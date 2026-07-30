Hiába a pozitív jelek, még mindig komoly problémák vannak a Stellantisnál

A negyedév legfontosabb pozitívuma az észak-amerikai üzletág talpra állása volt. A kiszállítások 38 százalékkal, 445 ezer darabra ugrottak, részben annak köszönhetően, hogy a Stellantis a harmadik negyedévre tervezett nyári termelési leállások előtt előrehozta a gyártás és a kiszállítások egy részét. A készletek is emelkedtek, a csoport teljes járműállománya június végén 1,44 millió darab volt a 2025 végi 1,28 millió után, a független kereskedőknél lévő készlet pedig mintegy 100 ezer darabbal nőtt. Emiatt a kiszállítások megugrását egyelőre érdemes óvatosan kezelni, mivel az nem teljes egészében a végfelhasználói kereslet erősödését tükrözi.
Az észak-amerikai régió bevétele 13,8 milliárdról 32 százalékkal 18,2 milliárd euróra emelkedett, a korrigált üzemi eredmény pedig az egy évvel korábbi 440 millió eurós veszteség után 284 millió eurós nyereséget mutatott.
A javulást többek között a Ram 1500, a Jeep Grand Wagoneer és Grand Cherokee, valamint a Chrysler Pacifica iránti kereslet támogatta. A Ram amerikai eladásai körülbelül 11 százalékkal bővültek.
Az európai teljesítmény ennél jóval gyengébb képet mutatott. Az EU30 piacain az értékesítés 5 százalékkal nőtt, a növekedést elsősorban a Citroën C3 és C3 Aircross, az Opel Frontera és a Fiat Grande Panda alapjául szolgáló Smart Car platform, valamint az elektromos modellek támogatták. A régió bevétele viszont gyakorlatilag változatlanul, 16,4 milliárd eurón alakult, a korrigált üzemi eredmény pedig 94 millió eurós veszteség lett. Ez javulás az egy évvel korábbi 359 millió eurós mínuszhoz képest, de Európa így is a Stellantis egyetlen veszteséges földrajzi üzletága maradt.
Dél-Amerika továbbra is a csoport egyik legjövedelmezőbb régiója, bár a korrigált üzemi eredmény 782 millióról 402 millió euróra esett. A Közel-Kelet és Afrika 329 millió eurós üzemi eredményt termelt.
Összességében Stellantis bevétele 13 százalékkal, 43,5 milliárd euróra nőtt a második negyedévben. A korrigált üzemi eredmény 213 millió euróról 773 millió euróra, vagyis több mint háromszorosára ugrott, az ehhez tartozó marzs pedig 0,6 százalékról 1,8 százalékra javult. Az üzemi eredmény ugyanakkor jelentősen elmarad a Reuters által összeállított 914 millió eurós elemzői várakozástól. A nettó eredmény 293 millió eurós nyereség lett az egy évvel korábbi 1,87 milliárd eurós veszteség után.
A menedzsment változatlanul közepes egyszámjegyű bevételnövekedést és alacsony egyszámjegyű korrigált üzemi marzsot vár 2026-ra. Az ipari szabad cash flow-nak éves összevetésben javulnia kell, tartósan pozitív értéket azonban csak 2027-re ígér a vállalat.
Az amerikai vámok idei nettó költségét 1–1,2 milliárd euróra becsülik, ami kedvezőbb a korábban jelzett 1,6 milliárd eurónál. Az első félévben 300 millió eurós nettó vámteher jelentkezett, miután a csoport 400 millió eurós visszatérítést kapott. A 2025 második felében elhatározott átalakításokhoz kapcsolódó készpénzkiadások közben idén mintegy 2 milliárd eurót tehetnek ki, ebből 900 millió eurót már az első fél évben kifizettek.
A Stellantis arra is figyelmeztetett, hogy a második féléves eredmény nagyobb része a negyedik negyedévben keletkezhet. A harmadik negyedévet a nyári termelési leállások terhelik majd, miközben a további javulást az új modellek felfutásától és az észak-amerikai piaci részesedés helyreállításától várják.
A számok alapján Antonio Filosa vezérigazgató fordulatról szóló terve már hozott kézzelfogható eredményeket, de a csoport jövedelmezősége továbbra is alacsony, az üzemi eredmény elmaradt a várakozásokról, az amerikai fellendülés minősége megkérdőjelezhető, Európa pedig változatlanul komoly problémát jelent.
A befektetők reakciója negatív volt a jelentésre, a Stellantis árfolyama a csütörtöki kereskedés elején mintegy 5,8 százalékkal került lejjebb.
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