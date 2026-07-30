Nagy gyomrost kaptak a tőzsdék, ebből nehéz lesz felállni

Nagy esés volt szerdán Amerikában
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,1 százalékkal került lejjebb.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,86 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,11 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,62 százalékos mínuszban áll.
- Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,43 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 1,01 százalékkal kerülhet lejjebb.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,36 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,56 százalékot emelkedhet.
Mi várható makro fronton?
Ma reggel aztán itthon is jön a leginkább várt adat, hiszen a KSH a külkereskedelem júniusi statisztikája mellett
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 52,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,6 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 50,3 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|51 594,14
|-2,2%
|-1,2%
|-1,1%
|7,3%
|15,6%
|47,1%
|S&P 500
|7 316,15
|-1,5%
|-2,4%
|-1,7%
|6,9%
|14,8%
|65,6%
|Nasdaq
|27 192,31
|-2,1%
|-6,2%
|-8,7%
|7,7%
|16,7%
|80,7%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 434,19
|-1,5%
|-7,1%
|-11,6%
|22,0%
|51,0%
|121,1%
|Hang Seng
|25 807,92
|2,0%
|3,7%
|12,1%
|0,7%
|1,1%
|-1,9%
|CSI 300
|4 600,26
|0,7%
|-2,5%
|-6,6%
|-0,6%
|10,8%
|-5,2%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 460,48
|0,0%
|1,2%
|3,4%
|4,0%
|5,1%
|62,8%
|CAC
|8 408,27
|-0,6%
|-0,4%
|0,5%
|3,2%
|7,0%
|26,7%
|FTSE
|10 908,41
|0,3%
|1,8%
|4,0%
|9,8%
|19,4%
|54,1%
|FTSE MIB
|51 443,11
|-0,5%
|-2,6%
|0,5%
|14,5%
|24,8%
|101,6%
|IBEX
|19 412,7
|-1,6%
|-0,8%
|0,1%
|12,2%
|35,3%
|120,9%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|145 080,91
|0,6%
|0,2%
|4,3%
|30,7%
|43,5%
|200,5%
|ATX
|6 300,88
|-0,5%
|-3,5%
|-0,8%
|18,3%
|37,8%
|78,9%
|PX
|2 683,62
|0,4%
|1,1%
|4,3%
|-0,1%
|20,3%
|122,8%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 240
|0,4%
|-0,3%
|1,6%
|31,7%
|62,2%
|183,3%
|Mol
|4 488
|2,6%
|2,0%
|22,1%
|52,7%
|47,5%
|88,3%
|Richter
|11 700
|0,2%
|-0,3%
|-3,1%
|18,6%
|12,6%
|43,7%
|Magyar Telekom
|2 728
|-0,8%
|2,9%
|3,1%
|52,2%
|55,9%
|535,9%
|Nyersanyagok
|WTI
|86,08
|6,4%
|-1,8%
|19,8%
|50,3%
|22,5%
|16,9%
|Brent
|84,17
|0,0%
|-10,6%
|15,0%
|38,3%
|16,0%
|10,5%
|Arany
|4 007,07
|-0,7%
|-3,6%
|-0,4%
|-7,3%
|20,3%
|119,1%
|Devizák
|EURHUF
|362,8
|0,4%
|-0,2%
|2,2%
|-5,5%
|-9,3%
|1,4%
|USDHUF
|318,7629
|0,4%
|0,1%
|2,6%
|-2,5%
|-8,2%
|5,8%
|GBPHUF
|423,7600
|0,9%
|-0,6%
|3,1%
|-3,8%
|-8,3%
|0,9%
|EURUSD
|1,1382
|0,0%
|-0,2%
|-0,4%
|-3,1%
|-1,2%
|-4,2%
|USDJPY
|163,8650
|0,0%
|0,5%
|1,2%
|4,5%
|10,4%
|49,5%
|GBPUSD
|1,3289
|0,0%
|-0,6%
|0,3%
|-1,2%
|-0,3%
|-4,9%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|63 894,39
|0,1%
|-3,3%
|6,2%
|-28,0%
|-45,8%
|59,6%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,67
|1,5%
|0,2%
|7,0%
|12,2%
|8,1%
|268,2%
|10 éves német állampapírhozam
|3,13
|1,5%
|-0,8%
|9,4%
|9,3%
|18,0%
|-730,6%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,55
|1,4%
|0,4%
|9,0%
|-19,2%
|-22,2%
|88,7%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: MR.Cole_Photographer
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