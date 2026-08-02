Húszéves Csipkerózsika-álom érhet véget: átveszi az uralmat a mesterséges intelligencia a biztosításaink felett

Future of Finance 2026 Szeptember 23-án lesz a Portfolio Future of Finance 2026 konferenciája, amelyen feltárul a pénzügyek jövője, érdemes eljönni.

Négy fő területen maradt le a biztosítási szektor

A globális biztosítási piac díjbevétele 2005 óta évente átlagosan 4,9 százalékkal nőtt, így 2025-re megközelítette a 8300 milliárd dollárt. Az adózás előtti eredmény viszont csupán 4,3 százalékos ütemben emelkedett, ami a növekvő tőkekövetelményekkel párosulva a működési hatékonyság romlására utal. A jelentés megállapítja, hogy

a 2026-os biztosítási piac szerkezete alig tér el attól, amit egy előrelátó vezető már 2006-ban is láthatott.

A McKinsey elemzése négy olyan fő területet azonosít, ahol a mesterséges intelligencia áttörést hozhat:

a növekedés és a relevancia elmaradása, hiszen az ágazat bevételei az elmúlt évtizedben lassabb ütemben bővültek, mint a legtöbb nagy iparágé vagy a globális GDP. A természeti katasztrófák fedezetlen biztosítási rése önmagában 133 milliárd dollárt ért el 2025-ben, miközben a globális kiberkároknak kevesebb mint egy százalékára kötöttek biztosítást, ami nagyjából 900 milliárd dolláros hiányt jelent. A személybiztosítások aránya a globális GDP-hez képest 2023-ra 1 százalékra csökkent a 2019-es 1,2 százalékról, miközben a fejlett piacokon tapasztalt növekedés nagyrészt díjemelésekből, és nem új kockázatok bevonásából származott. A természeti katasztrófák okozta globális biztosítási hiány hatalmas, ugyanis a biztosítatlan károk fedezéséhez szükséges többletdíj egy becslés szerint 424 milliárd dollárra rúg. A kiberkockázatok terén még ennél is kedvezőtlenebb a helyzet, mivel a globális kiberkároknak alig 1 százaléka mögött áll biztosítási fedezet. Az ágazat így összességében veszít a relevanciájából, miközben a kockázati környezet egyre bonyolultabbá válik. a magas értékesítési költség: a vagyon- és felelősségbiztosítási, vagyis P&C szegmensben a jutalékok és a szerzési költségek a díjbevétel 10–25 százalékát emésztik fel, míg az életbiztosításoknál az első éves díj akár 80 százalékát is elvihetik. Ezen a költségszerkezeten a korábbi digitalizációs és beruházási hullámok sem tudtak érdemben változtatni, a termelékenység tartós stagnálása: a P&C szegmens átlagos működési költséghányada két évtizede 27 és 32 százalék között mozog: az élenjáró piaci szereplők 22 százalék alatti, míg a lemaradók 32 százalék feletti arányt mutatnak, és ez a szakadék a technológiai fejlődés ellenére inkább mélyült, mintsem szűkült volna, az iparágra jellemző lassú technológiai adaptáció. A McKinsey hangsúlyozza, hogy a mesterséges intelligenciára épülő modellek puszta alkalmazása önmagában nem biztosít versenyelőnyt, hiszen azokhoz minden piaci szereplő hozzáférhet. A valódi megkülönböztető erőt az adja, ha a biztosítók, viszontbiztosítók, alkuszok és technológiai szolgáltatók az AI segítségével építenek ki tartós stratégiai pozíciót – legyen szó a fedezeti rések betöméséről, a költségszerkezet átalakításáról vagy új növekedési csatornák megnyitásáról.

Új kockázatok és új piacok

A mesterséges intelligencia által kínált optimista forgatókönyv három pilléren nyugszik:

egyrészt új kockázati kategóriákat hoz létre, mint az AI-felelősség, a nem fizikai károkból eredő üzletmenet-kimaradás, valamint az AI-jal támogatott munkaerő-átalakulás. Ezek a területek gyorsabban bővülnek, mint ahogy azt a jelenlegi termékkínálat le tudná fedni. A parametrikus biztosítások, a beágyazott mikrobiztosítások és a valós idejű adatokra épülő, igény szerinti konstrukciók olyan szegmenseket is elérhetővé tehetnek, amelyeket korábban nem volt gazdaságos kiszolgálni, a második pillér a hagyományos kockázatáthárításról a kockázati partnerségre való áttérést jelenti. A klasszikus biztosítás reaktív, azaz kizárólag a kár bekövetkezése után fizet. Az AI viszont lehetővé teszi a folyamatos, adatvezérelt kockázatmonitorozást, amellyel az ügyfelek még a káresemény előtt megérthetik és mérsékelhetik kitettségüket. Jó példa erre a telematikai adatokon alapuló, valós idejű vezetési tanácsadás, a műholdas és IoT-adatokkal naponta frissített kereskedelmi kockázatmegelőzés, vagy a halálozási és megbetegedési mutatókat javító, AI-alapú egészségügyi coaching. Ezek a megoldások ma még szigetszerűen működnek, és nem váltak az iparág értékajánlatának szerves részévé, a harmadik – és talán legjelentősebb – lehetőség a kockázatelbírálás és a kárrendezés minőségének javításában rejlik. Számos kockázat esetében nem a kereslet hiányzik, hanem a megbízható árazási képesség. Az éghajlati veszélyeknek kitett ingatlanok, a kiberkockázatok és az AI-felelősség közös problémája, hogy a kockázatvállalók nem rendelkeznek elegendő megbízható adattal a pontos díjképzéshez. Az AI mindkét oldalon segíthet. A valós idejű adatfeldolgozás és a modellek folyamatos újrakalibrálása pontosítja a volatilis kockázatok árazását, míg a precízebb tartalékolás és a hatékonyabb kárrendezési döntések csökkentik a konzervatív árazást kikényszerítő költségbizonytalanságot. Az a biztosító, amely öt százalékponttal javítja a kárhányadát egy korábban alulsúlyozott kockázati szegmensben, versenyképesebb díjakat kínálhat, megszólítva azokat az ügyfeleket is, akiket a magas árak eddig kiszorítottak a piacról.

A pesszimista forgatókönyv azonban éppoly megalapozott.

A digitális kockázatok eltérően viselkednek a hagyományos biztosítási állományokhoz képest. A közös felhőinfrastruktúra, a hasonló AI-modell-függőségek és az egymással összekapcsolt ellátási láncok miatt egyetlen meghibásodás egyszerre több százezer vállalatnál idézhet elő veszteséget. Az AI-felelősség és a rendszerszintű kiberkockázat olyan mértékű korrelációt mutathat, ami megnehezíti a diverzifikációt és a felelős árazást. A független kockázatokra építő alternatív tőke emellett korlátozott kockázatvállalási kedvet mutathat az egyidejűleg mozgó, erősen korrelált kitettségek iránt. Azok a biztosítók, amelyek a veszteségterjedés feltérképezéséhez szükséges elemzési képességek nélkül lépnek be ezekre a piacokra, könnyen megismételhetik a korábbi hibákat, és úgy hajszolnak díjbevételt egy növekvő szegmensben, hogy még nem értik a mögöttes kockázati struktúrát.

Nyomás alá kerülhet a hagyományos értékesítés

A mesterséges intelligencia alapjaiban változtathatja meg a biztosítási értékesítés évtizedek óta szinte változatlan struktúráját. Az ügynöki és brókeri csatornák dominanciája most először kerülhet valós nyomás alá, miközben az AI-alapú platformok már a vásárlói döntéshozatal kulcsfontosságú pontjain vetik meg a lábukat.

