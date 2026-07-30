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Ugrik a Microsoft, szakad a Meta - Elképesztő csapkodások a tőzsdéken
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Ugrik a Microsoft, szakad a Meta - Elképesztő csapkodások a tőzsdéken

Portfolio
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Nem sikerült megnyugodniuk a piacoknak a szerdai amerikai tőzsdei esés után. A Dow Jones több mint 1100 pontot, vagyis 2,2 százalékot veszített értékéből, ami 2025 áprilisa óta a legnagyobb egynapos esés, de az S&P 500 és a Nasdaq is nagy mínuszban zárt. A negatív hangulat csütörtökön Ázsiára is átterjedt. A Samsung és több amerikai technológiai nagyvállalat is jó gyorsjelentést tett közzé, a befektetőket továbbra is nyugtalanítja az, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó, egyre nagyobb beruházások hogyan és mikor térülnek majd meg. A dél-koreai Kospi az elmúlt napok zuhanása után közel 5 százalékos emelkedéssel nyitott, de a kezdeti optimizmus gyorsan elmúlt, és az index végül mínuszba fordult, a piac továbbra is rendkívül érzékenyen reagál minden, az AI-szektor kilátásait érintő fejleményre.
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Erős napja van a Nasdaq indexnek

A tech-túlsúlyos Nasdaq index már 2,6 százalékos pluszban van, többek között a Microsoft ralijának is közönhetően.

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Bedőlt a nagy fogadás: kényszerlikvidálásba kezdett a 24 milliárd dolláros sztáralap

Komoly veszteségek miatt kénytelen lezárni pozícióinak jelentős részét a Leopold Aschenbrenner által alapított, 24 milliárd dolláros fedezeti alap. A korábbi OpenAI-kutató befektetési stratégiája, amely a mesterséges intelligenciához kapcsolódó hardveres és infrastrukturális vállalatokra épített, az elmúlt időszakban súlyosan visszájára fordult - írta meg a CNBC.

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Bedőlt a nagy fogadás: kényszerlikvidálásba kezdett a 24 milliárd dolláros sztáralap
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Őrült mozgások a gyorsjelentések után

A nagy technológiai részvényeknél markáns mozgásokat látunk, a Microsoft már közel 15 százalékos pluszban áll a gyorsjelentés után, a Meta 9 százalékot zuhant a negyedéves számok közzététele után, a Micron az elmúlt hetek szakadása után ma 11 százalékot ralizott.

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Esés után kapaszkodás felfelé

A tegnapi nagy esés után kezdenek magukhoz térni az amerikai részvénypiacok. A vezető amerikai részvényindexek közül az S&P 500 0,8, a Dow Jones pedig 0,3 százalékkal került feljebb.

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Csúcson a BUX

Valamelyest javult a hangulat az elmúlt órákban a magyar tőzsdén. A négy blue chipünk közül már csak a Mol árfolyama esik mérsékelten, az OTP, a Richter és a Magyar Telekom is emelkedik. A Mol esése mögött részben az olajárak további esése áll. A magyar tőzsde egyébként belesimul az európai részvénypiacok mai alakulásába, hiszen Európa-szerte mérsékelt árfolyamemelkedéseket látunk a fontosabb indexekben.

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Egyre feljebb

A csütörtöki kereskedés idő feléhez közeledve felfelé kapaszkodnak az európai részvénypiacok. Markáns felpattanásról viszont egyelőre nem beszélhetünk. A német DAX 0,1, a brit FTSE 0,5, a francia CAC 0,9 százalékos pluszban van. Ebben a környezetben a magyar részvénypiac 0,1 százalékos eséssel már az alulteljesítők közé tartozik. A magyar piacot főként az OTP húzza le.

