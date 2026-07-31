Új alternatívák a csomagolásban - Búcsút inthetünk a hagyományos műanyagnak?

A spanyol AIJU koordinálásával megvalósuló CircSyst projekt a Horizont Európa program támogatásával indult, és a Circular Cities and Regions Initiative részét képezi. A kezdeményezésben nyolc európai ország - köztük Magyarország - 32 köz- és magánszervezete vesz részt, összesen 10 millió eurós költségvetéssel.

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A projekt egyik legfontosabb célja kilenc nagyléptékű pilotprogram kidolgozása, amelyek a körforgásos gazdaság gyakorlati alkalmazását segítik. A fejlesztések három kiemelt értékláncra összpontosítanak: a vízre, a biohulladékra és a műanyagokra.

A magyarországi demonstrációs projektben elsősorban az élelmiszer-csomagolások újratervezése és a fenntartható csomagolási alternatívák tesztelése áll a középpontban.

A cél, hogy a nehezen vagy egyáltalán nem újrahasznosítható, többféle anyagból álló műanyag csomagolásokat egyszerűbb, újrahasznosítható monoanyagú, illetve bioalapú megoldások váltsák fel.

A fejlesztés során 15 meglévő csomagolástípust vizsgáltak meg újratervezési szempontból, ezek közül 7 esetében már konkrét megoldásokat is kidolgoztak és teszteltek. Az új csomagolási alternatívák többek között sajttálcák, hentesárukhoz használt csemegecsomagolások, spárgacsomagolások és hamburgercsomagolások esetében jelenthetnek fenntarthatóbb megoldást.

A projektben részt vevő UgrinPack-Erdősi Kft. fejlesztései hozzájárulhatnak a műanyaghulladék mennyiségének csökkentéséhez, valamint ahhoz, hogy a korábban nehezen kezelhető kompozit csomagolóanyagok helyett könnyebben újrahasznosítható alternatívák kerüljenek a piacra. A magyar demonstrátor megvalósításában az MGFÜ is közreműködik.

A fejlesztések között szerepelnek diszperziós bevonatú papírcsomagolások, valamint bioalapú anyagok, például PHA-alapú hőformázott poharak és fóliák tesztelése is. Emellett megkezdődött a hulladékalapú cellulózszubsztrátokon növesztett micéliumalapú kompozit anyagok fejlesztése is a SzimbioLab-bel karöltve.

Az egyik magyarországi alkalmazási példa szerint egy hamburgerlánccal együttműködésben olyan csomagolási megoldást tesztelnek, amellyel a hamburger csomagolásának tömege 55 grammról 22 grammra csökkenthető. Ez több mint 60 százalékos mérséklést jelent, miközben a hagyományos műanyagfelhasználás is jelentősen visszaszorítható.

A CircSyst a víz területén a projekt a szennyvíz ipari célú újrahasználatát vizsgálja, például Valenciában, ahol olyan tisztítási és monitoringrendszereket vezetnek be, amelyek lehetővé tehetik a jelenleg kibocsátott vízmennyiség 20–50 százalékának újrahasználatát.

A biohulladék területén a fejlesztések célja, hogy az élelmiszeriparból származó szerves hulladékot magasabb hozzáadott értékű anyagokká alakítsák. A fennmaradó rostok akár műanyag mátrixok töltőanyagaként is hasznosíthatók, ami új lehetőségeket nyithat a körforgásos biogazdaságban.

A projekt fontos eleme az érintett szereplők bevonása is. A kezdeményezés gyakorlati közösséget hozott létre vállalkozások, közszféra-szereplők, kutatószervezetek és más partnerek részvételével. A cél, hogy a kidolgozott megoldások ne csak helyi szinten működjenek, hanem más európai régiókban is alkalmazhatók legyenek. A CircSyst eddigi eredményei azt mutatják,

hogy a körforgásos gazdasági modellek a laboratóriumi fejlesztési fázisból egyre inkább átültethetők a valós piaci gyakorlatba.

A magyarországi csomagolási fejlesztések ennek egyik első kézzelfogható példáját jelentik.