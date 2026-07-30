Emelkedésben a tőzsdék a tengerentúlon, hatalmas pluszban a Microsoft és a chipgyártók

Hasít a Microsoft, masszív emelkedésben a félvezetőgyártók
A Microsoft kedvező gyorsjelentését követően a vállalat részvényárfolyama már 15%-os pluszban van a csütörtöki kereskedési nap folyamán.
A chipgyártó vállalatok részvényei szintén hasítanak az amerikai tőzsdén. A févezetőket gyártó Sandisk részvényárfolyama már több mint 23%-kal kerültek feljebb, a Micron Technology jegyzése pedig 18%-ot emelkedett ma.
Emelkednek az amerikai indexek
Jó hangulatban folyik a kereskedés a tengerentúlon, emelkedésben vannak a főbb amerikai részvényindexek. A Dow árfolyama 0,8-kal került feljebb. Az S&P 1,5 a technológiai fókuszú Nasdaq pedig 2,6%-os pluszban van eddig.
Ajtóstul ront ránk a mindent felforgató megatrend – Mutatjuk, hogyan kereshetsz rajta sok pénzt
Egyre látványosabb átalakulás bontakozik ki a világ egyik legfontosabb piacán, amely a következő években teljes iparágakat rendezhet át, sőt, minden bizonnyal a hétköznapi emberek mindennapjaira is nagy hatással lesz. A háttérben húzódó folyamat egyszerre teremt komoly kihívásokat és kivételes befektetési lehetőségeket, miközben több olyan vállalat is reflektorfénybe kerülhet, amelyet a piac egyelőre egészen eltérően áraz. Megnéztük, hol lehet most a legnagyobb sztori.
Itt az új zárócsúcs a BUX-nál
A magyar tőzsdén sokáig bizonytalanságban telt a nap, a vége azonban nagyon erős lett, elsősorban az OTP-nek köszönhetően:
a BUX index végül 0,9 százalékkal került feljebb új történelmi csúcsra.
Ami pedig a blue chipeket illeti, az OTP ma 1,4 százalékot ralizott 46 890 forintos szintre, napon belül új történelmi csúcsot is elért a jegyzés, eközben a Mol 0,3 százalékot emelkedett 4500 forintra, a Richter szintén 0,3 százalékot emelkedett és 11 740 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 0,8 százalékos emelkedést követően 2750 forinton zárt.
Történelmi csúcson az OTP!
46980 forintra emelkedett az OTP árfolyama, ilyen magason soha nem volt még a nagybank jegyzése.
Erős napja van a Nasdaq indexnek
A tech-túlsúlyos Nasdaq index már 2,6 százalékos pluszban van, többek között a Microsoft ralijának is közönhetően.
Bedőlt a nagy fogadás: kényszerlikvidálásba kezdett a 24 milliárd dolláros sztáralap
Komoly veszteségek miatt kénytelen lezárni pozícióinak jelentős részét a Leopold Aschenbrenner által alapított, 24 milliárd dolláros fedezeti alap. A korábbi OpenAI-kutató befektetési stratégiája, amely a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardveres és infrastrukturális vállalatokra épített, az elmúlt időszakban súlyosan visszájára fordult - írta meg a CNBC.
Őrült mozgások a gyorsjelentések után
A nagy technológiai részvényeknél markáns mozgásokat látunk, a Microsoft már közel 15 százalékos pluszban áll a gyorsjelentés után, a Meta 9 százalékot zuhant a negyedéves számok közzététele után, a Micron az elmúlt hetek szakadása után ma 11 százalékot ralizott.
Esés után kapaszkodás felfelé
A tegnapi nagy esés után kezdenek magukhoz térni az amerikai részvénypiacok. A vezető amerikai részvényindexek közül az S&P 500 0,8, a Dow Jones pedig 0,3 százalékkal került feljebb.
Csúcson a BUX
Valamelyest javult a hangulat az elmúlt órákban a magyar tőzsdén. A négy blue chipünk közül már csak a Mol árfolyama esik mérsékelten, az OTP, a Richter és a Magyar Telekom is emelkedik. A Mol esése mögött részben az olajárak további esése áll. A magyar tőzsde egyébként belesimul az európai részvénypiacok mai alakulásába, hiszen Európa-szerte mérsékelt árfolyamemelkedéseket látunk a fontosabb indexekben.
Egyre feljebb
A csütörtöki kereskedés idő feléhez közeledve felfelé kapaszkodnak az európai részvénypiacok. Markáns felpattanásról viszont egyelőre nem beszélhetünk. A német DAX 0,1, a brit FTSE 0,5, a francia CAC 0,9 százalékos pluszban van. Ebben a környezetben a magyar részvénypiac 0,1 százalékos eséssel már az alulteljesítők közé tartozik. A magyar piacot főként az OTP húzza le.
