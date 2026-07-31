Vucic: néhány napon belül végleges lesz a megállapodás a Mol és az oroszok között

Aleksandar Vucic a kelet-szerbiai Knjazevachoz tartozó Vasilj faluban tett pénteki látogatásán kiemelte,
az eladásról várhatóan Vlagyimir Putyin orosz elnökkel és Magyar Péter magyar miniszterelnökkel is tárgyal hamarosan.
Az amerikai szankciók alatt álló NIS közben hétfőn működési engedélyének újbóli meghosszabbítását kérte Washingtontól, az engedély ugyanis július 31-én lejár.
Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyonellenőrzési Hivatala (OFAC) július 1-jén 30 napra hosszabbította meg az engedélyt. Az OFAC akkor hivatalos engedélyt adott a Molnak is arra, hogy 2026. július 31-ig folytassa a tárgyalásokat a NIS többségi részesedésének megvásárlásáról az orosz Gazpromnyefttel.
Az Egyesült Államok 2025. október 9-én vezetett be szankciókat a NIS ellen az orosz többségi tulajdon miatt. A Mol-csoport január 19-én közölte, hogy megállapodott a Gazpromnyefttel egy kötelező érvényű keretmegállapodás fő feltételeiről, amelynek értelmében megvásárolná a NIS 56,15 százalékos részesedését. Jelenleg is tárgyalások zajlanak a Gazpromnyeft és a Mol között az orosz tulajdonrész átvételéről. A Mol emellett tárgyalásokat folytat az Egyesült Arab Emírségek nemzeti olajvállalatával, az ADNOC-kal, annak esetleges kisebbségi tulajdonosi belépéséről a NIS-be.
Az orosz Gazpromnak 11,3 százalékos részesedése van a NIS-ben, leányvállalatának, a Gazpromnyeftynek pedig 44,9 százalékos.
A szerb kormány részvényeinek aránya 29,87 százalék,
a fennmaradó részen kisrészvényesek osztoznak.
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