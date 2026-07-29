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Tömve van a Balaton illegális stégekkel, most megkezdődik a felszámolásuk
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Tömve van a Balaton illegális stégekkel, most megkezdődik a felszámolásuk

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Megkezdődik a Balatonnál évtizedek óta komoly problémát jelentő illegális stégek felszámolása. A hatóságok felszólították az érintett tóparti önkormányzatokat, hogy a jövőben az engedély nélkül épített magánlejárók helyett kijelölt közösségi stégeket hozzanak létre. Az intézkedés elsődleges célja a tó vízminőségét védő nádasok megóvása, valamint a part menti területek jogi helyzetének rendezése - tudósított a hirbalaton.hu.

A Keszthelyi-öböltől kiindulva több település is megkapta már azt a hivatalos értesítést, amelyet a kormányhivatal, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság közösen adott ki. Az utasítás értelmében a helyi önkormányzatoknak javaslatot kell tenniük az új, közösségi bejárók helyszíneire, miközben

a szabálytalanul felhúzott, mederhasználati díjat nem fizető építményeket a hatóságok elbontják.

A korábbi évek légifotós felmérései alapján több mint ezer illegális stégbejárót azonosítottak a tónál. Ezek a sokszor engedély nélkül vagy a tervekkel ellentétesen megépített szerkezetek az elmúlt időszakban folyamatosan szaporodtak, és jelentős minőségi romlást okoztak a parti nádasokban. Bár a vízügyi igazgatóság – esetenként a vízi polgárőrséggel és néhány önkormányzattal együttműködve – korábban is tett kísérleteket a helyzet rendezésére, a forráshiány miatt a bontási munkálatok eddig rendre meghiúsultak.

A mostani, átfogó fellépés mértékét jól szemlélteti Ábrahámhegy példája. Vella Ferenc Zsolt polgármester tájékoztatása szerint a település 2,2 kilométeres partszakaszán jelenleg 105 illegális bejáró található, ami azt jelenti, hogy az évek során szinte tíz-húsz méterenként létesítettek egyet-egyet. A hatóságok ezen a szakaszon mindössze 10-12 közösségi stég kialakítását engedélyezik, a többit pedig kivétel nélkül meg kell szüntetni. A bontások ráadásul nemcsak a stégeket, hanem bizonyos esetekben az engedély nélkül felhúzott tóparti építményeket és horgásztanyákat is érintik.

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az érintett használók és tulajdonosok körében, hiszen sokan évtizedek óta háborítatlanul élvezték a saját bejáró nyújtotta előnyöket, ami az ingatlanjaik értékét is növelte. A jogszabályok azonban egyértelműek, miszerint minden olyan vízi létesítmény illegálisnak minősül, amely nem rendelkezik hatósági engedéllyel, és amely után nem fizetnek mederhasználati díjat, függetlenül attól, hogy a megépítése mikor történt. Az évtizedes szokásjog nem írhatja felül a hatályos jogszabályokat.

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