Zuhan az adidas a gyorsjelentés után
Hatalmas a zuhant a csütörtöki kereskedésben az adidas részvényár folyama. A 17 százalékos esés mögött az áll, hogy a vállalat közzétette a legfrissebb második negyedéves számait, amiből kiderült, hogy rekordbevételt ért el a cég. A negyedéves bevétel 14 százalékkal emelkedett, amiben fontos szerepe volt a 2026-os foci vb előtti megemelkedett eladásoknak is. Viszont részben ehhez kapcsolódóan alaposan megemelkedtek a cég költségei is. A foci vb-vel kapcsolatban is sokat költött az adidas, de a saját üzlethálózatának a bővítésére is. Emiatt alaposan elmaradt az elemzők várakozásától a cég negyedéves operatív eredménye. Részben ettől ijedtek meg a befektetők, és büntetik a papírokat.
Mozognak az autógyártók részvényei
Reagálnak a befektetők a vállalati gyorsjelentések után. Az elmúlt órákban több európai autógyártó is közzétette a legfrissebb negyedéves számait, amire heves árfolyamreakciók voltak. A Stellantis 4 százalékot esett, a Renault 2,7 százalékot veszített az értékéből, miközben a BMW 0,7 százalékot emelkedett a gyorsjelentésre.
Vegyes mozgások
A csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken. A német DAX 0,5 százalékot veszített az értékéből, a francia CAC viszont 0,6, a brit FTSE pedig 0,4 százalékot emelkedett. A vezető részvényindexek mozgásait alapvetően befolyásolják a vállalati gyorsjelentések is. Közi az elmúlt órákban a legfrissebb negyedéves számaikat, mint a BMW, az Stellantis, a Shell, az Adidas.
Négy éve nem látott profitot ért el a Shell, az iráni háború nagyot lendített a cégen
Négy éve nem látott szintre ugrott a Shell negyedéves eredménye, ami alaposan felülmúlta az elemzői várakozásokat, a közel-keleti konfliktus miatt megugró olaj és földgázárak, valamint az erős kereskedési teljesítmény jelentősen javította a vállalat profitját. Az eredmények után a Shell újabb 3 milliárd dolláros részvényvisszavásárlást jelentett be.
Stagnál a Masterplast
Egyelőre nincsen mozgás a Masterplast részvényeiben, miután a vállalat közzétette a második negyedéves gyorsjelentését, amiben a bevételek és az EBITDA növekedéséről számol be a cég, és arról, hogy nettó profit szinten is nyereséges lett a vállalat. Stagnálással indult a csütörtök a Masterplast piacán.
Kis mínusz a magyar részvénypiacon
Mérsékelt eséssel indult a nap a magyar tőzsdén. A négy blue chipből csupán a Richter tud emelkedni., az OTP, a Mol és a Magyar Telekom kis mértékben esik. A mai esés részben reakció arra, hogy tegnap csúnyán lefordultak az amerikai részvénypiacok a Fed kamatdöntő ülése után.
Rekordot döntött az adidas, a világbajnokság megtolta az eladásokat
Minden eddiginél erősebb második negyedévet zárt az adidas. A német sportszergyártó rekordárbevételt ért el, a nyeresége is emelkedett, pedig jelentősen növelte marketingköltéseit a labdarúgó világbajnokság idején. A vállalat szerint világszerte erős maradt a kereslet, ezért az első féléves eredmények után megemelte az idei árbevételi előrejelzését is.
Szépen húzza az új üveggyapotgyár a Masterplast számait
A továbbra is visszafogott építőipari környezet ellenére mind a bevétel, mind az EBITDA szintjén növekedésről számolt be a Masterplast a második negyedévre az egy évvel ezelőtti szintről – derül ki a ma reggel közzétett gyorsjelentésből. A növekedést ezúttal a HEM-hatás nem segítette, döntően az alaptevékenységnek volt köszönhető, amit a szerencsi üveggyapotgyár termelésének felfutása támogatott. Az adózott eredmény szintjén nyereséges lett a cég, a pénzügyi soron fedezeti ügyletek is segítettek. Bár a második félévre mérsékeltebb növekedési dinamikára számít, ugyanakkor a működési cash flow érdemi javulását várja a menedzsment.
Nagyot nőtt az Erste, megemelte várakozásait a menedzsment
Jelentősen növelte nyereségét, valamint hitel- és betétállományát is az Erste Group 2026 első felében, amit az organikus fejlődés mellett a lengyel Erste Bank Polska sikeres konszolidációja is támogatott. A pénzintézet a vártnál kedvezőbb eredmények hatására 285-ről 290 milliárd euróra emelte az idei évre vonatkozó hitelállomány-célját, 2030-ra pedig az egy részvényre jutó nyereség megduplázását tervezi.