A biztosítás hagyományosan olyan termék, amelyet eladnak, és nem pedig vásárolnak. Az Egyesült Államokban a vagyonbiztosítási díjbevétel mintegy 85 százaléka, az életbiztosítási díjbevételeknek pedig a 95 százaléka közvetítőkön – ügynökökön, brókereken és kockázatvállaló vezérügynökségeken, vagyis MGA-kon – keresztül folyik be. A digitalizáció eddig lényegében érintetlenül hagyta ezt a szerkezetet, hiszen bár egyes piacokon az ár-összehasonlító oldalak növelték a transzparenciát, az alapvető erőviszonyok nem változtak. A közvetítők pénzügyi fölénye is beszédes, hiszen a részvényesi hozamok terén tartósan felülmúlták a biztosítókat, miközben a jutalékszintek 2005 óta alig mozdultak el. A kárráfordítás után az értékesítés jelenti a legnagyobb költségtételt a vagyonbiztosításban, a többcsatornás biztosítók költséghányada pedig legalább 30 százalékkal haladja meg a kizárólag közvetlen csatornán értékesítő társaságokét.

A mesterséges intelligencia

az első olyan technológia, amely valódi paradigmaváltást hozhat ezen a téren.

Az észak-amerikai ügyfelek közel fele már most használ valamilyen AI-eszközt a biztosításvásárlás során. Az új platformok a legfontosabb ellenőrzési pontokon – az ügyféladatok birtoklása, a kereslethez való kitüntetett hozzáférés és a komplex ökoszisztémák irányítása terén – versenyeznek a hagyományos szereplőkkel. Az AI-ágensek már képesek figyelni a megújítási határidőket, valós időben lekérdezni a biztosítók rendszereit, összehasonlítani a fedezeteket és az árakat, sőt akár váltást is javasolhatnak, mielőtt az ügyfél egyáltalán cselekedne. Az AI-alapú egészségügyi tanácsadók és pénzügyi asszisztensek tovább tágítják a lehetőségeket azzal, hogy a biztosítást az egészség-, a vagyon- és a kockázatkezelési tanácsadás átfogó keretébe ágyazzák. A beágyazott biztosítás, vagyis az embedded insurance pedig még ennél is tovább megy, hiszen az ügyfél már nem külön biztosítást keres, hanem autóvásárláskor, ingatlanzáráskor vagy repülőjegy-foglaláskor automatikusan kapja meg a szükséges fedezetet.

Az információs előny is átrendeződhet a piacon. A biztosítók hagyományos fölénye eddig a kockázatok jobb ismeretén alapult, amelyet az évtizedes kárstatisztikák, a javítási költségtrendek és a peres kimenetelekre vonatkozó adatbázisok biztosítottak. Az AI-platformok azonban a piaci viselkedési adatokból és a pénzügyi profilokból olyan részletes ügyfélképet építhetnek fel, amely a gyakori kockázatú termékeknél még pontosabb előrejelzésekre lehet képes, mint a klasszikus kockázatelbírálási előzmények. A brókerek szintén AI-val dolgozzák fel a több biztosítótól származó összehasonlító adatokat, így olyan versenyelőnyt kovácsolnak, amelyet egyetlen biztosító sem tudna önmagában megszerezni.

A bizalom mint a biztosítási piac "aprópénze" szintén átalakul. Az emberi kapcsolatba vetett bizalom, amely a bonyolult kárigényeknél és a nehéz döntéseknél nélkülözhetetlen, egyelőre nem helyettesíthető gépekkel. Az intézményi hitelességbe – a működési engedélyekbe és a tőkemegfelelési mutatókba – vetett bizalom viszont már nem kizárólag a régóta piacon lévő szereplők előjoga, hiszen az AI-natív szereplők is rohamléptekkel építik a maguk reputációját. A magyarázat és a tanácsadás terén az AI akár felül is teljesítheti a hagyományos modellt, hiszen türelmes, ítélkezésmentes, bármikor elérhető, és nem kelti az ügyfélben azt az érzést, hogy kellemetlen vagy szakszerűtlen kérdést tett fel.