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Zuhan az adidas a gyorsjelentés után

Hatalmas a zuhant a csütörtöki kereskedésben az adidas részvényár folyama. A 17 százalékos esés mögött az áll, hogy a vállalat közzétette a legfrissebb második negyedéves számait, amiből kiderült, hogy rekordbevételt ért el a cég. A negyedéves bevétel 14 százalékkal emelkedett, amiben fontos szerepe volt a 2026-os foci vb előtti megemelkedett eladásoknak is. Viszont részben ehhez kapcsolódóan alaposan megemelkedtek a cég költségei is. A foci vb-vel kapcsolatban is sokat költött az adidas, de a saját üzlethálózatának a bővítésére is. Emiatt alaposan elmaradt az elemzők várakozásától a cég negyedéves operatív eredménye. Részben ettől ijedtek meg a befektetők, és büntetik a papírokat.

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Mozognak az autógyártók részvényei

Reagálnak a befektetők a vállalati gyorsjelentések után. Az elmúlt órákban több európai autógyártó is közzétette a legfrissebb negyedéves számait, amire heves árfolyamreakciók voltak. A Stellantis 4 százalékot esett, a Renault 2,7 százalékot veszített az értékéből, miközben a BMW 0,7 százalékot emelkedett a gyorsjelentésre.

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Vegyes mozgások

A csütörtöki kereskedés az európai tőzsdéken. A német DAX 0,5 százalékot veszített az értékéből, a francia CAC viszont 0,6, a brit FTSE pedig 0,4 százalékot emelkedett. A vezető részvényindexek mozgásait alapvetően befolyásolják a vállalati gyorsjelentések is. Közi az elmúlt órákban a legfrissebb negyedéves számaikat, mint a BMW, az Stellantis, a Shell, az Adidas.

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Négy éve nem látott profitot ért el a Shell, az iráni háború nagyot lendített a cégen

Négy éve nem látott szintre ugrott a Shell negyedéves eredménye, ami alaposan felülmúlta az elemzői várakozásokat, a közel-keleti konfliktus miatt megugró olaj és földgázárak, valamint az erős kereskedési teljesítmény jelentősen javította a vállalat profitját. Az eredmények után a Shell újabb 3 milliárd dolláros részvényvisszavásárlást jelentett be.

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Négy éve nem látott profitot ért el a Shell, az iráni háború nagyot lendített a cégen
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Stagnál a Masterplast

Egyelőre nincsen mozgás a Masterplast részvényeiben, miután a vállalat közzétette a második negyedéves gyorsjelentését, amiben a bevételek és az EBITDA növekedéséről számol be a cég, és arról, hogy nettó profit szinten is nyereséges lett a vállalat. Stagnálással indult a csütörtök a Masterplast piacán.

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Kis mínusz a magyar részvénypiacon

Mérsékelt eséssel indult a nap a magyar tőzsdén. A négy blue chipből csupán a Richter tud emelkedni., az OTP, a Mol és a Magyar Telekom kis mértékben esik. A mai esés részben reakció arra, hogy tegnap csúnyán lefordultak az amerikai részvénypiacok a Fed kamatdöntő ülése után.

Devizapárok, indexek, árutőzsdei termékek, részvények, CFD-k. Minden, ami a hullámzó árfolyamok kapcsán megdobogtatja egy trader szívét. Portfolio Trader
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Rekordot döntött az adidas, a világbajnokság megtolta az eladásokat

Minden eddiginél erősebb második negyedévet zárt az adidas. A német sportszergyártó rekordárbevételt ért el, a nyeresége is emelkedett, pedig jelentősen növelte marketingköltéseit a labdarúgó világbajnokság idején. A vállalat szerint világszerte erős maradt a kereslet, ezért az első féléves eredmények után megemelte az idei árbevételi előrejelzését is.

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Rekordot döntött az adidas, a világbajnokság megtolta az eladásokat
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Szépen húzza az új üveggyapotgyár a Masterplast számait

A továbbra is visszafogott építőipari környezet ellenére mind a bevétel, mind az EBITDA szintjén növekedésről számolt be a Masterplast a második negyedévre az egy évvel ezelőtti szintről – derül ki a ma reggel közzétett gyorsjelentésből. A növekedést ezúttal a HEM-hatás nem segítette, döntően az alaptevékenységnek volt köszönhető, amit a szerencsi üveggyapotgyár termelésének felfutása támogatott. Az adózott eredmény szintjén nyereséges lett a cég, a pénzügyi soron fedezeti ügyletek is segítettek. Bár a második félévre mérsékeltebb növekedési dinamikára számít, ugyanakkor a működési cash flow érdemi javulását várja a menedzsment.

