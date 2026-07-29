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Velencei-tó: kritikus napok előtt állunk
Üzlet

Velencei-tó: kritikus napok előtt állunk

MTI
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Kritikusnak nevezte a Velencei-tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Velencei-tavi kirendeltségének vezetője az MTI-nek szerdán.

Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője az MTI-vel azt közölte, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei-tónál és vízgyűjtő területén. Siklós Gabriella elmondta, hogy

jelenleg 33 centiméter a vízállás.

A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei-tavon, akkor az agárdi vízmérce 52 centiméteren állt. A korábbi negatív rekordot, 53 centimétert 2022 szeptemberében rögzítették - tette hozzá.

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Pálinkás Imre Pál közölte, hogy korábban készült intézkedési terv a Velencei-tó halállományának megmentésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az érintett hatóságok szakembereinek bevonásával. Jelezte, hogy amennyiben a vízszint még kritikusabbá válik,

a végső megoldás a mentőhalászat lehet, azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni.

Pálinkás Imre Pál arról is beszélt, hogy végeztek kutatóhalászatot, "a halak azonban nincsenek összeállva", szétszóródva vannak a vízben, természetes módon viselkednek, amit a horgászok is rendre megerősítenek.

A kirendeltségvezető korábban elmondta: a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon,

a legalacsonyabb vízállásra szeptember végén, október elején számítanak.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal július 23-tól fürdőzési tilalmat rendelt el öt velencei-tavi strandon bakteriális szennyezettség miatt, az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni. A következő strandokra érvényes a tilalom:

  1. Agárd Park Strand Kemping,
  2. Tini Strand,
  3. Velence Északi Strand,
  4. Velence Korzó és Szabadstrand,
  5. Velence Resort & Spa Strand.
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