Energiahiány: takarékossági intézkedések jönnek a reptéren is

A magyarországi energiahelyzetre tekintettel a Budapest Airport az elkövetkező 10 napban csökkenti energiafogyasztását,
különösen a 17:00 és 22:00 óra közötti időszakban.
Más vállalatok és önkormányzatok is hoztak hasonló intézkedéseket:
A repülőtér-üzemeltető több intézkedést is bevezet annak érdekében, hogy hozzájáruljon a villamosenergia-rendszer terhelésének csökkentéséhez, miközben a biztonságos és folyamatos működés változatlanul biztosított marad. Az intézkedések elsősorban a nem létfontosságú energiafelhasználást érintik, így egyes épületgépészeti- és elektromos rendszereket. Ennek következtében az utasforgalmi területeken is mérsékli a légkondicionálás intenzitását, ezért a 2. Terminálon 17:00 és 22:00 óra között a megszokottnál valamivel magasabb hőmérséklet várható.
A repülőtér biztonságos működése, a kritikus infrastruktúra üzemeltetése és a járatok kiszolgálása ezzel párhuzamosan
továbbra is zavartalanul biztosított.
A Budapest Airport emellett munkavállalóit és partnereit is arra ösztönzi, hogy lehetőségeikhez mérten tudatos és takarékos energiahasználattal járuljanak hozzá a fogyasztás csökkentéséhez. A repülőtér folyamatos kapcsolatban áll az energiaszolgáltatóval és az illetékes szervezetekkel, figyelemmel kíséri a helyzet alakulását
Ezzel párhuzamosan a hőség elleni intézkedések és protokollok továbbra is érvényben vannak. A Budapest Airport arra kéri utasait, munkavállalóit és partnereit, hogy
a rendkívüli hőségben fokozottan figyeljenek saját maguk és egymás egészségére,
és szükség esetén kérjenek segítséget a repülőtér munkatársaitól – olvasható a társaság közleményében.
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