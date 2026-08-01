Magyar Péter rendkívüli bejelentése: teljesen leáll a Paksi Atomerőmű

A Duna vízszintjének további csökkenése miatt hajnali 1:30-kor lekapcsolják az utolsó előtti termelő gépegységet a Paksi Atomerőműben - közölte Magyar Péter miniszterelnök a Facebookon.

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Így már csak 240 megawattot termel az erőmű, és holnap, 44 év után először teljesen leállításra kerül - tette hozzá.

Mi történt Pakson az elmúlt hetekben?

A rendkívüli hőség és a Duna alacsony vízállása miatt az elmúlt hetekben egyre gyorsabban vált súlyossá az energiahelyzet Magyarországon, azon belül is a Paksi Atomerőmű körül és sorra érkeztek a hírek az elmúlt napokban. Érdemes megemlíteni, hogy az MVM Paksi Atomerőmű teljesítménye normális esetben összesen 2000 megawatt (MW), ami négy darab, egyenként 500 megawattos blokkból áll.

Július 18-án az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közölte, hogy a Duna hőterhelésére vonatkozó előírások miatt teljesítménycsökkentést hajtanak végre. Az erőmű szakemberei a MAVIR-ral egyeztetve 16 órakor összesen 160 megawattal kezdték meg az erőmű leterhelését.

Július 19-én az Országos Atomenergia Hivatal már arról adott tájékoztatást, hogy a Duna vízhőmérséklete kedvezőbben alakult, ezért a Paksi Atomerőmű blokkjait fokozatosan visszaterhelték, és azok ismét névleges teljesítményen üzemeltek.

Július 27-én fordult át látványosan a helyzet: az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. közölte, hogy a tartós szárazság és a kánikula miatt a Duna vízhozama drasztikusan lecsökkent, Paksnál pedig a folyó mínusz 106 centiméteres vízállással új negatív rekordot döntött. Az atomerőmű szakemberei ezért az 1. blokk teljesítményét 21 óra 45 perctől 254 megawattal csökkentették.

Július 28-án a Duna vízszintje tovább csökkent (vízállás Paksnál -112 cm). A kialakult helyzetre való tekintettel a megelőző napon történt 254 MW-os 1. blokki leterhelésen túl 2026. július 28-án, 20 órától 237 MW-tal csökkentik a 3. blokk teljesítményét.

Július 29-én újabb hivatalos közlemény érkezett: az MVM szerint a Duna vízszintje tovább csökkent, Paksnál már mínusz 118 centimétert mértek. A korábbi leterheléseken túl az erőmű szakemberei 15 órától megkezdték a 3. blokk leállítását.

Július 30-án reggel az MVM újabb teljesítménycsökkentést jelentett be: a Duna vízszintje Paksnál mínusz 121 centiméterre süllyedt, ezért a korábbi leterheléseken túl 7 órától a 2. blokk teljesítményét is 50 százalékkal csökkentették.

Július 30-án később az atomerőmű már azt közölte, hogy a Duna alacsony vízállása miatt 24–72 órán belül elkerülhetetlenné válhat a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, vagyis a villamosenergia-termelés megszűnése. A közlemény szerint nem az volt a fő gond, hogy ne lenne elegendő vízmennyiség a blokkok hűtésére, hanem az, hogy a hűtéshez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje a rendkívül alacsony és várhatóan tovább csökkenő vízállás miatt már nem biztosítaná a szükséges működést.

Július 31-én a Duna vízállása Paksnál tovább romlott: az MVM mínusz 126 centiméteres vízszintről számolt be. A társaság ezért 22 óra 45 perctől a 4. blokk teljesítményét is 50 százalékkal csökkentette. Ezzel a hónap végére az 1. blokk korábbi jelentős leterhelése, a 3. blokk leállításának megkezdése, valamint a 2. és a 4. blokk 50 százalékos visszaterhelése együtt már az erőmű termelésének nagy részét érintette.

Ezzel a hónap végére az 1. blokk korábbi jelentős leterhelése, a 3. blokk leállításának megkezdése, valamint a 2. és a 4. blokk 50 százalékos visszaterhelése együtt már az erőmű termelésének nagy részét érintette. Augusztus 1-jén délelőtt az Országos Atomenergia Hivatal aktuális üzemi adatai szerint a Paksi Atomerőmű 1. blokkja 0 megawattot, a 3. blokkja szintén 0 megawattot termelt, míg a 2. blokk 234 megawatton, a 4. blokk 235 megawatton üzemelt. Ez azt jelentette, hogy az erőmű négy blokkjából kettő nem termelt, kettő pedig nagyjából fél teljesítményen működött.

az Országos Atomenergia Hivatal aktuális üzemi adatai szerint a Paksi Atomerőmű 1. blokkja 0 megawattot, a 3. blokkja szintén 0 megawattot termelt, míg a 2. blokk 234 megawatton, a 4. blokk 235 megawatton üzemelt. Ez azt jelentette, hogy az erőmű négy blokkjából kettő nem termelt, kettő pedig nagyjából fél teljesítményen működött. Emlékezetes, legutóbb az MVM Paksi Atomerőmű szombat reggel jelentette be: a rendkívül száraz időjárás miatt a Duna vízállása tovább csökkent. A kialakult helyzetre való tekintettel az 1. blokk még működő turbinagenerátor gépegységét 2026. augusztus 1-jén, 05:45-kor leállítják.

Magyar Péter augusztus elsején reggel azt mondta: a termelés szombat reggel már csak 480 megawatt, a normál 2000 megawatthoz képest.

Az MVM Paksi Atomerõmû 2026. július 31-én. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

További részletek hamarosan.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Hegedüs Róbert