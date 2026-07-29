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Vezérigazgatót vált a Signal Iduna, tapasztalt vezetőt kap a biztosító
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Vezérigazgatót vált a Signal Iduna, tapasztalt vezetőt kap a biztosító

Portfolio
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Vezérigazgató-váltás történik a Signal Iduna Biztosító Zrt. élén: az MNB engedélye esetén 2027. január 1-jétől a társaság vezetését Bogdánffy Péter (címlapképünkön) veszi át.
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Információ és jelentkezés

A jelenlegi elnök-vezérigazgató, Daniel Kempchen új szerepkörben folytatja pályafutását: a jövőben a Signal Iduna csoporton belül csatlakozik - szintén az igazgatóság tagjaként -, a Deurag német jogvédelmi biztosítóhoz. Irányítása alatt a társaság profitabilitása jelentősen nőtt, a díjbevétel évi 15%-al emelkedett, amellyel 50%-kal sikerült növelni a piaci részesedését. Az idei évben a díjbevétel várhatóan eléri majd a 85 milliárd forintot. A társaság elindította a Signal Iduna Fund Invest Alapkezelőt és az ahhoz kapcsolódóértékpapír- és TBSZ számla értékesítési szolgáltatást.

Magyarország kiemelt piac számunkra, ahol hosszú távra tervezünk

– emelte ki Mark Osterloff, a Signal Iduna Csoport nemzetközi divíziójának vezetője a társaság közleménye szerint.

Az elnök-vezérigazgatói feladatokat átvevő Bogdánffy Péter (címlapképünkön) több mint 25 éves szakmai tapasztalattal rendelkezik a biztosítási és pénzügyi szolgáltatási szektorban, pályafutásának több mint másfél évtizedét vezető tisztségekben töltötte. Karrierje során a Siemens Zrt. igazgatósági tagságát és vezető jogászi tisztségét,

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a Quantis cégcsoport vezérigazgatói és elnöki székét, valamint a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. igazgatóságának elnöki posztját is betöltötte.

Jogi diplomáját a szegedi Állam- és Jogtudományi Karon szerezte, nemzetközi gazdasági jogi tanulmányokat folytatott a Potsdami Egyetemen, majd a CEU Business School MBA-programján szerzett kiváló minőségű oklevelet. Németül anyanyelvi szinten, angolul felsőfokon beszél.

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Címlapkép forrása: Signal Iduna

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