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Szépen húzza az új üveggyapotgyár a Masterplast számait
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Nagyot nőtt az Erste, megemelte várakozásait a menedzsment

Jelentősen növelte nyereségét, valamint hitel- és betétállományát is az Erste Group 2026 első felében, amit az organikus fejlődés mellett a lengyel Erste Bank Polska sikeres konszolidációja is támogatott. A pénzintézet a vártnál kedvezőbb eredmények hatására 285-ről 290 milliárd euróra emelte az idei évre vonatkozó hitelállomány-célját, 2030-ra pedig az egy részvényre jutó nyereség megduplázását tervezi.

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Nagyot nőtt az Erste, megemelte várakozásait a menedzsment
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Történelmi negyedévet zárt a Samsung, a cég szerint még csak most kezdődik az AI memóriaőrület!

Újabb rekordnegyedévet zárt a Samsung Electronics. A dél-koreai technológiai óriás történetének legmagasabb árbevételét és működési eredményét érte el, miközben a memóriachip üzletágat továbbra is a mesterséges intelligencia iránti robbanásszerű kereslet hajtja. A vállalat szerint a piaci hiány még évekig fennmaradhat, egyre több nagy adatközpont pedig már több évre előre igyekszik lekötni a szükséges kapacitásokat.

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Történelmi negyedévet zárt a Samsung, a cég szerint még csak most kezdődik az AI memóriaőrület!
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Nagy esés volt szerdán Amerikában

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Eséssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 2,2 százalék mínuszban zárt, a S&P 500 1,5 százalék mínuszban fejezte be a napot, míg a Nasdaq 2,1 százalékkal került lejjebb.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 0,86 százalékot emelkedett, a Hang Seng 0,11 százalékos mínuszban van, míg a CSI 300 0,62 százalékos mínuszban áll.
  • Iránykereséssel indulhat a nap az európai börzéken, a határidős részvényindexek jelenlegi állása alapján a DAX 0,1 százalék pluszban nyithat, a CAC 0,43 százalékot emelkedhet, míg a FTSE 1,01 százalékkal kerülhet lejjebb.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,19 százalékkal kerülhet feljebb, a S&P 500 0,36 százalékkal kerülhet feljebb, míg a Nasdaq 0,56 százalékot emelkedhet.

Mi várható makro fronton?

Ma reggel aztán itthon is jön a leginkább várt adat, hiszen a KSH a külkereskedelem júniusi statisztikája mellett

