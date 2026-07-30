Nagy gyomrost kaptak a tőzsdék, ebből nehéz lesz felállni

Portfolio 2026. július 30. 06:45

Nem sikerült megnyugodniuk a piacoknak a szerdai amerikai tőzsdei esés után. A Dow Jones több mint 1100 pontot, vagyis 2,2 százalékot veszített értékéből, ami 2025 áprilisa óta a legnagyobb egynapos esés, de az S&P 500 és a Nasdaq is nagy mínuszban zárt. A negatív hangulat csütörtökön Ázsiára is átterjedt. A Samsung és több amerikai technológiai nagyvállalat is jó gyorsjelentést tett közzé, a befektetőket továbbra is nyugtalanítja az, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó, egyre nagyobb beruházások hogyan és mikor térülnek majd meg. A dél-koreai Kospi az elmúlt napok zuhanása után közel 5 százalékos emelkedéssel nyitott, de a kezdeti optimizmus gyorsan elmúlt, és az index végül mínuszba fordult, a piac továbbra is rendkívül érzékenyen reagál minden, az AI-szektor kilátásait érintő fejleményre.