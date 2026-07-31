  • Megjelenítés
Új alternatívák a csomagolásban - Búcsút inthetünk a hagyományos műanyagnak?
Üzlet

Új alternatívák a csomagolásban - Búcsút inthetünk a hagyományos műanyagnak?

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Újabb mérföldkőhöz érkezett a CircSyst európai projekt, a körforgásos gazdaságot támogató fejlesztések első eredményei már a magyar piacon is megjelentek. A kezdeményezés célja, hogy a víz, a biohulladék és a műanyagok területén olyan megoldásokat dolgozzon ki, amelyek nagy léptékben, Európa-szerte is alkalmazhatók - szerepel a projektről kiküldött közleményben. A körforgásos gazdaság aktualitásaival a szeptember 8-i Sustainable World konferencián is kiemelten foglalkozunk.

A spanyol AIJU koordinálásával megvalósuló CircSyst projekt a Horizont Európa program támogatásával indult, és a Circular Cities and Regions Initiative részét képezi. A kezdeményezésben nyolc európai ország - köztük Magyarország - 32 köz- és magánszervezete vesz részt, összesen 10 millió eurós költségvetéssel.

Sustainable World 2026
Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A projekt egyik legfontosabb célja kilenc nagyléptékű pilotprogram kidolgozása, amelyek a körforgásos gazdaság gyakorlati alkalmazását segítik. A fejlesztések három kiemelt értékláncra összpontosítanak: a vízre, a biohulladékra és a műanyagokra.

A magyarországi demonstrációs projektben elsősorban az élelmiszer-csomagolások újratervezése és a fenntartható csomagolási alternatívák tesztelése áll a középpontban.

A cél, hogy a nehezen vagy egyáltalán nem újrahasznosítható, többféle anyagból álló műanyag csomagolásokat egyszerűbb, újrahasznosítható monoanyagú, illetve bioalapú megoldások váltsák fel.

Még több Üzlet

Nagy esés után felpattanás a világ tőzsdéin

Valós rendszerekbe hatoltak be a Claude modellek tesztelés közben

Nagy üzletet kötött a Mol és a Shell

A fejlesztés során 15 meglévő csomagolástípust vizsgáltak meg újratervezési szempontból, ezek közül 7 esetében már konkrét megoldásokat is kidolgoztak és teszteltek. Az új csomagolási alternatívák többek között sajttálcák, hentesárukhoz használt csemegecsomagolások, spárgacsomagolások és hamburgercsomagolások esetében jelenthetnek fenntarthatóbb megoldást.

A projektben részt vevő UgrinPack-Erdősi Kft. fejlesztései hozzájárulhatnak a műanyaghulladék mennyiségének csökkentéséhez, valamint ahhoz, hogy a korábban nehezen kezelhető kompozit csomagolóanyagok helyett könnyebben újrahasznosítható alternatívák kerüljenek a piacra. A magyar demonstrátor megvalósításában az MGFÜ is közreműködik.

A fejlesztések között szerepelnek diszperziós bevonatú papírcsomagolások, valamint bioalapú anyagok, például PHA-alapú hőformázott poharak és fóliák tesztelése is. Emellett megkezdődött a hulladékalapú cellulózszubsztrátokon növesztett micéliumalapú kompozit anyagok fejlesztése is a SzimbioLab-bel karöltve.

Az egyik magyarországi alkalmazási példa szerint egy hamburgerlánccal együttműködésben olyan csomagolási megoldást tesztelnek, amellyel a hamburger csomagolásának tömege 55 grammról 22 grammra csökkenthető. Ez több mint 60 százalékos mérséklést jelent, miközben a hagyományos műanyagfelhasználás is jelentősen visszaszorítható.

A CircSyst a víz területén a projekt a szennyvíz ipari célú újrahasználatát vizsgálja, például Valenciában, ahol olyan tisztítási és monitoringrendszereket vezetnek be, amelyek lehetővé tehetik a jelenleg kibocsátott vízmennyiség 20–50 százalékának újrahasználatát.

A biohulladék területén a fejlesztések célja, hogy az élelmiszeriparból származó szerves hulladékot magasabb hozzáadott értékű anyagokká alakítsák. A fennmaradó rostok akár műanyag mátrixok töltőanyagaként is hasznosíthatók, ami új lehetőségeket nyithat a körforgásos biogazdaságban.

A projekt fontos eleme az érintett szereplők bevonása is. A kezdeményezés gyakorlati közösséget hozott létre vállalkozások, közszféra-szereplők, kutatószervezetek és más partnerek részvételével. A cél, hogy a kidolgozott megoldások ne csak helyi szinten működjenek, hanem más európai régiókban is alkalmazhatók legyenek. A CircSyst eddigi eredményei azt mutatják,

hogy a körforgásos gazdasági modellek a laboratóriumi fejlesztési fázisból egyre inkább átültethetők a valós piaci gyakorlatba.

A magyarországi csomagolási fejlesztések ennek egyik első kézzelfogható példáját jelentik.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Varoufakis meg a lánya

Varoufakis könyve valójában nem kiskamaszoknak szóló ismeretterjesztő mű, hanem felnőtteknek írt politikai esszé, amely retorikai eszközként a gyermekkönyvek beszédhelyzetét kölcsönzi. Ren

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Sustainable World 2026

Sustainable World 2026

2026. szeptember 8.

WOOD & Co. Investor Day 2026

2026. szeptember 9.

Lendületben a hazai vállalkozások 2026

2026. szeptember 9.

Private Health Forum 2026

2026. szeptember 10.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Már csak ez hiányzott: újabb háború indulhat a Közel-Keleten - Már mozgolódik a térség egyik legerősebb állama
Erősítést kapott Oroszország, hamarosan indulhat Szlovjanszk ostroma - Híreink az ukrán frontról pénteken
Itt a döntés: így változik holnap a benzin ára
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility