Nagy üzletet kötött a Mol és a Shell

720 millió dollárért száll be a Mol egy ciprusi gázprojektbe
A Mol-csoport megállapodást kötött a Shellel a BG Cyprus Ltd. teljes tulajdonrészének megvásárlásáról.
A tranzakcióval a magyar olajvállalat 35 százalékos részesedést szerez a Kelet-Mediterráneumban található ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amelyhez az Aphrodite gázmező fejlesztése is tartozik.
A Mol szerint a tranzakcióval a csoport egy jelentős, ugyanakkor viszonylag alacsony kockázatú, európai uniós mezőfejlesztési projektbe lép be.
A beruházás a Kutatás-Termelés üzletág legnagyobb növekedési lehetősége lehet azóta, hogy a Mol 2019-ben 9,57 százalékos részesedést szerzett az azerbajdzsáni ACG mezőben.
Hatalmas gázvagyon rejtőzik a mezőben
Az Aphrodite mezőt 2011-ben fedezték fel, majd további kutatófúrásokkal határolták le. A projekt becsült vagyona mintegy 104 milliárd köbméter kontingens földgáz, ami körülbelül 632 millió hordó olajegyenértéknek felel meg. Emellett a mező mintegy 8 millió hordó kondenzátumot is tartalmazhat.
A Mol a projektben a 35 százalékos részesedéssel rendelkező Chevronnal, valamint a 30 százalékos tulajdonrésszel bíró izraeli NewMeddel dolgozhat együtt. A mező operátora a Chevron lesz. Mindkét partner jelentős mélytengeri tapasztalattal rendelkezik a Kelet-Mediterráneumban, írja a Mol.
A jelenlegi fejlesztési terv négy termelőkút fúrását és egy önálló úszó termelőegység telepítését tartalmazza.
A végső beruházási döntés 2027-ben születhet meg, míg a földgáz kitermelése várhatóan 2031-ben indulhat.
A projekt részeként egy mintegy 250 kilométer hosszú tengeralatti vezetéket is kiépítenének, amely az Aphrodite mezőt az egyiptomi földgázszállító hálózattal kötné össze.
Legfeljebb 720 millió dollárt fizethet a Mol
A Mol által fizetendő teljes vételár legfeljebb 720 millió dollár lehet.
Az összeg a tranzakció zárásakor esedékes korrekciókkal még módosulhat, egy részét pedig halasztott vételárelemként, a projekt meghatározott mérföldköveinek teljesülésekor fizetheti ki a társaság. A tranzakció lezárása várhatóan 2027 első felében történhet meg, amennyiben teljesülnek a szükséges hatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek.
Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a tranzakció illeszkedik a Mol Kutatás-Termelés stratégiájába, amelynek egyik fő célja a nemzetközi portfólió erősítése, valamint stratégiai együttműködések kialakítása nagy nemzetközi energiavállalatokkal. A ciprusi piacra lépés egyúttal tovább növeli a Mol európai uniós jelenlétét.
A Mol várakozásai szerint az Aphrodite hosszabb távon jelentősen hozzájárulhat a csoport termelési portfóliójának bővítéséhez és a Kutatás-Termelés üzletág termelési céljainak teljesítéséhez.
Címlapkép forrása: Portfolio
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