Az átrendeződés sebessége termékenként és szegmensenként eltérő lesz. A standardizált lakossági termékeknél az AI-ügynökök és a digitális platformok gyorsan beékelődhetnek az ügyfél és a biztosító közé. A bonyolultabb szegmensekben – mint a közepes vállalati, a speciális kockázati vagy a prémium lakossági biztosítások – az AI egyelőre inkább a költségek csökkentésében és a brókeri képességek megerősítésében jelenik meg. Olcsóbbá és egyszerűbbé teszi az ajánlatkészítést, a termékbemutatást és az ügyfélkiszolgálást, ahelyett hogy teljesen kiváltaná az emberi közvetítőt. Ezekben a szegmensekben a jutalékok mérséklődhetnek, és a biztosítók visszanyerhetnek némi árrést, így az értékesítési struktúra összeomlása nem valószínű.

A stratégiai kérdés tehát nem az, hogy az AI leváltja-e a teljes értékesítést, hanem az, hogy az átalakuló értékláncban ki ragadja magához az értéket

– a biztosító, a közvetítő vagy az ügyfél –, és végső soron ki birtokolja majd az ügyfélkapcsolatot.

Költséghatékonyság: véget érhet a két évtizedes beragadás

A biztosítási szektor az elmúlt két évtizedben – a legtöbb iparággal ellentétben – nem tudta érdemben javítani a költséghatékonyságát, a mesterséges intelligencia azonban alapjaiban változtathatja meg a helyzetet, és két jól elkülöníthető stratégiai utat rajzol ki az iparág szereplői számára.

Egy friss, nagy globális vállalatokat vizsgáló elemzés szerint míg a távközlési, az autóipari és a légitársasági szektor 2005 óta jelentősen csökkentette a költséghányadát – az értékesítési és igazgatási költségek arányát az árbevételhez képest –, a biztosítóké globálisan tíz százalékkal nőtt, annak ellenére, hogy az ágazat komoly összegeket fektetett az automatizálásba és a digitális eszközökbe. A technológia önmagában javította a munkatermelékenységet, a vagyonbiztosítási ágban 14, az életbiztosításban pedig 24 százalékkal. A nyereséget azonban rendre felemésztették az emelkedő IT-költségek, a növekvő megfelelési terhek, valamint az a komplexitás, amely abból adódott, hogy az új digitális megoldásokat a meglévő, elavult működési modellekre építették rá.

A mesterséges intelligencia két szempontból is változtat ezen az egyenleten:

egyrészt a teljes költségszerkezetre képes hatni – szemben például a robotizált folyamatautomatizálással –, így a kockázatelbírálás, a kárrendezés és az ügyfélkiszolgálás határköltségeit egyidejűleg csökkentheti. Már ma is 20–40 százalékos megtakarítást mutatnak az ügyfélbevezetési költségekben, és 10–20 százalékos javulást a biztosítási ügynökök termelékenységében.

– szemben például a robotizált folyamatautomatizálással –, így a kockázatelbírálás, a kárrendezés és az ügyfélkiszolgálás határköltségeit egyidejűleg csökkentheti. Már ma is 20–40 százalékos megtakarítást mutatnak az ügyfélbevezetési költségekben, és 10–20 százalékos javulást a biztosítási ügynökök termelékenységében. másrészt – és ez a fontosabb – az AI átalakítja a méretgazdaságosság logikáját. Bár a számítási kapacitás, a modellek és az integráció valós költségekkel jár, az AI képes számos kockázatelbírálási, kiszolgálási és kárrendezési feladat egységköltségét a mai, emberi munkaerőre és szabályalapú rendszerekre épülő megoldások szintje alá szorítani. Ez lehetővé teszi, hogy az AI-ra építő biztosítók a költségeiknél jóval gyorsabban növeljék volumenüket, olyan működési hatékonyságot érve el, amelyet a lemaradók nehezen tudnak megközelíteni.

Az elemzés két életképes stratégiai utat vázol fel:

az egyik a méretarányos működés , amelynek során a kellően nagy díjbevétellel rendelkező biztosítók és alkuszok képesek az adatinfrastruktúra, a modellezés és a technológiai platform beruházásait szélesebb bázison amortizálni, így olyan költséghányadot érhetnek el, amellyel a közepes méretű, általános profilú versenytársak nem tudnak lépést tartani,

, amelynek során a kellően nagy díjbevétellel rendelkező biztosítók és alkuszok képesek az adatinfrastruktúra, a modellezés és a technológiai platform beruházásait szélesebb bázison amortizálni, így olyan költséghányadot érhetnek el, amellyel a közepes méretű, általános profilú versenytársak nem tudnak lépést tartani, a másik utat a mély specializáció jelenti. Ahogy az AI csökkenti a súrlódást a speciális kockázatelbírálási képességek, a disztribúciós platformok, a tőkeszolgáltatók és a kárrendezési infrastruktúra összekapcsolásában, úgy válhatnak az egy-egy szűk területen kiemelkedő szereplők a partnerségeken keresztül ugyanolyan versenyképessé. Ennek korai jele az AI-alapú biztosításközvetítők, vagyis MGA-k térnyerése, amelyek ahelyett csatlakoznak a meglévő platformokhoz, hogy sajátot építenének.

Ami viszont nem tartható fenn, az a halogatás és a középút.

Azok a biztosítók, amelyek az AI-t csupán az üzletmenet melletti, fokozatos modernizációs programként kezelik – ahelyett, hogy a versenyképességüket alapjaiban meghatározó változásként tekintenének rá –, azzal a kockázattal szembesülnek, hogy mire a lemaradásuk megjelenik az eredménykimutatásban, az élmezőnyhöz képesti szakadék már áthidalhatatlanná válik.

A technológiai tempó szervezeti kérdéssé válik

A biztosítók hagyományosan lassú működési ciklusa egyre nagyobb versenyhátrányt jelent a technológiai tempóban fejlődő piaci szereplőkkel szemben. A kérdés már nem az, hogy egy-egy biztosító hozzáfér-e a legújabb mesterségesintelligencia-eszközökhöz, hanem hogy a szervezeti felépítése képes-e azokat a megfelelő tempóban hasznosítani.

A biztosítási szektor működési tempója hagyományosan a fedezett kockázatok természetéhez igazodik. A termékfejlesztési ciklusok évekig tartanak, az aktuáriusi felülvizsgálatok a kárhányad alakulásához kötődnek, a kockázatvállalási, vagyis underwriting irányelveket pedig jellemzően évente frissítik. Ez a ritmus önmagában nem ésszerűtlen, hiszen a hosszú lejáratú kockázatok kezeléséből és az árazási hibák késleltetett megjelenéséből fakad. Csakhogy az AI-alapú biztosításkezelő ügynökségek, vagyis MGA-k már hetek alatt fejlesztenek, tesztelnek és finomítanak új termékeket, míg a digitális platformok órák alatt frissítik az ajánlóalgoritmusaikat.

A versenyhátrányt nem elsősorban az AI-képességek hiánya okozza, hiszen a legtöbb biztosító és alkusz hasonló modelleket és eszközöket tud beszerezni. A valódi kérdés az, hogy a meglévő működési modell képes-e ezeket a piac által megkövetelt sebességgel alkalmazni. Aki a korábbi, örökölt, azaz legacy rendszerekre próbálja ráépíteni a mesterséges intelligenciát, azt tapasztalja, hogy az AI bevezetése és a tényleges piaci reakcióidő közötti szakadék idővel csak mélyül.

