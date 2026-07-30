  • Megjelenítés
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Üzlet

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Július utolsó napja is üzemanyagár változást hoz a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árára nézve, írja a holtankoljak.

Most a benzin beszerzési ára is emelkedik bruttó 3 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 9 forinttal fognak többet fizetni a benzinkutak péntektől.

2026.07.30-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 599 Ft/liter
  • Gázolaj: 647 Ft/liter

A csütörtökre bejelentett nagykereskedelmi árváltozás érvényesítésre kerül a kutak eladási áraiban.

Kapcsolódó cikkünk

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Elmondta a szakértő: ennyibe kéne kerülnie a benzinnek

Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Magyar Péter bejelentette: leállhat a teljes paksi atomerőmű
Irán bedurvult: olyan ország területét támadták, amire még nem volt példa - Célkeresztbe került a térség egyik legerősebb országa
Ugrik a Microsoft, szakad a Meta - Elképesztő csapkodások a tőzsdéken
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility