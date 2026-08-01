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Magyar Péter rendkívüli bejelentése: teljesen leáll a Paksi Atomerőmű
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Magyar Péter rendkívüli bejelentése: teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

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A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.
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Így már csak 240 megawattot termel az erőmű, és holnap, 44 év után először teljesen leállításra kerül - tette hozzá.

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Mi történt Pakson az elmúlt hetekben?

A rendkívüli hőség és a Duna alacsony vízállása miatt az elmúlt hetekben egyre gyorsabban vált súlyossá az energiahelyzet Magyarországon, azon belül is a Paksi Atomerőmű körül és sorra érkeztek a hírek az elmúlt napokban. Érdemes megemlíteni, hogy az MVM Paksi Atomerőmű teljesítménye normális esetben összesen 2000 megawatt (MW), ami négy darab, egyenként 500 megawattos blokkból áll.

  • Július 18-án az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közölte, hogy a Duna hőterhelésére vonatkozó előírások miatt teljesítménycsökkentést hajtanak végre. Az erőmű szakemberei a MAVIR-ral egyeztetve 16 órakor összesen 160 megawattal kezdték meg az erőmű leterhelését.
  • Július 19-én az Országos Atomenergia Hivatal már arról adott tájékoztatást, hogy a Duna vízhőmérséklete kedvezőbben alakult, ezért a Paksi Atomerőmű blokkjait fokozatosan visszaterhelték, és azok ismét névleges teljesítményen üzemeltek.
  • Július 27-én fordult át látványosan a helyzet: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közölte, hogy a tartós szárazság és a kánikula miatt a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, Paksnál pedig a folyó mínusz 106 centiméteres vízállással új negatív rekordot döntött. Az atomerőmű szakemberei ezért az 1. blokk teljesítményét 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették.
  • Július 28-án a Duna vízszintje tovább csökkent (vízállás Paksnál -112 cm). A kialakult helyzetre való tekintettel a megelőző napon történt 254 MW-os 1. blokki leterhelésen túl 2026. július 28-án, 20 órától 237 MW-tal csökkentik a 3. blokk teljesítményét.
  • Július 29-én újabb hivatalos közlemény érkezett: az MVM szerint a Duna vízszintje tovább csökkent, Paksnál már mínusz 118 centimétert mértek. A korábbi leterheléseken túl az erőmű szakemberei 15 órától megkezdték a 3. blokk leállítását.
  • Július 30-án reggel az MVM újabb teljesítménycsökkentést jelentett be: a Duna vízszintje Paksnál mínusz 121 centiméterre süllyedt, ezért a korábbi leterheléseken túl 7 órától a 2. blokk teljesítményét is 50 százalékkal csökkentették.
  • Július 30-án később az atomerőmű már azt közölte, hogy a Duna alacsony vízállása miatt 24–72 órán belül elkerülhetetlenné válhat a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, vagyis a villamosenergia-termelés megszűnése. A közlemény szerint nem az volt a fő gond, hogy ne lenne elegendő vízmennyiség a blokkok hűtésére, hanem az, hogy a hűtéshez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje a rendkívül alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás miatt már nem biztosítaná a szükséges működést.
  • Július 31-én a Duna vízállása Paksnál tovább romlott: az MVM mínusz 126 centiméteres vízszintről számolt be. A társaság ezért 22 óra 45 perctől a 4. blokk teljesítményét is 50 százalékkal csökkentette. Ezzel a hónap végére az 1. blokk korábbi jelentős leterhelése, a 3. blokk leállításának megkezdése, valamint a 2. és a 4. blokk 50 százalékos visszaterhelése együtt már az erőmű termelésének nagy részét érintette.
  • Augusztus 1-jén délelőtt az Országos Atomenergia Hivatal aktuális üzemi adatai szerint a Paksi Atomerőmű 1. blokkja 0 megawattot, a 3. blokkja szintén 0 megawattot termelt, míg a 2. blokk 234 megawatton, a 4. blokk 235 megawatton üzemelt. Ez azt jelentette, hogy az erőmű négy blokkjából kettő nem termelt, kettő pedig nagyjából fél teljesítményen működött.
  • Emlékezetes, legutóbb az MVM Paksi Atomerőmű szombat reggel jelentette be: a rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják.
  • Magyar Péter augusztus elsején reggel azt mondta: a termelés szombat reggel már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest.
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Az MVM Paksi Atomerõmû 2026. július 31-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert

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