Több ezren tüntettek az Audi gyárbezárása ellen

Az üzemi tanács szerint mintegy hatezren vettek részt a neckarsulmi demonstráción.
A dolgozók egyértelmű választ várnak a Volkswagentől, amelynek vezérigazgatója, Oliver Blume korábban arra figyelmeztetett, hogy Neckarsulm egyike annak a négy németországi gyárnak, amely 2030 után bezárhat, ha nem születik alternatív megoldás.
Blume igyekezett elkerülni az üzembezárásokat, ezért több lehetőséget is felvetett, köztük hadiipari együttműködéseket, valamint a Volkswagen kínai modelljeinek – amelyeket jelenleg nem értékesítenek Európában – gyártását a kihasználatlan német gyárakban. Döntés azonban egyelőre nem született, így az év második felét várhatóan feszült tárgyalások uralják majd a Volkswagen befolyásos munkavállalói képviselőivel, többek között arról a tervről, amely a csoportszintű leépítés megkétszerezését, akár 100 ezer munkahely megszüntetését irányozza elő.
A neckarsulmi telephelyen mintegy 15 ezer ember dolgozik, itt készül az Audi A5, A6 és A8 modellje, valamint kis darabszámban a tisztán elektromos Audi e-tron GT. Az üzemi tanács elnöke, Alexander Reinhart szerint egy nagy volumenű elektromos modell idetelepítése segíthetne biztosítani a gyár jövőjét.
Az Audit érzékenyen érintette az egykor jövedelmező kínai piacon elért eladások visszaesése, valamint az amerikai gyártókapacitás hiánya, ami kiszolgáltatottá teszi a vámintézkedésekkel szemben. A vállalat tavaly jelentette be, hogy 2029-ig akár 7500 munkahelyet szüntet meg Németországban, elsősorban az adminisztráció és a kutatás-fejlesztés területén.
Steffen Hertwig, a település polgármestere szerint Neckarsulm bezárása messzemenő következményekkel járna Baden-Württemberg tartományra nézve, amely hagyományosan az autógyártás fellegvára, és ahol a Mercedes-Benz, a Porsche, valamint a beszállító Bosch is nyomás alá került.
Katasztrófa lenne
– fogalmazott, dominóhatásra figyelmeztetve a régióban.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Rendkívüli készültséget jelentettek Paksnál
Úszóműveket és darukat vezényeltek a Dunára.
Döntött a parlamenti bizottság Magyar Péter mentelmi jogáról
Egy tiszás képviselő esetében a mentelmi jogának felfüggesztését javasolják.
Meddig eshet a Micron?
Egy hónap és közel 40 százalékos esés után.
Hatalmas veszélyben Magyarország élővizei: mindenki a szomorú rekordokra figyel
Nem festenek jól a kilátások.
Nem adják fel az oroszok: azt mondják, hamarosan újabb ország támadja meg Ukrajnát – Így néz majd ki a csapás
Három város is célkeresztbe kerülhet - állítják.
Petíció indult a kötelező vendéglátói adatszolgáltatás ellen
Csökkentenék az adminisztrációs terheket.
Beperelték a belga államot a második világháborús deportálások miatt
A kártérítés mellett a felelősség elismerését követelik.
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Bizalmi vagyonkezelés 2026: új korszak jöhet a családi vagyontervezésben?
Jelen blogbejegyzésünkben röviden bemutatjuk a bizalmi vagyonkezelési struktúrákra vonatkozó adózási környezet elfogadott változásait. A 2026. augusztus 31-én hatályba lépő jogszabály els
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
"Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből?" - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: "Jó lenne félretenni, de miből?" Ez nem kifogás, hanem sok családnál nagyon is valós helyzet. Ezért most nem azt mondjuk, hogy mondj
Szárnyalnak a Wall Street-i nagybankok: erős negyedévet zárt az amerikai pénzügyi szektor
Mit árulnak el a Wall Street-i nagybankok várakozásokat felülmúló második negyedéves eredményei az amerikai fogyasztásról, a hitelpiacról és a tőkepiaci aktivitásról? The post Szárnyalnak
Nyárközepi tőzsdeparty
Csatlakozz a nyár egyik legizgalmasabb online tőzsdei eseményéhez, ahol a piaci aktualitások és a stratégiai gondolkodás kerülnek fókuszba. Friss nézőpontokkal, inspiráló ötletekkel töltődünk fel – és megnézzük, merre érdemes most figyelni a befektetőknek
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
Előadásunkon bemutatjuk a Portfolio Online Tőzsde egyszerűen kezelhető felületét, a számlatípusokat és a gyors kereskedés lehetőségeit. Megismerheted tanácsadó szolgáltatásunkat is, amely segít az első lépések megtételében profi támogatással.
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?
"Kiszárad" az ingatlanpiac is?
Hőkupola előtt állunk – Miért jósolnak más időt az előrejelző modellek?
Ezért látunk eltérő maximumokat a térképeken.
Albérlet vagy lakásvásárlás? Most áll a feje tetejére a piac
Döntés előtt a frissen felvett hallgatók. És a szüleik.