Ezt a lemaradást leginkább három fő szűk keresztmetszet határozza meg:

az első a döntéshozatal sebessége, mivel világos hatáskörök és felelősségi körök hiányában az AI-jal kapcsolatos stratégiai döntések beleolvadnak az éves tervezési ciklusokba és a lassú jóváhagyási láncokba, a második tényező az adatarchitektúra, ugyanis a biztosítók adatai jellemzően a korábbi káresemények és termékcsoportok köré szerveződnek. Ez a struktúra az aktuáriusi elemzésre alkalmas ugyan, de gátolja a valós idejű jelfelismerést, a termékek közötti keresztértékesítést, azaz cross-sellinget és az ügyfélszintű árazást, a harmadik akadály az operatív megvalósítási modellben gyökerezik, mivel a legtöbb vállalatnál a technológiai és az üzleti csapatok továbbra is elkülönülten dolgoznak, ahelyett hogy az AI-mérnökök, az adattudósok és az üzleti szakemberek közös, beágyazott csapatokban fejlesztenének.

Ezek a korlátok ugyanakkor nem elszigetelt technikai problémák, hanem egy átfogóbb szervezeti kihívás tünetei. A valódi átalakuláshoz hat dimenzióban kell egyidejűleg előrelépni, amelyek magukban foglalják a stratégiát, a tehetségmenedzsmentet, a működési modellt, a technológiai infrastruktúrát, az adatarchitektúrát, valamint a bevezetést és a változáskezelést. Míg a legtöbb biztosítónál egyszerre több területen is hiányosságok mutatkoznak, a kiemelkedő hozamot produkáló szereplők mindegyik dimenziót egyszerre kezelték. Nem csupán új képességeket illesztettek a meglévő működésükbe, hanem a teljes működésüket az új képességek köré alakították át.

Az iparágon belüli szakadék már ma is szembetűnő, hiszen

a mesterséges intelligencia alkalmazásában élen járó biztosítók hatszoros teljes részvényesi megtérülést, vagyis TSR-t értek el a lemaradókhoz képest.

A gyorsabb iteráció több adatot termel, a jobb adatok pontosabb modelleket eredményeznek, ez az önerősítő dinamika pedig folyamatosan növeli a piaci éllovasok előnyét. A biztosítók vezetőinek ezért érdemes feltenniük maguknak a kérdést, hogy sikerült-e legalább egy üzletágban túljutniuk a kísérleti projekteken és eljutniuk az éles, ipari léptékű alkalmazásig, vagy továbbra is a koncepcióigazolási, vagyis PoC-fázisban ragadtak, miközben a versenytársaik már élesben működő versenyelőnyt építenek.

Három azonnali lépés a vezetők számára

A mesterséges intelligencia nem csupán hatékonyságnövelő eszköz a biztosítási szektorban, hanem az iparág alapvető működési dinamikáit is átformálhatja. A vállalatvezetők előtt álló legfőbb kihívás az, miként hozzanak stratégiai döntéseket egy olyan környezetben, ahol a pontos fejlődési pálya még nem látható előre. Létezik azonban három olyan azonnali lépés, amelyet minden vezető megtehet már most.

