Itt az új csúcs az OTP-nél!

A magyar tőzsdén sokáig bizonytalanságban telt a nap, a vége azonban nagyon erős lett, elsősorban az OTP-nek köszönhetően:

a BUX index végül 0,9 százalékkal került feljebb új történelmi csúcsra.

Ami pedig a blue chipeket illeti, az OTP ma 1,4 százalékot ralizott 46 890 forintos szintre, napon belül új történelmi csúcsot is elért a jegyzés, eközben a Mol 0,3 százalékot emelkedett 4500 forintra, a Richter szintén 0,3 százalékot emelkedett és 11 740 forinton zárt, a Magyar Telekom pedig 0,8 százalékos emelkedést követően 2750 forinton zárt.