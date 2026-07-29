Petíció indult a kötelező vendéglátói adatszolgáltatás ellen

Petíció indult az NTAK vendéglátói adatszolgáltatási kötelezettségének megszüntetéséért – közölte az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete.

A szervezet országos petíciót indított az NTAK vendéglátói adatszolgáltatási kötelezettségének megszüntetése, az adminisztratív terhek csökkentése és a turizmusfejlesztési hozzájárulás felülvizsgálata érdekében.

A kezdeményezés célja, hogy felhívja a döntéshozók figyelmét arra: a magyar vendéglátás jelenleg olyan gazdasági környezetben működik, ahol a folyamatos költségnövekedés, a munkaerőhiány, az infláció és az emelkedő energiaárak mellett egyre nagyobb adminisztratív terhek nehezítik a vállalkozások mindennapjait.

Az Étrend Magyar Konyhafőnökök Egyesülete szerint

a vendéglátóhelyek számára kötelező NTAK-adatszolgáltatás jelentős többletmunkát jelent,

miközben a forgalmi adatok jelentős része az online pénztárgépek és az adóhatóság rendszerein keresztül már jelenleg is rendelkezésre áll.

A szervezet álláspontja szerint a turizmusfejlesztési hozzájárulásból származó források is hatékonyabban szolgálhatnák az ágazat fejlődését, ha azok közvetlenül a vállalkozásoknál maradnának, és munkabérekre, dolgozói képzésekre, gyakornokok foglalkoztatására, technológiai fejlesztésekre vagy energiahatékonysági beruházásokra fordíthatnák őket.

A petíció öt fő célkitűzést fogalmaz meg:

az NTAK vendéglátóhelyekre vonatkozó kötelező adatszolgáltatásának megszüntetését;

a turizmusfejlesztési hozzájárulás eltörlését vagy olyan átalakítását, amely lehetővé teszi annak közvetlen visszaforgatását a vállalkozások fejlesztésébe;

a vendéglátást terhelő adminisztratív kötelezettségek érdemi csökkentését;

a szakmai szervezetek bevonását a vendéglátást érintő jogszabályok előkészítésébe;

kiszámíthatóbb, versenyképesebb szabályozási környezet kialakítását.

A szervezet arra kér minden vendéglátó vállalkozót, szakácsot, cukrászt, pincért, beszállítót és a magyar gasztronómia iránt elkötelezett magánszemélyt, hogy aláírásával támogassa a petíciót.

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