Történelmi negyedévet zárt a Samsung, a cég szerint még csak most kezdődik az AI memóriaőrület!
Újabb rekordnegyedévet zárt a Samsung Electronics. A dél-koreai technológiai óriás történetének legmagasabb árbevételét és működési eredményét érte el, miközben a memóriachip üzletágat továbbra is a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű kereslet hajtja. A vállalat szerint a piaci hiány még évekig fennmaradhat, egyre több nagy adatközpont pedig már több évre előre igyekszik lekötni a szükséges kapacitásokat.
Nagy esés volt szerdán Amerikában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,86 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,11 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,62 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,43 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 1,01 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,36 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,56 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel aztán itthon is jön a leginkább várt adat, hiszen a KSH a külkereskedelem júniusi statisztikája mellett
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 52,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 50,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 594,14
|-2,2%
|-1,2%
|-1,1%
|7,3%
|15,6%
|47,1%
|S&P 500
|7 316,15
|-1,5%
|-2,4%
|-1,7%
|6,9%
|14,8%
|65,6%
|Nasdaq
|27 192,31
|-2,1%
|-6,2%
|-8,7%
|7,7%
|16,7%
|80,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 434,19
|-1,5%
|-7,1%
|-11,6%
|22,0%
|51,0%
|121,1%
|Hang Seng
|25 807,92
|2,0%
|3,7%
|12,1%
|0,7%
|1,1%
|-1,9%
|CSI 300
|4 600,26
|0,7%
|-2,5%
|-6,6%
|-0,6%
|10,8%
|-5,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 460,48
|0,0%
|1,2%
|3,4%
|4,0%
|5,1%
|62,8%
|CAC
|8 408,27
|-0,6%
|-0,4%
|0,5%
|3,2%
|7,0%
|26,7%
|FTSE
|10 908,41
|0,3%
|1,8%
|4,0%
|9,8%
|19,4%
|54,1%
|FTSE MIB
|51 443,11
|-0,5%
|-2,6%
|0,5%
|14,5%
|24,8%
|101,6%
|IBEX
|19 412,7
|-1,6%
|-0,8%
|0,1%
|12,2%
|35,3%
|120,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 080,91
|0,6%
|0,2%
|4,3%
|30,7%
|43,5%
|200,5%
|ATX
|6 300,88
|-0,5%
|-3,5%
|-0,8%
|18,3%
|37,8%
|78,9%
|PX
|2 683,62
|0,4%
|1,1%
|4,3%
|-0,1%
|20,3%
|122,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 240
|0,4%
|-0,3%
|1,6%
|31,7%
|62,2%
|183,3%
|Mol
|4 488
|2,6%
|2,0%
|22,1%
|52,7%
|47,5%
|88,3%
|Richter
|11 700
|0,2%
|-0,3%
|-3,1%
|18,6%
|12,6%
|43,7%
|Magyar Telekom
|2 728
|-0,8%
|2,9%
|3,1%
|52,2%
|55,9%
|535,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|86,08
|6,4%
|-1,8%
|19,8%
|50,3%
|22,5%
|16,9%
|Brent
|84,17
|0,0%
|-10,6%
|15,0%
|38,3%
|16,0%
|10,5%
|Arany
|4 007,07
|-0,7%
|-3,6%
|-0,4%
|-7,3%
|20,3%
|119,1%
|Devizák
|EURHUF
|362,8
|0,4%
|-0,2%
|2,2%
|-5,5%
|-9,3%
|1,4%
|USDHUF
|318,7629
|0,4%
|0,1%
|2,6%
|-2,5%
|-8,2%
|5,8%
|GBPHUF
|423,7600
|0,9%
|-0,6%
|3,1%
|-3,8%
|-8,3%
|0,9%
|EURUSD
|1,1382
|0,0%
|-0,2%
|-0,4%
|-3,1%
|-1,2%
|-4,2%
|USDJPY
|163,8650
|0,0%
|0,5%
|1,2%
|4,5%
|10,4%
|49,5%
|GBPUSD
|1,3289
|0,0%
|-0,6%
|0,3%
|-1,2%
|-0,3%
|-4,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 894,39
|0,1%
|-3,3%
|6,2%
|-28,0%
|-45,8%
|59,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,67
|1,5%
|0,2%
|7,0%
|12,2%
|8,1%
|268,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,13
|1,5%
|-0,8%
|9,4%
|9,3%
|18,0%
|-730,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,55
|1,4%
|0,4%
|9,0%
|-19,2%
|-22,2%
|88,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: MR.Cole_Photographer
Berobbant az AI-üzlet a Microsoftnál, megnyugodtak a befektetők
Minden fontos soron verte a várakozásokat a Microsoft, ennek hatására pedig pattan az árfolyam a szerdai zárás utáni kereskedésben. Úgy tűnik, hogy a vállalatnál a hatalmas mesterséges intelligencia-beruházások egyre láthatóbban elkezdenek pénzre fordulni.
