Velencei-tó: kritikus napok előtt állunk

Edzéshez használt étrendkiegészítőket hívtak vissza Magyarországon: azt kérik, ne fogyasszuk el őket

Masszív létszámcsökkentésre készül a BMW, több ezer dolgozó lehet érintett

miközben a forgalmi adatok jelentős része az online pénztárgépek és az adóhatóság rendszerein keresztül már jelenleg is rendelkezésre áll.

A szervezet álláspontja szerint a turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó források is hatékonyabban szolgálhatnák az ágazat fejlődését, ha azok közvetlenül a vállalkozásoknál maradnának, és munkabérekre, dolgozói képzésekre, gyakornokok foglalkoztatására, technológiai fejlesztésekre vagy energiahatékonysági beruházásokra fordíthatnák őket.

A petíció öt fő célkitűzést fogalmaz meg:

  • az NTAK vendéglátóhelyekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatásának megszüntetését;
  • a turizmusfejlesztési hozzájárulás eltörlését vagy olyan átalakítását, amely lehetővé teszi annak közvetlen visszaforgatását a vállalkozások fejlesztésébe;
  • a vendéglátást terhelő adminisztratív kötelezettségek érdemi csökkentését;
  • a szakmai szervezetek bevonását a vendéglátást érintő jogszabályok előkészítésébe;
  • kiszámíthatóbb, versenyképesebb szabályozási környezet kialakítását.

A szervezet arra kér minden vendéglátó vállalkozót, szakácsot, cukrászt, pincért, beszállítót és a magyar gasztronómia iránt elkötelezett magánszemélyt, hogy aláírásával támogassa a petíciót.

Kapcsolódó cikkünk

Vége a dohányzásnak a teraszokon is – Nem csak a cigarettára csapnának le Spanyolországban

Parkolóból belvárosi oázis: zöld utat kapott a főváros klímaváltozás-tudatos beruházása

Átalakuló Andrássy út, egész évben használható Duna-part – Így léphetne szintet Budapest a turizmusban

Szigorú tilalmat vezettek be a népszerű üdülőhelyen: este 9 után már nem vásárolhatsz alkoholt a boltokban

Megnyitja első éttermét a McDonald's a népszerű magyar fürdővárosban

Vége a régi "olcsó" Horvátországnak

Betelt a pohár: sztrájkra készülnek az IKEA dolgozói

Észrevétlenül esszük meg a műanyagot – Gyökeres változást hozhat az italtartó poharak szabályozása

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Nyárközepi tőzsdeparty

Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek

Díjmentes online előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.

Ez is érdekelhet
Odalép Amerika Putyinnak, Kramatorszk kapujában az oroszok - Híreink az ukrán frontról szerdán
Pattanásig feszült a helyzet a térségben: Amerika azonnal oda vezényelte a USS George Washington repülőgép-hordozót
Beindult a vérengzés a sztárrészvényeknél - Megvan a befektetők új kedvence?
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility