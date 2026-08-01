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Magyar Péter bejelentést tett az energiavészhelyzettel kapcsolatosan: nagyfogyasztókat kapcsolhat le a kormány
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Magyar Péter bejelentést tett az energiavészhelyzettel kapcsolatosan: nagyfogyasztókat kapcsolhat le a kormány

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Megjelent a rendelet, amely lehetővé teszi az ipari nagyfogyasztók lekapcsolását az áramellátásról, ha nem hajtják végre az elvárt fogyasztáscsökkentést – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök.

A rendeletet tartalmazó közlöny nyilvánossá vált, 19 órakor hatályba is lép.

A rendelet Krízis Munkabizottságot hoz létre, melynek feladata döntéseket hozni az energiaellátási válság menedzseléséről. Emellett meghatároz különféle fokozatokat az villamosenergia-ellátási válsághelyzet definiálására.

A rendelet szerint a nagyfogyasztók (ezeket 0,5 MW felett definiáltják) válsághelyzetben kötelezhetők lesznek a fogyasztásuk csökkentésére. Ha ennek nem tesznek eleget, büntetést szabhatnak ki a hatóságok, szélsőséges esetben pedig le is kapcsolhatják a hálózatról a kihágást elkövetőket.

Az érintettek kártérítési igényt nem nyújthatnak be.

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