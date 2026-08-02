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Megszólalt a Sziget az energiakrízisről
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Megszólalt a Sziget az energiakrízisről

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A Sziget Fesztivál saját aggregátoros rendszerével akár teljesen függetleníteni tudja magát az országos villamosenergia-hálózattól, ezért a szervezők szerint a rendezvény nem veszélyezteti Magyarország energiaellátását.
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Szeptember 8-án jön az év egyik legjelentősebb üzleti fenntarthatósági találkozója, a Portfolio Sustainable World 2026. A szektorsemleges konferencia a zöld gazdasággal kapcsolatos aktualitásokkal, a legégetőbb beavatkozási gyakorlatokkal foglalkozik, de emellett helyszíne a Green Awards díjátadónak is. Részletek a linken.
Információ és jelentkezés

A fesztivál közleménye szerint

egy esetleges hálózati áramkimaradás esetén is biztosítani tudják a rendezvény zavartalan működését.

Szükség esetén a teljes energiaigényt saját rendszerükből fedezik, így nem jelentenek többletterhelést az országos hálózatra.

A szervezők hozzátették, hogy az elmúlt évek technológiai fejlesztései – köztük a LED-világítás és az energiahatékony hangtechnika – folyamatosan csökkentették a fesztivál energiaigényét. További fogyasztásmérséklő lehetőségeket is vizsgálnak, amennyiben azok nem veszélyeztetik a biztonságot és a látogatói élményt.

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A Sziget a vízfelhasználás csökkentésére is törekszik: ingyenes ivóvíz-utántöltő pontokat működtet, a pormentesítéshez használt víz pedig a szervezők szerint a sóderágyon keresztül visszaszivárog a Dunába. A fesztivált augusztus 11. és 15. között rendezik meg a Hajógyári-szigeten.

Címlapkép forrása: Portfolio

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