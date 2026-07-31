Még több éjszakai buszjáratot indítanak Budapest agglomerációjába

A fejlesztés elsősorban a meghosszabbított üzemidejű metróközlekedés utolsó járataihoz, illetve egyes térségekben az utolsó HÉV-szerelvényekhez és az éjszakai vonatokhoz biztosít csatlakozást a főváros határától mintegy 20-35 km távolságban elhelyezkedő településekre. Új vagy módosuló járatok közlekednek
Biatorbágy, Szigethalom, Kiskunlacháza, Dabas, a Dunakanyar, Veresegyház, Csömör, Nagytarcsa, Solymárés Pomáztérségében.
A fővárosból minden nap jellemzően éjfél után, 0:20 körül indulnak az új járatok, hétvégi napokon pedig több térségben további, 1:20 körüli indulások is segítik a késő esti és éjszakai hazajutást. A Budapestre éjfél előtt induló, munkanapokon, illetve naponta közlekedő új járatok már július 31-én elindulnak, míg a Szigethalom térségében tervezett fejlesztés útépítés miatt csak augusztus 11-étől lép életbe. Egyes útvonalak kijelölt szakaszain az éjszakai járatok kizárólag leszállási igény esetén közlekednek.
Az újabb menetrendi fejlesztésekkel Budapest és az agglomeráció egyre több települése érhető el közösségi közlekedéssel éjszaka is, könnyebben, közvetlenebbül és kiszámíthatóbban - közölték. Az augusztus 1-jétől életbe lépő változások részletesen itt olvashatók.
Címlapkép forrása: Fürjes Balázs
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