Zöld utat adott a versenyhivatal a Vajda-Papír legújabb felvásárlásának

Jóváhagyta a GVH a Vajda-Papír számára a Sofidel magyarországi saját márkás háztartási papírüzletágának felvásárlását. A GVH megállapította, hogy az összefonódás nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon, így teljesült a tranzakció zárásának egyik legfontosabb hatósági feltétele.

A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) kötelezettségvállalás és feltétel előírása nélkül engedélyezte a Vajda-Papír Kft. által a Sofidel Hungary Kft. saját márkás háztartási papírtermék-gyártási és részbeni értékesítési üzletágának megvásárlását.

A Vajda-Papír Csoport alapító tulajdonos-ügyvezetője, Vajda Attila közölte, hogy a tranzakció célja

a vállalat régiós háztartásipapír-piaci jelenlétének további erősítése, valamint

a kiszolgálási és ellátási biztonság növelése a gyártókapacitás bővítése által.

A GVH a döntését megelőzően teljes körű versenyfelügyeleti eljárást folytatott le. A vizsgálat során több mint harminc piaci szereplőt – köztük saját márkás papírtermék-gyártókat és a legnagyobb hazai kiskereskedelmi láncokat – is megkereste annak érdekében, hogy felmérje a tranzakció esetleges versenyhatásait. A hatóság végül arra a következtetésre jutott, hogy

az akvizíció nem csökkenti jelentős mértékben a versenyt az érintett piacokon.

Vajda Attila szerint a vállalat kiemelten számít a Sofidel Hungary lábatlani üzemének munkatársaira:

A tranzakció lezárását követően minden kollégára számítunk, és további létszámbővítést is tervezünk.

A lábatlani dolgozók számára is elérhetővé válnak a Vajda-Papír Csoportnál megszokott juttatások, képzési lehetőségek és hosszú távú karrierút. Meggyőződésünk, hogy vállalatunk sikerének alapja az elkötelezett munkavállalói közösség” – hangsúlyozta a Vajda-Papír Csoport alapító tulajdonos-ügyvezetője.

A felvásárlás illeszkedik a Vajda-Papír hosszú távú növekedési stratégiájába. A vállalat idén jelentette be történetének legnagyobb, három év alatt megvalósuló, 40 milliárd forintos beruházási programját, amelynek

célja a gyártókapacitás mintegy 40 százalékos bővítése,

a technológiai modernizáció, az energiahatékonyság javítása és a régiós piaci pozíció további erősítése.

A 100 százalékban magyar családi tulajdonban lévő Vajda-Papír Csoport az ország vezető higiéniaipapír-gyártója. A vállalat három magyarországi és egy norvégiai telephelyén több mint 700 munkavállalót foglalkoztat, éves gyártási kapacitása meghaladja a 140 ezer tonnát, termékeit pedig több mint harminc országba exportálja.

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