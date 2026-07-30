Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára

Most a benzin beszerzési ára is emelkedik bruttó 3 forinttal, a gázolajért pedig bruttó 9 forinttal fognak többet fizetni a benzinkutak péntektől.
2026.07.30-án az alábbi átlagárakon tankolhatunk:
- 95-ös benzin: 599 Ft/liter
- Gázolaj: 647 Ft/liter
A csütörtökre bejelentett nagykereskedelmi árváltozás érvényesítésre kerül a kutak eladási áraiban.
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