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Több ezer vírusos levelet küldtek szét a Semmelweis Egyetem nevében
Üzlet

Több ezer vírusos levelet küldtek szét a Semmelweis Egyetem nevében

MTI
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Több ezer hamisított, vírusos levelet küldtek szét ismeretlenek a Semmelweis Egyetem nevével visszaélve - közölte az intézmény pénteken az MTI-vel.

A csütörtökön eljuttatott e-mailek feladójaként valótlanul a "Semmelweis Egyetem Élettani Intézet Gazdasági Iroda" megnevezést tüntették fel. Az üzenetek látszólag az elettan.gazdasagi@semmelweis.hu-ról érkeztek, de

az egyetem hálózatában ilyen e-mail cím nincs

- írták.

A megtévesztő levél tárgya: "Megrendelésszám: 4110588461". A Semmelweis Egyetem azt kéri a címzettektől, hogy ne nyissák meg ezeket a leveleket, ne kattintsanak a csatolt fájlokra vagy hivatkozásokra, és az üzenetet azonnal töröljék a postafiókjukból.

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A tájékoztatás szerint a leveleket egy az egyetemi infrastruktúrától teljesen független hálózatból küldték.

A Semmelweis Egyetem belső informatikai rendszereit nem érte adatvédelmi incidens, és illetéktelen behatolás sem történt

- emelték ki.

Az ügyet a Nemzeti Kibervédelmi Intézet vizsgálja - áll a közleményben.

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