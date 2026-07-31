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Energiahiány: takarékossági intézkedések jönnek a reptéren is
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Energiahiány: takarékossági intézkedések jönnek a reptéren is

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A Budapest Airport a következő 10 napban csökkenti az energiafogyasztását. A repülőtér biztonságos működése, a kritikus infrastruktúra üzemeltetése továbbra is biztosított, de a 2. Terminál hőmérséklete átmenetileg eltérhet a megszokottól – közölték.

A magyarországi energiahelyzetre tekintettel a Budapest Airport az elkövetkező 10 napban csökkenti energiafogyasztását,

különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban.

Más vállalatok és önkormányzatok is hoztak hasonló intézkedéseket:

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A repülőtér-üzemeltető több intézkedést is bevezet annak érdekében, hogy hozzájáruljon a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez, miközben a biztonságos és folyamatos működés változatlanul biztosított marad. Az intézkedések elsősorban a nem létfontosságú energiafelhasználást érintik, így egyes épületgépészeti- és elektromos rendszereket. Ennek következtében az utasforgalmi területeken is mérsékli a légkondicionálás intenzitását, ezért a 2. Terminálon 17:00 és 22:00 óra között a megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklet várható.

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A repülőtér biztonságos működése, a kritikus infrastruktúra üzemeltetése és a járatok kiszolgálása ezzel párhuzamosan

továbbra is zavartalanul biztosított.

A Budapest Airport emellett munkavállalóit és partnereit is arra ösztönzi, hogy lehetőségeikhez mérten tudatos és takarékos energiahasználattal járuljanak hozzá a fogyasztás csökkentéséhez. A repülőtér folyamatos kapcsolatban áll az energiaszolgáltatóval és az illetékes szervezetekkel, figyelemmel kíséri a helyzet alakulását

Ezzel párhuzamosan a hőség elleni intézkedések és protokollok továbbra is érvényben vannak. A Budapest Airport arra kéri utasait, munkavállalóit és partnereit, hogy

a rendkívüli hőségben fokozottan figyeljenek saját maguk és egymás egészségére,

és szükség esetén kérjenek segítséget a repülőtér munkatársaitól – olvasható a társaság közleményében.

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