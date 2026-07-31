Emelkedéssel zártak az amerikai tőzsdék

A BUX index stagnált a hét utolsó kereskedési napján, a hazai blue chipek pedig a nagyobb forintgyengülés ellenére kisebb kilengésekkel, vegyes teljesítményt nyújtottak.

Az OTP 0,3, a Telekom pedig 0,2 százalékkal került lejjebb pénteken, míg a Mol és a Richter egyaránt 0,6-0,6 százalékos emelkedéssel zárta a napot.