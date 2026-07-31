Nagy üzletet kötött a Mol és a Shell

A Mol-csoport 720 millió dolláros megállapodást kötött a Shellel, amelynek révén 35 százalékos részesedést szerez a ciprusi 12-es mélytengeri blokkban található Aphrodite gázmezőben. A projekt becsült vagyona mintegy 104 milliárd köbméter földgáz, a kitermelés várhatóan 2031-ben indulhat. A tranzakció a Mol Kutatás-Termelés üzletágának legnagyobb növekedési lehetősége a 2019-es azerbajdzsáni belépés óta.

720 millió dollárért száll be a Mol egy ciprusi gázprojektbe

A Mol-csoport megállapodást kötött a Shellel a BG Cyprus Ltd. teljes tulajdonrészének megvásárlásáról.

A tranzakcióval a magyar olajvállalat 35 százalékos részesedést szerez a Kelet-Mediterráneumban található ciprusi 12-es mélytengeri blokkban, amelyhez az Aphrodite gázmező fejlesztése is tartozik.

A Mol szerint a tranzakcióval a csoport egy jelentős, ugyanakkor viszonylag alacsony kockázatú, európai uniós mezőfejlesztési projektbe lép be.

A beruházás a Kutatás-Termelés üzletág legnagyobb növekedési lehetősége lehet azóta, hogy a Mol 2019-ben 9,57 százalékos részesedést szerzett az azerbajdzsáni ACG mezőben.

Hatalmas gázvagyon rejtőzik a mezőben

Az Aphrodite mezőt 2011-ben fedezték fel, majd további kutatófúrásokkal határolták le. A projekt becsült vagyona mintegy 104 milliárd köbméter kontingens földgáz, ami körülbelül 632 millió hordó olajegyenértéknek felel meg. Emellett a mező mintegy 8 millió hordó kondenzátumot is tartalmazhat.

A Mol a projektben a 35 százalékos részesedéssel rendelkező Chevronnal, valamint a 30 százalékos tulajdonrésszel bíró izraeli NewMeddel dolgozhat együtt. A mező operátora a Chevron lesz. Mindkét partner jelentős mélytengeri tapasztalattal rendelkezik a Kelet-Mediterráneumban, írja a Mol.

A jelenlegi fejlesztési terv négy termelőkút fúrását és egy önálló úszó termelőegység telepítését tartalmazza.

A végső beruházási döntés 2027-ben születhet meg, míg a földgáz kitermelése várhatóan 2031-ben indulhat.

A projekt részeként egy mintegy 250 kilométer hosszú tengeralatti vezetéket is kiépítenének, amely az Aphrodite mezőt az egyiptomi földgázszállító hálózattal kötné össze.

Legfeljebb 720 millió dollárt fizethet a Mol

A Mol által fizetendő teljes vételár legfeljebb 720 millió dollár lehet.

Az összeg a tranzakció zárásakor esedékes korrekciókkal még módosulhat, egy részét pedig halasztott vételárelemként, a projekt meghatározott mérföldköveinek teljesülésekor fizetheti ki a társaság. A tranzakció lezárása várhatóan 2027 első felében történhet meg, amennyiben teljesülnek a szükséges hatósági jóváhagyások és egyéb zárási feltételek.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója kiemelte, hogy a tranzakció illeszkedik a Mol Kutatás-Termelés stratégiájába, amelynek egyik fő célja a nemzetközi portfólió erősítése, valamint stratégiai együttműködések kialakítása nagy nemzetközi energiavállalatokkal. A ciprusi piacra lépés egyúttal tovább növeli a Mol európai uniós jelenlétét.

A Mol várakozásai szerint az Aphrodite hosszabb távon jelentősen hozzájárulhat a csoport termelési portfóliójának bővítéséhez és a Kutatás-Termelés üzletág termelési céljainak teljesítéséhez.

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Címlapkép forrása: Portfolio