Kilőtt az olajár Donald Trump bejelentésére
Komoly eladási hullám söpört végig szerda reggel az ázsiai tőzsdéken, miután ismét felerősödtek az AI-részvények magas értékeltségével és a technológiai cégek elszálló beruházásaival kapcsolatos aggodalmak. Európában ezzel szemben pozitív elmozdulásokkal indult a nap, délelőtt azonban itt is megérkezett a lefordulás, délutánra pedig iránykeresés alakult ki. Amerikában is nagyobb esést láthattunk a Fed kamatdöntését követően. A zárás után pedig jött a Microsoft és a Meta gyorsjelentése: előbbi pozitív, utóbbi azonban meglehetősen negatív meglepetésekkel szolgáltatott a befektetőknek.
Beszakadt a Meta profitja, zuhan az árfolyam
Ugyan erős bevételi számokat közölt a Meta a második negyedévben, a részvény mégis nagy eséssel reagált a gyorsjelentésre, miután a profit jelentősen elmaradt a várttól és a működési marzs is bezuhant. Az elszálló AI-költségek pedig egyre inkább aggasztják a befektetőket.
Zelenszkij meggyilkolására buzdított egy férfi az interneten
Lecsaptak rá a hatóságok.
Megállapodott az IKEA a szakszervezettel: egyszeri juttatást kapnak a dolgozók
Sikeresek voltak a tárgyalások.
Paksi Atomerőmű: sosem látott lépésre készülnek, így muzsikálhat az ország atomenergia nélkül
Ugrik az import, emelkednek az árak.
Hatalmas potenciált látnak a profik ebben a részvényben - Most 72 százalékos emelkedés jöhet!
Mindenki erre a papírra fogad.
Lángok csaptak fel egy vasútvonal mellett: pótlóbuszokat vet be a MÁV
Késésekre kell számítani.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: kiesik a Paksi Atomerőmű, ütemezett önkorlátozásra lesz szükség
Egyelőre nem látni, mikor válhat újraindíthatóvá Paks, de van terv az energiaellátásra.
Ajtóstul ront ránk a mindent felforgató megatrend – Mutatjuk, hogyan kereshetsz rajta sok pénzt
Most nyílhat a nagy lehetőség.
A biztosítás, amit tegnap kellett volna megkötni
Az élet nem mindig alkalmazkodik a terveinkhez. Éppen ezért lehet a legdrágább mondat, amit valaki kimondhat: "Majd később kötünk biztosítást." Sokan gondolják úgy, hogy az életbiztosítás
ÁNYK megszűnése 2027-ben: hogyan készüljenek fel a vállalkozások az ONYA- és M2M-átállásra?
Az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogramot, vagyis az ÁNYK-t - korábbi nevén ABEV-et - 2027-től új, korszerűbb digitális megoldások váltják fel a NAV-nál. A változás minden vállalkoz
Generációk a munkahelyen - Bereczki Enikő, generációkutató & Pataki Hajnalka, People Partner
Performaszpihenés, nyári önképzés, avagy új generációs trendek a nyaraláson
Megjelent a teljesítményalapú szabadidő és a performanszpihenés jelensége: nemcsak átélni szeretnénk az élményeket, hanem azt is fontosnak érezzük, hogy megmutassuk őket. [...]
Új trend a Z-generáció, de az idősebbek nyaralási szokásaiban is
A sziget, amelytől a világgazdaság függ - meddig védi Tajvant a szilíciumpajzs?
Az Arizonától Drezdáig zajló chipgyárépítési hullám biztonságosabbá teheti a globális ellátást, közben azonban Tajvan geopolitikai védelmét is gyengítheti. Kik nyerhetnek a félvezetőgy
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci környezetben működik. Míg Európában erősebb jelentési és megfelelési elvárásokhoz kel
Négy webáruház, négy bírság: mit üzennek a NAIH legújabban közzétett bírságoló határozatai?
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) négy olyan határozatot is közzétett, amelyek mind webáruházak adatkezelési tájékoztatási gyakorlatát vizsgálták, és mindegyi
Meglepetést hozott a GDP-adat: véget ért a stagnálás, de a lendület még hiányzik
Tartós lehet a növekedés, a fellendülésre azonban még várni kell.
Pusztító aszályban is lehet több a termés: itt a megoldás, mégis alig használják
Vannak gazdák, akik már erre is figyelnek.
Rólunk puskázott a világ egyik legnagyobb bankja? Az Elon Musk-szorzó titka
Másképp nem jön ki a SpaceX mögötti matek.
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!