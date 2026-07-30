Szép pluszban zártak a tőzsdék a tengerentúlon: nagyot mentek a chipgyártók és a Microsoft

Szép emelkedéssel fejezték be a napot Amerikában a legfontosabb részvényindexek. A Dow 1,2 az S&P pedig 1,7 százalékos emelkedéssel zárt.

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Csütörtökön leginkább a technológiai szektor és a chipgyártó cégek vezették az emelkedést, a technológiai túlsúlyú Nasdaq pedig több mint 3 százalék pluszban fejezte be a napot. Az előnyös gyorsjelentést követően a Microsoft 15 százalékkal került feljebb.