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 30,7 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 0,6 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Mol részvénye teljesített 52,7 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 18,6 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a WTI árfolyama már 50,3 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 51 594,14 -2,2% -1,2% -1,1% 7,3% 15,6% 47,1%
S&P 500 7 316,15 -1,5% -2,4% -1,7% 6,9% 14,8% 65,6%
Nasdaq 27 192,31 -2,1% -6,2% -8,7% 7,7% 16,7% 80,7%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 61 434,19 -1,5% -7,1% -11,6% 22,0% 51,0% 121,1%
Hang Seng 25 807,92 2,0% 3,7% 12,1% 0,7% 1,1% -1,9%
CSI 300 4 600,26 0,7% -2,5% -6,6% -0,6% 10,8% -5,2%
Európai részvényindexek              
DAX 25 460,48 0,0% 1,2% 3,4% 4,0% 5,1% 62,8%
CAC 8 408,27 -0,6% -0,4% 0,5% 3,2% 7,0% 26,7%
FTSE 10 908,41 0,3% 1,8% 4,0% 9,8% 19,4% 54,1%
FTSE MIB 51 443,11 -0,5% -2,6% 0,5% 14,5% 24,8% 101,6%
IBEX 19 412,7 -1,6% -0,8% 0,1% 12,2% 35,3% 120,9%
Régiós részvényindexek              
BUX 145 080,91 0,6% 0,2% 4,3% 30,7% 43,5% 200,5%
ATX 6 300,88 -0,5% -3,5% -0,8% 18,3% 37,8% 78,9%
PX 2 683,62 0,4% 1,1% 4,3% -0,1% 20,3% 122,8%
Magyar blue chipek              
OTP 46 240 0,4% -0,3% 1,6% 31,7% 62,2% 183,3%
Mol 4 488 2,6% 2,0% 22,1% 52,7% 47,5% 88,3%
Richter 11 700 0,2% -0,3% -3,1% 18,6% 12,6% 43,7%
Magyar Telekom 2 728 -0,8% 2,9% 3,1% 52,2% 55,9% 535,9%
Nyersanyagok              
WTI 86,08 6,4% -1,8% 19,8% 50,3% 22,5% 16,9%
Brent 84,17 0,0% -10,6% 15,0% 38,3% 16,0% 10,5%
Arany 4 007,07 -0,7% -3,6% -0,4% -7,3% 20,3% 119,1%
Devizák              
EURHUF 362,8 0,4% -0,2% 2,2% -5,5% -9,3% 1,4%
USDHUF 318,7629 0,4% 0,1% 2,6% -2,5% -8,2% 5,8%
GBPHUF 423,7600 0,9% -0,6% 3,1% -3,8% -8,3% 0,9%
EURUSD 1,1382 0,0% -0,2% -0,4% -3,1% -1,2% -4,2%
USDJPY 163,8650 0,0% 0,5% 1,2% 4,5% 10,4% 49,5%
GBPUSD 1,3289 0,0% -0,6% 0,3% -1,2% -0,3% -4,9%
Kriptovaluták              
Bitcoin 63 894,39 0,1% -3,3% 6,2% -28,0% -45,8% 59,6%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,67 1,5% 0,2% 7,0% 12,2% 8,1% 268,2%
10 éves német állampapírhozam 3,13 1,5% -0,8% 9,4% 9,3% 18,0% -730,6%
10 éves magyar állampapírhozam 5,55 1,4% 0,4% 9,0% -19,2% -22,2% 88,7%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: MR.Cole_Photographer

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Berobbant az AI-üzlet a Microsoftnál, megnyugodtak a befektetők

Minden fontos soron verte a várakozásokat a Microsoft, ennek hatására pedig pattan az árfolyam a szerdai zárás utáni kereskedésben. Úgy tűnik, hogy a vállalatnál a hatalmas mesterséges intelligencia-beruházások egyre láthatóbban elkezdenek pénzre fordulni.

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Berobbant az AI-üzlet a Microsoftnál, megnyugodtak a befektetők
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Kilőtt az olajár Donald Trump bejelentésére

Komoly eladási hullám söpört végig szerda reggel az ázsiai tőzsdéken, miután ismét felerősödtek az AI-részvények magas értékeltségével és a technológiai cégek elszálló beruházásaival kapcsolatos aggodalmak. Európában ezzel szemben pozitív elmozdulásokkal indult a nap, délelőtt azonban itt is megérkezett a lefordulás, délutánra pedig iránykeresés alakult ki. Amerikában is nagyobb esést láthattunk a Fed kamatdöntését követően. A zárás után pedig jött a Microsoft és a Meta gyorsjelentése: előbbi pozitív, utóbbi azonban meglehetősen negatív meglepetésekkel szolgáltatott a befektetőknek.

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Kilőtt az olajár Donald Trump bejelentésére
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Beszakadt a Meta profitja, zuhan az árfolyam

Ugyan erős bevételi számokat közölt a Meta a második negyedévben, a részvény mégis nagy eséssel reagált a gyorsjelentésre, miután a profit jelentősen elmaradt a várttól és a működési marzs is bezuhant. Az elszálló AI-költségek pedig egyre inkább aggasztják a befektetőket.  

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Beszakadt a Meta profitja, zuhan az árfolyam

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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