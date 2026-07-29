Több ezren tüntettek az Audi gyárbezárása ellen

Több ezer Audi-dolgozó tüntetett szerdán a német autógyártó neckarsulmi üzemének lehetséges bezárása ellen, miközben az anyavállalat Volkswagen olyan csoportszintű átalakítást hajt végre, amely várhatóan több tízezer munkahely megszűnésével jár. A tiltakozás ráadásul azzal egy időben zajlott, hogy a rivális prémiummárka, a BMW is több ezer fős leépítést jelentett be. Ez újabb csapást jelent a német autóiparra, amelyet a magas költségek, az egyre erősödő kínai verseny és az amerikai védővámok fájdalmas szerkezetátalakításra kényszerítenek.

Az üzemi tanács szerint mintegy hatezren vettek részt a neckarsulmi demonstráción.

A dolgozók egyértelmű választ várnak a Volkswagentől, amelynek vezérigazgatója, Oliver Blume korábban arra figyelmeztetett, hogy Neckarsulm egyike annak a négy németországi gyárnak, amely 2030 után bezárhat, ha nem születik alternatív megoldás.

Blume igyekezett elkerülni az üzembezárásokat, ezért több lehetőséget is felvetett, köztük hadiipari együttműködéseket, valamint a Volkswagen kínai modelljeinek – amelyeket jelenleg nem értékesítenek Európában – gyártását a kihasználatlan német gyárakban. Döntés azonban egyelőre nem született, így az év második felét várhatóan feszült tárgyalások uralják majd a Volkswagen befolyásos munkavállalói képviselőivel, többek között arról a tervről, amely a csoportszintű leépítés megkétszerezését, akár 100 ezer munkahely megszüntetését irányozza elő.

A neckarsulmi telephelyen mintegy 15 ezer ember dolgozik, itt készül az Audi A5, A6 és A8 modellje, valamint kis darabszámban a tisztán elektromos Audi e-tron GT. Az üzemi tanács elnöke, Alexander Reinhart szerint egy nagy volumenű elektromos modell idetelepítése segíthetne biztosítani a gyár jövőjét.

Az Audit érzékenyen érintette az egykor jövedelmező kínai piacon elért eladások visszaesése, valamint az amerikai gyártókapacitás hiánya, ami kiszolgáltatottá teszi a vámintézkedésekkel szemben. A vállalat tavaly jelentette be, hogy 2029-ig akár 7500 munkahelyet szüntet meg Németországban, elsősorban az adminisztráció és a kutatás-fejlesztés területén.

Steffen Hertwig, a település polgármestere szerint Neckarsulm bezárása messzemenő következményekkel járna Baden-Württemberg tartományra nézve, amely hagyományosan az autógyártás fellegvára, és ahol a Mercedes-Benz, a Porsche, valamint a beszállító Bosch is nyomás alá került.

Katasztrófa lenne

– fogalmazott, dominóhatásra figyelmeztetve a régióban.

Forrás: Reuters

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