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Hivatalos engedélyt kapott Amerikából a Mol
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Hivatalos engedélyt kapott Amerikából a Mol

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Hivatalos engedélyt kapott a Mol az USA-ból, hogy 2026. augusztus 28-ig folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról.

A Mol ma hivatalos engedélyt kapott az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Eszközöket Ellenőrző Hivatalától („OFAC”) arra, hogy 2026. augusztus 28-ig folytassa a tárgyalásokat a Naftna Industrija Srbije a.d. („NIS”) többségi részesedésének megvásárlásáról - közölte a Mol a Budapesti Értéktőzsde honlapján.

Szintén pénteki hír, hogy a szerb elnök arra számít, hogy néhány napon belül véglegesítik a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) orosz tulajdonrészének értékesítéséről szóló megállapodást a magyar Mol és az orosz Gazpromnyeft között.

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Címlapkép forrása: Portfolio

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