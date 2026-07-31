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Nagy esés után felpattanás a világ tőzsdéin
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Nagy esés után felpattanás a világ tőzsdéin

Portfolio
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Az ázsiai tőzsdék többsége emelkedett pénteken, a befektetői hangulatot elsősorban a technológiai részvények felpattanása és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokba vetett bizalom javulása támogatta. A legerősebb mozgás Dél-Koreában volt, ahol a korábbi zuhanás után nagyot raliztak a chipgyártók, de Japánban is jelentős emelkedést hozott a félvezetőszektor, miután a jegybank változatlanul hagyta a kamatokat. A határidős piacok állása alapján mérsékelt emelkedés jöhet ma az európai és az amerikai részvénypiacokon.
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Óriási felvásárlás jöhet a régióban, lengyel kiskereskedelmi óriást vesznek meg

Eddigi legnagyobb felvásárlására készül a Circle K üzleteket működtető kanadai Alimentation Couche Tard. A társaság 8,7 milliárd dollárért venné meg a lengyel Żabka Groupot, amely közel 13 ezer üzletével Európa legnagyobb convenience bolthálózata.

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Óriási felvásárlás jöhet a régióban, lengyel kiskereskedelmi óriást vesznek meg
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Ingatlanokat értékesít az AKKO Invest, a szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt

Két ingatlan értékesítéséről döntött az AKKO Invest a megújult növekedési stratégiájának részeként. A társaság egy budapesti lakóingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni hányadát és egy franciaországi egykori szállodaépületet értékesít, a felszabaduló forrásokat pedig az integrált ingatlanszolgáltatási üzletág fejlesztésére és további növekedésre fordítja.

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Ingatlanokat értékesít az AKKO Invest, a szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt
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Fordulat a tőzsdéken

Mik az aktuális események a tőzsdéken?

  • Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,7 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 3,4 százalékot emelkedett.
  • Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 4,07 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,06 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,21 százalékkal került lejjebb.
  • Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,75 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,66 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,34 százalékot emelkedhet.
  • Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,53 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,54 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal kerülhet feljebb.

Mi várható makro fronton?

Mi történt eddig a tőzsdéken?

  • A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
  • A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,0 százalékos emelkedéssel.
  • A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 49,2 százalékot emelkedett.
Fontosabb instrumentumok
  Árfolyam 1 nap 1 hét 1 hónap Idén 1 év 5 év
Amerikai részvényindexek              
Dow Jones 52 208,06 1,2% 1,0% -0,2% 8,6% 17,4% 49,4%
S&P 500 7 437,63 1,7% 0,4% -0,8% 8,6% 16,9% 69,2%
Nasdaq 28 106,35 3,4% -1,2% -7,2% 11,3% 20,4% 87,9%
Ázsiai részvényindexek              
Nikkei 61 867,43 0,7% -6,9% -11,7% 22,9% 52,2% 126,8%
Hang Seng 25 858,88 0,2% 2,6% 13,0% 0,9% 2,7% -0,4%
CSI 300 4 549,72 -1,1% -3,8% -8,6% -1,7% 9,6% -5,4%
Európai részvényindexek              
DAX 25 612,03 0,6% 3,4% 2,5% 4,6% 5,6% 64,8%
CAC 8 485,64 0,9% 2,2% 1,0% 4,1% 7,9% 28,3%
FTSE 10 897,27 -0,1% 2,4% 3,8% 9,7% 19,3% 55,0%
FTSE MIB 52 104,38 1,3% 1,5% 0,8% 15,9% 25,1% 105,4%
IBEX 19 757,7 1,8% 2,5% 1,5% 14,2% 37,4% 127,7%
Régiós részvényindexek              
BUX 146 453,41 0,9% 1,6% 4,7% 31,9% 45,2% 201,3%
ATX 6 454,79 2,4% -0,1% -0,1% 21,2% 40,8% 85,4%
PX 2 695,53 0,4% 2,3% 5,0% 0,4% 19,9% 122,9%
Magyar blue chipek              
OTP 46 890 1,4% 1,9% 2,0% 33,6% 65,0% 187,5%
Mol 4 500 0,3% 1,2% 21,6% 53,1% 47,5% 86,7%
Richter 11 740 0,3% 0,8% -2,6% 19,0% 13,9% 41,4%
Magyar Telekom 2 750 0,8% 5,2% 3,8% 53,5% 56,4% 542,5%
Nyersanyagok              
WTI 85,15 -1,1% -8,5% 20,7% 48,7% 19,8% 15,2%
Brent 90,77 0,0% -9,9% 24,4% 49,2% 23,8% 18,7%
Arany 4 085,57 2,0% 0,8% 1,2% -5,5% 23,8% 124,1%
Devizák              
EURHUF 362,6250 0,0% -0,7% 1,9% -5,6% -9,3% 1,4%
USDHUF 315,2302 -1,1% -1,8% 1,3% -3,6% -9,5% 4,5%
GBPHUF 423,5300 -0,1% -0,7% 2,6% -3,9% -8,8% 0,9%
EURUSD 1,1504 1,1% 1,2% 0,6% -2,1% 0,2% -3,0%
USDJPY 163,8850 0,0% 0,0% 0,8% 4,6% 10,0% 49,3%
GBPUSD 1,3428 1,0% 0,8% 1,2% -0,2% 1,0% -3,4%
Kriptovaluták              
Bitcoin 64 716,76 1,3% -0,5% 10,6% -27,1% -45,1% 53,2%
Állampapírok              
10 éves amerikai állampapírhozam 4,67 -0,1% -0,7% 5,2% 12,0% 6,8% 276,7%
10 éves német állampapírhozam 3,14 0,3% -1,6% 9,5% 9,6% 17,7% -726,3%
10 éves magyar állampapírhozam 5,53 -0,3% -2,5% 8,8% -19,5% -22,5% 88,8%
Forrás: Refinitiv, Portfolio
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Címlapkép forrása: VisionsofAmerica/Joe Sohm

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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