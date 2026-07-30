Szépen húzza az új üveggyapotgyár a Masterplast számait

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Mi hatott a negyedévre?

Nyomott építőipari környezetben működik továbbra is a Masterplast, a beruházások, a lakásépítések és a felújítások élénkülése több országban is elmaradt a várakozásoktól, ráadásul a közel-keleti konfliktus az energia- és petrolkémiai szállítások körül továbbra is zavarokat okozott – derül ki a cég közleményéből. Viszont a negyedév során tovább folytatódott a szerencsi üveggyapotgyár termelésének felfutása, miközben az ukrajnai értékesítés a nehéz működési feltételek ellenére is növekedést mutatott, így a bevétel növekedni tudott, annak ellenére, hogy a HEM-ek értékesítései most nem segítettek.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 2Q 25 2Q 26 változás Értékesítés árbevétele 33376 43072 29,1% EBITDA 1162 5927 410,0% EBITDA-szint 3,5% 13,8% +10,3pp Üzemi eredmény -818 4213 -- Üzemi eredményszint -2,4% 9,8% +12,2pp Pénzügyi eredmény -891 -482 -- Adózás előtti eredmény -2543 3726 -- Adózott eredmény -2427 3277 -- Forrás: Masterplast, Portfolio

Az értékesítés árbevétele 43 millió eurót tett ki a második negyedévben, ami 29 százalékos növekedés az előző év azonos időszakához képest.

Az egyes termékkategóriák közül a hő,-hang,- és vízszigetelő anyagok bevétele több mint duplázódott, jelentősen emelkedett a Masterplast saját gyártású XPS termékeinek árbevétele, az immár saját gyártással támogatott üveggyapot értékesítése pedig többszöröse az egy évvel korábbinak. Több mint 80 százalékkal nőtt az ipari alkalmazások bevétele, a termékcsoporton belül a saját gyártású, nem építőipari membránok forgalmi teljesítménye növekedett, míg az egyéb alapanyag kereskedelmi tevékenység bevétele visszaesett a tavalyi bázishoz képest. Emellett értékesítésre szánt tárgyi eszközök értékesítése is erősítette a kategóriát.

Ami a bevételek regionális megoszlását illeti, a legnagyobb forgalmú piacon, Magyarországon 63 százalékkal nőtt a negyedéves bevétel, a szárazépítészeti termékcsoportot kivéve, minden termékcsoportban emelkedett az árbevétel, de kimagasló, 129 százalékos növekedést mutatott Szlovákia is év/év alapon.

A közel-keleti konfliktus által kiváltott drasztikus alapanyagár-emelkedések hatása a meglévő készletállománynak és a széles alapanyag-beszállítói háttérnek köszönhetően csak fokozatosan épült be az önköltségekbe, ami kedvezően támogatta a csoport jövedelmezőségét – áll a féléves jelentésben. A cég hozzáteszi, hogy kedvező árszinten beszerzett alapanyagkészletekkel kezdte meg a második félévet is, ami támogatja a csoport eredményességének fenntartását.

Az EBITDA 5,9 millió euróra nőtt, ami több mint az ötszöröse a tavalyi második negyedévi szintnek.

A negyedéves EBITDA-marzs 13,8 százalékra emelkedett, ami 2022 második negyedéve óta nem látott magasságot jelent.

A működési költségek közül a személyi jellegű költségek 29 százalékkal nőttek, részben a dolgozói létszám növekedése és a bérfejlesztések eredményeként, de az euró/forint árfolyam változása is hatott. Jelentősen, 14 százalékkal nőttek az anyagköltségek is.

A pénzügyi eredmény soron az egy évvel korábbinál kisebb mínusszal zárta a negyedévet a Masterplast. A társaság árfolyamkitettségének mérséklésére fedezeti ügyleteket alkalmazott, finanszírozási struktúrájának átalakításával pedig csökkentette az árfolyamkockázatnak kitett állományok mértékét – közölte a cég.

Az adózott eredmény így az egy évvel korábbi, közel 2,5 millió eurós veszteségből 2026 második negyedévében 3,3 millió eurós nyereségbe fordult.

A kilátások

A kilátásokkal kapcsolatban a Masterplast közölte, hogy az első félév kiemelkedő növekedése után a második félévben mérsékeltebb növekedési dinamikára számít, miután az év eleji előrehozott vásárlások hatásai kihatnak a keresletre. A kedvező árszinten beszerzett alapanyagkészletek ugyanakkor stabil ellátást biztosítanak, és támogatják a második félév eredményességét. A második félévben a működési cash flow érdemi javulása várható, így az év végi kötvényfizetéshez szükséges forrást a társaság saját működéséből biztosítani tudja.

„Történetünk egyik legerősebb első félévét zártuk, és számomra különösen fontos, hogy

a második negyedév teljesítményét már egyértelműen az alaptevékenységünk ereje adta, nem pedig egyszeri hatások.

Büszke vagyok arra, hogy versenyképes kondíciókat és megbízható kiszolgálást tudtunk biztosítani partnereinknek, ami közvetlenül hozzájárult gyáraink kibocsátásának növekedéséhez. A következő időszakban európai és hazai szinten is az épületenergetika szerepének további erősödésére számítunk, hiszen a jól szigetelt épület nyáron hűt, télen fűt. Meggyőződésünk, hogy Európa és Magyarország legfontosabb gazdasági, energetikai és környezetvédelmi kihívásaira az épületeink mielőbbi, teljes körű szigetelése adja a legjobb választ” – kommentálta az eredményeket Tibor Dávid, a Masterplast elnök-vezérigazgatója.

Az árfolyam

A Masterplast részvényei idén alulteljesítők a magyar tőzsdén, 3,8 százalékot emelkedett az árfolyam, miközben a BUX-index több mint 30 százalékot emelkedett.