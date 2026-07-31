Nagy esés után felpattanás a világ tőzsdéin

Óriási felvásárlás jöhet a régióban, lengyel kiskereskedelmi óriást vesznek meg
Eddigi legnagyobb felvásárlására készül a Circle K üzleteket működtető kanadai Alimentation Couche Tard. A társaság 8,7 milliárd dollárért venné meg a lengyel Żabka Groupot, amely közel 13 ezer üzletével Európa legnagyobb convenience bolthálózata.
Ingatlanokat értékesít az AKKO Invest, a szolgáltatásokra helyezi a hangsúlyt
Két ingatlan értékesítéséről döntött az AKKO Invest a megújult növekedési stratégiájának részeként. A társaság egy budapesti lakóingatlanhoz kapcsolódó tulajdoni hányadát és egy franciaországi egykori szállodaépületet értékesít, a felszabaduló forrásokat pedig az integrált ingatlanszolgáltatási üzletág fejlesztésére és további növekedésre fordítja.
Fordulat a tőzsdéken
Mik az aktuális események a tőzsdéken?
- Emelkedéssel zártak tegnap a vezető amerikai részvényindexek, a Dow Jones 1,2 százalékkal került feljebb, a S&P 500 1,7 százalék pluszban zárt, míg a Nasdaq 3,4 százalékot emelkedett.
- Az ázsiai tőzsdéken ma reggel felemás hangulat látszik, a Nikkei 4,07 százalékos pluszban van, a Hang Seng 0,06 százalékos mínuszban áll, míg a CSI 300 0,21 százalékkal került lejjebb.
- Jó hangulatban nyithatnak az európai tőzsdék, a határidős részvényindexek állása alapján a DAX 0,75 százalékkal kerülhet feljebb, a CAC 0,66 százalék pluszban nyithat, míg a FTSE 0,34 százalékot emelkedhet.
- Az amerikai határidős részvényindexek emelkedést vetítenek előre a piacnyitásra, a Dow Jones 0,53 százalék pluszban nyithat, a S&P 500 0,54 százalékot emelkedhet, míg a Nasdaq 1,1 százalékkal kerülhet feljebb.
Mi várható makro fronton?
Mi történt eddig a tőzsdéken?
- A vezető amerikai, ázsiai európai és régiós részvényindexek közül idén 31,9 százalékos elmozdulással a BUX index áll az élen, a sereghajtó 1,7 százalékos eséssel a CSI 300 index.
- A hazai blue chipek közül idén a legjobban a Magyar Telekom részvénye teljesített 53,5 százalékos emelkedéssel, a sor végén a Richter papírja áll 19,0 százalékos emelkedéssel.
- A fontosabb nyersanyagok közül év eleje óta a Brent árfolyama már 49,2 százalékot emelkedett.
|Fontosabb instrumentumok
|Árfolyam
|1 nap
|1 hét
|1 hónap
|Idén
|1 év
|5 év
|Amerikai részvényindexek
|Dow Jones
|52 208,06
|1,2%
|1,0%
|-0,2%
|8,6%
|17,4%
|49,4%
|S&P 500
|7 437,63
|1,7%
|0,4%
|-0,8%
|8,6%
|16,9%
|69,2%
|Nasdaq
|28 106,35
|3,4%
|-1,2%
|-7,2%
|11,3%
|20,4%
|87,9%
|Ázsiai részvényindexek
|Nikkei
|61 867,43
|0,7%
|-6,9%
|-11,7%
|22,9%
|52,2%
|126,8%
|Hang Seng
|25 858,88
|0,2%
|2,6%
|13,0%
|0,9%
|2,7%
|-0,4%
|CSI 300
|4 549,72
|-1,1%
|-3,8%
|-8,6%
|-1,7%
|9,6%
|-5,4%
|Európai részvényindexek
|DAX
|25 612,03
|0,6%
|3,4%
|2,5%
|4,6%
|5,6%
|64,8%
|CAC
|8 485,64
|0,9%
|2,2%
|1,0%
|4,1%
|7,9%
|28,3%
|FTSE
|10 897,27
|-0,1%
|2,4%
|3,8%
|9,7%
|19,3%
|55,0%
|FTSE MIB
|52 104,38
|1,3%
|1,5%
|0,8%
|15,9%
|25,1%
|105,4%
|IBEX
|19 757,7
|1,8%
|2,5%
|1,5%
|14,2%
|37,4%
|127,7%
|Régiós részvényindexek
|BUX
|146 453,41
|0,9%
|1,6%
|4,7%
|31,9%
|45,2%
|201,3%
|ATX
|6 454,79
|2,4%
|-0,1%
|-0,1%
|21,2%
|40,8%
|85,4%
|PX
|2 695,53
|0,4%
|2,3%
|5,0%
|0,4%
|19,9%
|122,9%
|Magyar blue chipek
|OTP
|46 890
|1,4%
|1,9%
|2,0%
|33,6%
|65,0%
|187,5%
|Mol
|4 500
|0,3%
|1,2%
|21,6%
|53,1%
|47,5%
|86,7%
|Richter
|11 740
|0,3%
|0,8%
|-2,6%
|19,0%
|13,9%
|41,4%
|Magyar Telekom
|2 750
|0,8%
|5,2%
|3,8%
|53,5%
|56,4%
|542,5%
|Nyersanyagok
|WTI
|85,15
|-1,1%
|-8,5%
|20,7%
|48,7%
|19,8%
|15,2%
|Brent
|90,77
|0,0%
|-9,9%
|24,4%
|49,2%
|23,8%
|18,7%
|Arany
|4 085,57
|2,0%
|0,8%
|1,2%
|-5,5%
|23,8%
|124,1%
|Devizák
|EURHUF
|362,6250
|0,0%
|-0,7%
|1,9%
|-5,6%
|-9,3%
|1,4%
|USDHUF
|315,2302
|-1,1%
|-1,8%
|1,3%
|-3,6%
|-9,5%
|4,5%
|GBPHUF
|423,5300
|-0,1%
|-0,7%
|2,6%
|-3,9%
|-8,8%
|0,9%
|EURUSD
|1,1504
|1,1%
|1,2%
|0,6%
|-2,1%
|0,2%
|-3,0%
|USDJPY
|163,8850
|0,0%
|0,0%
|0,8%
|4,6%
|10,0%
|49,3%
|GBPUSD
|1,3428
|1,0%
|0,8%
|1,2%
|-0,2%
|1,0%
|-3,4%
|Kriptovaluták
|Bitcoin
|64 716,76
|1,3%
|-0,5%
|10,6%
|-27,1%
|-45,1%
|53,2%
|Állampapírok
|10 éves amerikai állampapírhozam
|4,67
|-0,1%
|-0,7%
|5,2%
|12,0%
|6,8%
|276,7%
|10 éves német állampapírhozam
|3,14
|0,3%
|-1,6%
|9,5%
|9,6%
|17,7%
|-726,3%
|10 éves magyar állampapírhozam
|5,53
|-0,3%
|-2,5%
|8,8%
|-19,5%
|-22,5%
|88,8%
|Forrás: Refinitiv, Portfolio
Címlapkép forrása: VisionsofAmerica/Joe Sohm
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