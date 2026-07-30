Bezuhant a BMW profitja, Kína egyre nagyobb problémát jelent

A BMW csoport világszerte 590 947 autót adott át a második negyedévben, 4,9 százalékkal kevesebbet az egy évvel korábbinál. A regionális teljesítmény ugyanakkor rendkívül eltérően alakult. Európában 7,6 százalékkal, az Egyesült Államokban pedig 11,9 százalékkal nőttek az eladások. Kínában viszont 30,2 százalékos zuhanást mértek, mindössze 117 927 autót értékesítettek. Az első fél évben a kínai visszaesés 20,4 százalékos volt.
A BMW szerint a kínai autópiac zsugorodása mellett az egyre intenzívebb árverseny is rontotta a teljesítményt. A helyi gyártók ráadásul más ázsiai piacokon is terjeszkednek, így már nemcsak Kínában helyeznek nyomást az európai márkákra. A márkák közül a BMW eladásai 7,7 százalékkal, a Rolls-Royce-é 11,5 százalékkal csökkentek. A MINI viszont folytatta erős sorozatát, értékesítése 17,1 százalékkal nőtt.
A tisztán elektromos modellek eladásai 5,2 százalékkal, 116 807 darabra emelkedtek a második negyedévben, így már a csoport teljes értékesítésének 19,8 százalékát adták. Európában különösen erős volt a növekedés, a BMW csoport 37,9 százalékkal több elektromos autót adott el, mint egy évvel korábban, az elektromos modellek aránya pedig 31,3 százalékra nőtt. A növekedésben fontos szerepet játszott a Debrecenben gyártott BMW iX3 európai bevezetése. A Neue Klasse első modellje közelít a százezredik megrendeléshez, a vállalat korábbi közlése szerint pedig a debreceni üzem a vártnál erősebb kereslet miatt már két műszakban termel.
A BMW csoportszintű árbevétele 31,26 milliárd euró volt a második negyedévben, 7,9 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. Az üzemi eredmény 38,7 százalékkal, 1,63 milliárd euróra csökkent. Az adózás előtti eredmény 1,7 milliárd eurót tett ki, ami 35,1 százalékos visszaesést jelent, ugyanakkor valamivel meghaladta az elemzők 1,6 milliárd eurós várakozását.
Az adózott eredmény 34,9 százalékkal, 1,2 milliárd euróra esett.
A legnagyobb visszaesést az autógyártó üzletág szenvedte el.
A szegmens üzemi eredménye 61 százalékkal, 629 millió euróra zuhant, így a pénzügyi szolgáltatások 647 millió eurós EBIT-je már meghaladta az autógyártásét.
Az autóipari üzletág működési marzsa 5,4 százalékról 2,3 százalékra szűkült. Ez ugyan minimálisan jobb az elemzők által várt 2,2 százaléknál, de jól mutatja, mekkora nyomás alá került a BMW jövedelmezősége.
A vállalat szerint az eredményt elsősorban
- a kínai piac visszaesése és az erősödő árverseny,
- a kedvezőtlen devizahatások,
- a magasabb nyersanyagköltségek,
- valamint az értékcsökkenési és amortizációs ráfordítások növekedése terhelte.
Az importvámok önmagukban mintegy 1,25 százalékponttal rontották az autóipari marzsot, a BMW Brilliance korábbi felvásárlásához kapcsolódó amortizáció pedig további 1,2 százalékpontos negatív hatást jelentett.
A költségcsökkentések ezt csak részben tudták ellensúlyozni. Az értékesítési és adminisztratív kiadások 8,3 százalékkal csökkentek, a kutatás-fejlesztési ráfordítások pedig 3,8 százalékkal mérséklődtek a negyedévben. A beruházások 16,7 százalékkal, 1,28 milliárd euróra estek vissza.
A menedzsment megerősítette a júniusban kiadott, jelentősen rontott éves előrejelzést. A BMW az autóeladások enyhe csökkenésére és a csoportszintű adózás előtti eredmény jelentős visszaesésére számít. Az autóipari üzletág EBIT-marzsát továbbra is 1–3 százalék közé várják, miután az eredeti, 4–6 százalékos sávot júniusban visszavágták. Összehasonlításképpen: 2025-ben még 5,3 százalékos marzsot ért el a szegmens.
A BMW a költségbázis további csökkentésével válaszol a romló környezetre. A vállalat megállapodott az üzemi tanáccsal egy önkéntes távozásokra épülő programról, amely 2027 végéig mintegy 8000 munkahelyet érinthet. A leépítések elsősorban az adminisztratív és fejlesztési területekre koncentrálódhatnak, a termelési dolgozókat nem érintenék.
A második negyedéves számok tehát nem hoztak újabb negatív meglepetést, és néhány fontos mutató minimálisan felülmúlta a várakozásokat. Az autógyártás profitjának 61 százalékos zuhanása és a 2,3 százalékra olvadó marzs ugyanakkor azt mutatja, hogy a BMW problémái már messze túlmutatnak egy átmenetileg gyengébb negyedéven.
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