Az első és talán legfontosabb lépés a stratégiai ambíció világos megfogalmazása és a felelősségi körök kijelölése. Azok a vállalatok képesek tartós értéket teremteni a mesterséges intelligencia segítségével, amelyek egyértelmű tézisből indulnak ki: meghatározzák, milyen üzleti problémát akarnak megoldani, és mely területen kívánnak piacvezetővé válni. Az ügyfélkapcsolatok megszerzésében és megtartásában, vagy inkább a legerősebb kockázatkezelési és termékfejlesztési motorként, amely más szereplők ügyfélkapcsolataira támaszkodik? A lényeg nem egyetlen irány kizárólagos kiválasztása, hanem a tudatos döntés arról, hová összpontosítsák a legnagyobb erőforrásokat. Minden egyes tisztázatlan hónap alulbefektetést eredményez a végül kiválasztott úton. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a vezérigazgató láthatóan a magáévá teszi az MI-transzformációt, és kinevez egy olyan felsővezetőt, aki teljes felhatalmazással és erőforrás feletti rendelkezéssel felel a végrehajtásért a széttöredezett bizottsági felelősségvállalás helyett. A második lépés a végrehajtási képesség tényleges kiépítése, amely három alappillérre támaszkodik. A technológiai alapstruktúra nem a meglévő rendszerekre épülő, szigetszerű kísérleti projekteket jelenti, hanem a folyamatos tanulásra, a gyors integrációra és az iteratív fejlesztésre tervezett architektúrát. A leghatékonyabb megközelítés a két-három legnagyobb értékteremtő üzleti probléma kiválasztása, a valódi képességek kiépítése ezeken a területeken, valamint a szervezet felkészítése a technológiai alapú működési sebességre még a széles körű skálázás előtt. A működési modell átalakítása szintén kritikus fontosságú. A legtöbb transzformáció nem a technológia alulteljesítése miatt bukik el, hanem mert a szervezeti keretek nem követik a változást. A lassabb üzleti korszakra tervezett jóváhagyási folyamatok, döntési jogkörök és irányítási ciklusok nem igazodnak automatikusan az új eszközökhöz. A sikeres vállalatok tudatosan újratervezik ezeket a struktúrákat a prioritást élvező területeken: az emberi döntéshozatalt ott tartják meg a folyamatban, ahol az a legnagyobb értéket teremti, az automatizációnak pedig ott adnak teret, ahol az hatékonyabban teljesít. Az ezeken a területeken felépített működés szolgál majd mintaként a későbbi fejlesztésekhez. A harmadik pillér a tehetséggazdálkodás és a humánerőforrás-menedzsment. A legjobb szakembereket azokra a kiemelt területekre kell összpontosítani, ahol a mély iparági tudás és a mesterségesintelligencia-képességek találkoznak – mégpedig az üzleti funkciókba beágyazva, nem pedig egy elszigetelt kompetenciaközpontban. Ez ma az iparág legszűkösebb erőforrása, és a hiányt pusztán toborzással nem lehet orvosolni. A harmadik átfogó lépés a szervezeti változáskezelés újragondolása. Egy modell vagy eszköz bevezetése nem azonos a munkatársi viselkedés megváltozásával, a viselkedésváltozás skálázása pedig alapvetően más megközelítést igényel, mint amit a szektorban hagyományosan alkalmaztak. Az élenjáró vállalatok a technológia adaptációját önálló stratégiai képességként kezelik: először megmutatják a munkavállalóknak, hogyan támogatja az MI a szervezet alapvető céljainak elérését, majd olyan ösztönző programokat és visszacsatolási rendszereket építenek ki, amelyek valós időben teszik láthatóvá a haladást. Enélkül a szervezet vakon halad: a látszólag átalakult csapatok csendben visszatérhetnek a régi beidegződésekhez, a vezetőségi szintről elegendőnek tűnő változtatási törekvéseket pedig a frontvonalban teljesen újra kell tervezni.

Ez a három stratégiai kötelezettségvállalás nem csupán egy AI-stratégiát ír le, hanem egy alapjaiban újrahuzalozott vállalatmodellt: egy olyan szervezetet, amely tisztában van a céljaival, kiépítette a megvalósításhoz szükséges képességeket, és kifejlesztette azt a szervezeti rugalmasságot, amely a folyamatosan változó környezethez való alkalmazkodáshoz szükséges.

A témával külön beszélgetésben foglalkozunk a Portfolio közelgő Future of Finance 2026 konferenciáján, nem érdemes lemaradni róla!

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