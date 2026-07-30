Erős számokat hozott a Renault, mégis valami nagyon nem tetszik a befektetőknek

Bár a Renault bevétele és működési marzsa is felülmúlta a várakozásokat az első félévben, a gyorsjelentés több gyenge pontot is tartalmazott. A nettó profit elmaradt a konszenzustól, az autóipari üzletág jövedelmezősége romlott, a menedzsment pedig a kedvező fő számok ellenére sem emelte meg éves céljait. Az európai árversennyel kapcsolatos aggodalmak és az eredmények előtt látott árfolyam-emelkedés utáni profitrealizálás miatt a Renault részvényei eséssel reagáltak a beszámolóra.

A Renault-csoport bevétele az első hat hónapban 9,5 százalékkal, 30,25 milliárd euróra emelkedett, változatlan árfolyamokon pedig 10,3 százalékos volt a növekedés. A Reuters által közölt elemzői konszenzus 29,4 milliárd eurós forgalommal számolt.

A vállalat részletes eredménykimutatást csak féléves bontásban közölt, a korábban közzétett első negyedéves adatok alapján azonban kiszámítható, hogy

A MÁSODIK NEGYEDÉVBEN MINTEGY 17,7 MILLIÁRD EURÓS BEVÉTELT ÉRT EL A RENAULT, AMI KÖZEL 11 SZÁZALÉKOS ÉVES NÖVEKEDÉSNEK FELEL MEG.

Az autóipari üzletág féléves bevétele 9,3 százalékkal, 26,8 milliárd euróra nőtt, míg a finanszírozással foglalkozó Mobilize Financial Services forgalma 11 százalékkal, 3,4 milliárd euróra emelkedett.

A bevételnövekedés azért különösen érdekes, mert a Renault globális járműértékesítése 0,4 százalékkal, 1,17 millió darabra csökkent. A bevételt elsősorban a partnerek számára végzett gyártás húzta, ez önmagában 5,9 százalékponttal járult hozzá az autóipari üzletág növekedéséhez. Ebben szerepet játszottak a Nissan és a Mitsubishi programjai, az indiai Renault Nissan Automotive India konszolidációja, valamint a Geely modellek brazíliai forgalmazásának felfutása.

A tisztán elektromos modellek értékesítése 47,6 százalékkal nőtt, így már a Renault-csoport európai eladásainak 18,8 százalékát adta. Az elektromos, hibrid és plug-in hibrid modellek együttes részesedése elérte az 52 százalékot. A növekedést elsősorban a Renault 5 E-Tech, a Renault 4 E-Tech és a Scenic E-Tech támogatta. Az elektromos Renault 5 kategóriájának legkelendőbb modellje lett Európában. A Dacia eladásait az év eleji termelési és logisztikai problémák hátráltatták, a Sandero azonban így is Európa legkelendőbb személyautója maradt. Az Alpine eladásai közel 70 százalékkal ugrottak meg.

A bevételnövekedésben további 3,2 százalékpontos pozitív hatást jelentett a termékmix javulása. Ebben az elektromos autók mellett az új Clio VI magasabb átlagos eladási ára és a Master teljesítménye játszott szerepet. Az áremelések 0,9 százalékponttal támogatták a bevételt, bár a Renault szerint az Európában tapasztalható árnyomás az év hátralévő részében is fennmarad.

A csoport működési eredménye 1,57 milliárd eurót tett ki, ami 5,2 százalékos működési marzsnak felel meg. Ez elmarad az egy évvel korábbi 6 százaléktól, ugyanakkor meghaladta az elemzők 5 százalék körüli várakozását.

Az autóipari üzletág működési eredménye 985 millió euróról 814 millió euróra csökkent, a marzs pedig 3 százalékot ért el. A jövedelmezőséget leginkább az európai árverseny, a szigorodó szabályozás költségei, az alacsonyabb marzsú elektromos autók növekvő súlya, valamint az indiai és más nemzetközi piacok gyorsabb bővülése terhelte. Ezek együttesen 425 millió eurós negatív ár- és mixhatást okoztak, az árfolyammozgások pedig további 117 millió euróval rontották az eredményt.

A Renault ugyanakkor 184 millió eurót takarított meg a beszerzési feltételek javításával, a garanciális költségek csökkentésével és más hatékonyságjavító intézkedésekkel. Ez több mint ellensúlyozta a nyersanyagárak emelkedését. A cég középtávon autónként évente átlagosan mintegy 400 euróval akarja mérsékelni a változó költségeket.

A Mobilize Financial Services ismét fontos támaszt adott a csoport eredményének. A finanszírozási üzletág 753 millió euróval járult hozzá a működési eredményhez, 85 millió euróval többel, mint egy évvel korábban. A javulást az ügyfélfinanszírozás bővülése és az egy szerződésre jutó magasabb marzs segítette.

A Renault 721 millió eurós nettó eredménnyel zárta az első félévet, az anyavállalat tulajdonosaira jutó profit pedig 705 millió euró, részvényenként 2,39 euró lett. Az elemzői konszenzus ennél valamivel magasabb, 770 millió eurós eredménnyel számolt.

Az éves összehasonlítást jelentősen torzítják a Nissanhoz kapcsolódó tavalyi tételek. A Renault 2025 első felében 11,1 milliárd eurós veszteséget mutatott ki, miután megváltoztatta a Nissanban meglévő részesedésének számviteli kezelését, és több mint 9 milliárd eurós, pénzmozgással nem járó veszteséget könyvelt el. A Nissan-részesedés árfolyamváltozása azóta már közvetlenül a saját tőkében jelenik meg, így nem befolyásolja a Renault nettó eredményét.

A Renault megerősítette idei prognózisát, a menedzsment továbbra is körülbelül 5,5 százalékos csoportszintű működési marzsot és nagyjából 1 milliárd eurós autóipari szabad cash flow-t vár 2026-ra. A második félévben az új modellek adhatnak további lendületet. Európában érkezik többek között az új Mégane E-Tech, a hibrid Dacia Sandero és a megújított Dacia Spring, a nemzetközi piacokon pedig a Renault Niagara bevezetése támogathatja az eladásokat.

A fő kockázat továbbra is az európai árverseny, amelyet a hagyományos gyártók mellett a BYD-hoz és a Cheryhez hasonló kínai szereplők terjeszkedése is erősít. A Renault helyzetét az is nehezíti, hogy az elektromos autók és az Európán kívüli, alacsonyabb árszintű piacok növekvő súlya egyszerre emeli a bevételt és rontja a marzsokat. Az első féléves eredmények alapján azonban a költségcsökkentés egyelőre elegendő volt ahhoz, hogy a jövedelmezőség a vártnál kedvezőbben alakuljon.

A gyorsjelentést követően 2,9 százalékot esett a Renault árfolyama, miután a számokat összességében vegyesnek lehet értékelni. A bevétel és működési marzs ugyan meghaladta a várakozásokat, a nettó profit viszont elmaradt a konszenzustól. Emellett az autóipari üzletág marzsa csökkent, miközben a csoport működési eredménye is visszaesett az egy évvel korábbihoz képest. A menedzsment ráadásul csak megerősítette az éves várakozásait, és továbbra is tartós európai árnyomással számol. A június végi mélypontról 12 százalékot emelkedett a Renault árfolyama, így a negatív reakcióban profitrealizálás is szerepet játszhat.

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